Vì sao phong cách thiết kế nội thất Nhật Bản luôn mang lại cảm giác thư thái tối đa?
GĐXH - Giữa vô vàn lựa chọn phong cách nội thất, phong cách thiết kế nội thất Nhật Bản luôn nổi lên như một hình mẫu lý tưởng, nơi mà sự tối giản không chỉ là thẩm mỹ mà còn là một triết lý sống.
Triết lý tối giản – thanh lọc không gian, tâm trí
Yếu tố cốt lõi tạo nên sự thư thái của nội thất Nhật Bản chính là chủ nghĩa tối giản. Khác biệt với việc chỉ đơn thuần là "ít đồ đạc", tối giản kiểu Nhật là việc sắp xếp không gian để đạt đến sự thuận tiện và tinh tế nhất.
Không gian mở và đa năng: Thiết kế loại bỏ những bức tường không cần thiết, thay vào đó là các vách ngăn linh hoạt. Điều này tạo cảm giác không gian luôn rộng rãi, thoáng đãng và dễ dàng thay đổi mục đích sử dụng, giúp người ở cảm thấy không bị gò bó.
Tránh sự lộn xộn: Mọi đồ vật đều được cất giữ ngăn nắp, chỉ những món đồ thực sự cần thiết mới được trưng bày. Sự vắng mặt của sự lộn xộn giúp giảm thiểu căng thẳng thị giác và cho phép tâm trí được nghỉ ngơi trọn vẹn. "Ít hơn là nhiều hơn" chính là chìa khóa của sự bình an.
Hòa hợp với thiên nhiên, sức mạnh của vật liệu tự nhiên
Người Nhật tin rằng, sự thư thái thực sự đến từ sự kết nối với tự nhiên. Điều này được thể hiện rõ nét qua việc sử dụng vật liệu tự nhiên trong mọi ngóc ngách của ngôi nhà.
Gỗ, tre, đá và giấy: Các vật liệu như gỗ tự nhiên (thường là gỗ nhẹ, màu sáng), tre, đá cuội và giấy Shoji (giấy dó) được ưu tiên tuyệt đối. Chúng mang lại một kết cấu ấm áp, mộc mạc và một mùi hương dịu nhẹ, tạo ra một môi trường sống gần gũi như đang ở giữa thiên nhiên.
Màu sắc tĩnh lặng: Bảng màu chủ đạo là các tông màu trung tính và đất (trắng, be, nâu nhạt, xám). Những màu sắc này có tác dụng làm dịu hệ thần kinh, tạo nên một phông nền ổn định và hài hòa, lý tưởng cho sự thư giãn và thiền định.
Khu vườn thiền: Dù là một góc ban công nhỏ hay một khu vườn lớn, sự hiện diện của cây xanh, đá sỏi và nước là không thể thiếu. Việc quan sát khu vườn cũng là một hình thức chánh niệm giúp tâm hồn lắng đọng.
Tinh thần Wabi-sabi
Wabi-sabi là một triết lý thẩm mỹ sâu sắc, có lẽ là yếu tố mạnh mẽ nhất mang lại cảm giác thư thái vĩnh cửu. Wabi-sabi tôn vinh vẻ đẹp của sự không hoàn hảo, tạm thời và không trọn vẹn.
Vẻ đẹp vượt thời gian: Thay vì tìm kiếm sự hoàn hảo bóng bẩy, Wabi-sabi chấp nhận những vết nứt, vết xước, hay sự phai màu theo thời gian của đồ vật. Một món đồ nội thất bằng gỗ càng cũ càng đẹp, càng thể hiện được chiều sâu và câu chuyện của nó.
Sự khiêm tốn và chân thật: Triết lý này khuyến khích sự khiêm tốn, loại bỏ sự phô trương. Khi không còn phải cố gắng duy trì một vẻ ngoài hoàn hảo, con người ta sẽ cảm thấy nhẹ nhõm và thoải mái hơn rất nhiều trong chính ngôi nhà của mình. Đây là sự thư thái đến từ chiều sâu nội tâm.
Ánh sáng tự nhiên và sự cân bằng thị giác
Ánh sáng trong thiết kế Nhật Bản không chỉ là để chiếu sáng, mà là một phần của nghệ thuật. Ánh sáng khuếch tán: Vách ngăn Shoji làm từ giấy mờ có tác dụng lọc và khuếch tán ánh sáng mặt trời, biến ánh sáng gắt thành một luồng sáng dịu nhẹ, êm ái, tạo cảm giác mềm mại và yên tĩnh cho căn phòng.
Tầm nhìn thấp: Thiết kế nội thất Nhật Bản truyền thống thường có tầm nhìn thấp (ví dụ: Ngồi trên tatami, dùng bàn thấp Kotatsu). Góc nhìn sát mặt đất này giúp con người cảm thấy an toàn, ổn định và kết nối hơn với nền nhà, từ đó dễ dàng đạt được trạng thái tập trung và thư giãn tuyệt đối.
