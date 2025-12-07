Vợ chồng TPHCM chi 400 triệu 'lột xác' căn hộ 20 năm thành tổ ấm đẹp, tiện nghi
Sau khi mua căn hộ trong khu chung cư cũ 20 năm tuổi, vợ chồng chị Hà (TPHCM) chi thêm khoảng 200 triệu để sửa thô lại toàn bộ và 200 triệu sắm sửa nội thất mới, tạo không gian sống vừa thẩm mỹ, vừa tiện nghi.
Xuất phát từ mong muốn an cư lạc nghiệp, cuối năm 2024, vợ chồng chị Hàng Ngân Hà (TPHCM) quyết định mua một căn hộ trong khu chung cư cũ 20 năm tuổi ở quận 8 cũ, gần trung tâm thương mại lớn, sau nhiều năm ở nhà thuê.
Thay vì mua căn hộ mới bàn giao hoặc đặt cọc nhà từ lúc còn là dự án như nhiều gia đình khác, vợ chồng chị Hà tậu nhà cũ rồi cải tạo, làm mới không gian sống theo sở thích riêng.
Chị cho hay, lựa chọn này phù hợp với khả năng tài chính hiện tại. Chưa kể, căn hộ lại nằm trong khu chung cư mà vợ chồng chị từng thuê trước đây, nên chị biết rõ về chất lượng nhà, tiện ích cũng như an ninh quanh khu vực.
Ngoài ra, căn hộ đã được cấp sổ hồng đầy đủ, vị trí thuận tiện với cung đường hai vợ chồng đi làm hằng ngày.
“Chúng tôi từng sinh sống nhiều năm ở khu vực này nên muốn mua nhà ở đây cho thân thuộc.
Nhưng nếu mua chung cư mới khoảng vài năm đổ lại thì chưa có sổ, giá lại cao. May mắn biết được thông tin về căn hộ này, thấy có nhiều điểm phù hợp, chúng tôi quyết định vay thêm ngân hàng để mua”, chị Hà kể.
Để có không gian sống đầy đủ tiện nghi mà vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ như mong muốn, anh chị chi khoảng 200 triệu đồng để sửa thô toàn bộ căn hộ, từ làm lại tường, sơn chống thấm, thay sàn cho đến đường điện nước.
Sau đó, gia chủ tiếp tục đầu tư thêm 200 triệu đồng vào việc sắm sửa nội thất gỗ cho hệ thống giường tủ trong nhà, tạo sự đồng nhất về mặt hình thức mà vẫn phát huy tối đa công năng.
“Vợ chồng tôi gần như sửa lại toàn bộ căn hộ. Thế nên, dù đã mua nhà, chúng tôi vẫn chấp nhận tiếp tục đi thuê nhà trong 3 tháng để dành thời gian cải tạo, hoàn thiện”, chị nói thêm.
Sau khi cải tạo, không gian được phân chia thành 1 phòng ngủ lớn, 1 phòng khách liên thông với khu vực bếp ăn, vừa tạo cảm giác thoáng đãng, rộng rãi, vừa đảm bảo đủ tiện nghi cho gia đình 3 người.
Nội thất được bài trí tối giản với chất liệu gỗ chủ đạo, tông màu nâu sáng kết hợp trắng, ghi, tạo cảm giác mới mẻ, thoáng sáng mà vẫn ấm cúng, gần gũi.
Ở một số góc, chị trang trí thêm bình hoa, chậu cây…, tạo điểm nhấn cho không gian sống thêm đẹp mắt.
Tất cả những điều đó cộng lại giúp gia đình chị thấy thoải mái, dễ chịu khi bước chân vào nhà, như hòa mình vào một nơi thực sự đáng sống chứ không chỉ đơn thuần là một chốn ở.
Ảnh: @hamung.3108
