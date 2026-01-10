Mới nhất
Những lỗi phong thủy nhà ở nên xử lý ngay trước Tết

Thứ bảy, 10:30 10/01/2026 |
Huyền Trang (T/h)
Huyền Trang (T/h)
GĐXH - Dưới đây là danh sách những lỗi phổ biến thường bị bỏ qua nhưng lại gây ảnh hưởng lớn đến thẩm mỹ và công năng sử dụng mà bạn cần kiểm tra ngay.

Vì sao nên xử lý các lỗi nhỏ trong nhà trước Tết?

Người Việt ta vốn có quan niệm đầu xuôi đuôi lọt. Việc sửa sang lại những hỏng hóc trong nhà trước thềm năm mới mang ý nghĩa gạt bỏ những điều cũ kỹ, trục trặc để đón nhận năng lượng tích cực và sự hanh thông.

Về mặt thực tế, Tết là thời điểm các thành viên trong gia đình sum họp, khách khứa đến chơi nhà thường xuyên hơn. Sẽ thật không may mắn nếu đúng đêm Giao thừa ổ cắm bị chập điện, hay mùng một Tết mà bồn cầu lại bị tắc nghẽn... 

Những lỗi nhà ở nên xử lý ngay trước Tết - Ảnh 1.

Sẽ thật không may mắn nếu đúng đêm Giao thừa ổ cắm bị chập điện, hay mùng một Tết mà bồn cầu lại bị tắc nghẽn...

Hơn nữa, việc tìm kiếm thợ sửa chữa trong những ngày Tết rất khó khăn và chi phí thường tăng gấp nhiều lần. Xử lý triệt để các lỗi nhỏ ngay từ bây giờ chính là cách bạn chủ động bảo vệ sự bình an và niềm vui trọn vẹn cho gia đình.

Những lỗi nhà ở nên xử lý ngay trước Tết

Ổ cắm, công tắc bị lỏng hoặc nóng khi sử dụng

Đây là lỗi tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cực kỳ cao, đặc biệt là khi Tết đến chúng ta thường sử dụng nhiều thiết bị điện như bếp từ, lò nướng, đèn trang trí.

Nếu bạn thấy ổ cắm có dấu hiệu lỏng lẻo khi cắm phích hoặc bề mặt nhựa bị nóng, đổi màu, cần thay thế ngay lập tức. Việc siết lại các đầu dây nối hoặc thay một mặt hạt công tắc mới chỉ mất khoảng 15-30 phút nhưng sẽ đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cả gia đình.

Keo chít ron phòng vệ sinh bị mốc hoặc bong tróc

Các đường mạch gạch sau một thời gian sử dụng thường bị ố vàng, đen mốc do ẩm ướt, khiến phòng tắm trông cũ kỹ và kém vệ sinh dù bạn có cọ rửa bề mặt gạch kỹ đến đâu. Đặc biệt, nếu ron gạch bị bong, nước sẽ thấm xuống sàn gây ra tình trạng thấm dột về lâu dài.

Những lỗi nhà ở nên xử lý ngay trước Tết - Ảnh 2.

Các đường mạch gạch sau một thời gian sử dụng thường bị ố vàng, đen mốc do ẩm ướt, khiến phòng tắm trông cũ kỹ và kém vệ sinh dù bạn có cọ rửa bề mặt gạch kỹ đến đâu.

Bạn có thể tự mua keo chít ron chuyên dụng hoặc bút kẻ mạch gạch để làm mới lại toàn bộ không gian này. Một sàn nhà tắm trắng sạch sẽ mang lại cảm giác dễ chịu như vừa được cải tạo mới.

Thiết bị vệ sinh thoát nước chậm, có mùi nhẹ

Nếu bồn cầu hay thoát sàn phòng tắm có hiện tượng thoát nước chậm hoặc thỉnh thoảng có mùi hôi ngược, đó là dấu hiệu của việc tích tụ cặn bẩn trong đường ống. Bạn nên sử dụng các loại bột thông cống chuyên dụng hoặc gọi dịch vụ kiểm tra hố ga, thông tắc định kỳ để đảm bảo hệ thống thoát nước luôn thông thoáng.

Mùi dầu mỡ và máy hút mùi hoạt động yếu

Một chiếc máy hút mùi bám đầy dầu mỡ không chỉ làm giảm hiệu suất hút mà còn dễ gây ra tình trạng nhỏ dầu xuống thức ăn và tạo mùi hôi khó chịu khắp nhà. Tốt nhất nên tháo các tấm lưới lọc ra ngâm trong nước nóng pha baking soda và xà phòng để đánh bay lớp mỡ cứng đầu.

Những lỗi nhà ở nên xử lý ngay trước Tết - Ảnh 3.

Một chiếc máy hút mùi bám đầy dầu mỡ không chỉ làm giảm hiệu suất hút mà còn dễ gây ra tình trạng nhỏ dầu xuống thức ăn và tạo mùi hôi khó chịu khắp nhà.

Ngoài ra, bạn cũng cần kiểm tra lại đường ống thoát khí của máy để đảm bảo không bị vật cản che khuất, giúp không gian bếp luôn thoáng đãng trong suốt những ngày nấu nướng bận rộn.

