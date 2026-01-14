Gợi ý các mẫu trang trí tiểu cảnh sân vườn đón Tết

Trang trí dải hoa tiểu cảnh sân vườn đón xuân

Ngày xuân nếu thiếu đi màu sắc hoa thì thiếu đi một phần không khí. Đối với khoảng sân phía trước nhà rộng, bạn có thể trồng, trang trí dải hoa quanh sân, dọc theo lối đi vào nhà.

Tiểu cảnh sân vườn đón xuân với dải hoa trang trí đơn giản trước nhà này sẽ giúp không gian sân vườn trở nên bắt mắt, sinh động, tươi vui hơn.

Loại hoa thường được yêu thích lựa chọn trang trí tiểu cảnh sân vườn đón xuân thường có sắc vàng, màu tươi rực rỡ như các loại hoa cúc mâm xôi, cúc đà lạt, hoa xác pháo, hoa mào gà…

Ý tưởng trang trí phối các dải cây hoa này bạn có thể áp dụng dọc 2 bên lối đi phía trước nhà, thể hiện sự cầu kì, chỉn chu, lòng hiếu khách, sự mong chờ, chào đón phước lộc ngày xuân; đồng thời cũng tạo nên tiểu cảnh sân vườn đón xuân ấn tượng, ngập tràn sức sống, năng lượng.

Trang trí sắc hoa tết thềm nhà

Đối với không gian nhà có các bậc thềm, trang trí sắc xuân với 2 chậu mai, đào 2 bên, đặt trên vị trí nền cao nhất.

Phần dưới sân và các bậc từ thấp lên cao bạn có thể đặt lần lượt các chậu hoa lá với màu sắc tươi, rực rỡ, sao cho có sự phối hợp màu sắc, kích thước, hình dáng hợp lí, hài hòa.

Thềm nhà là khoảng không gian chuyển tiếp từ sân trước vào bên trong nhà, trang trí tiểu cảnh hoa, cây cảnh đẹp, chỉn chu ở vị trí này giúp tổng thể ngôi nhà trở nên ấn tượng, mang lại sự tươi vui, phấn khởi, chuẩn bị đón lộc xuân năm mới.

Trang trí cụm hoa phối cho sân vườn

Bạn là người yêu thích thiên nhiên, muốn chăm chút cho khu vườn nhà mình cầu kì hơn, rực rỡ đón xuân về; những ý tưởng trồng phối cây hoa cảnh tạo nên tiểu cảnh sân vườn đón xuân đặc sắc, bạn có thể kham khảo trồng phối những loại hoa bụi, cây cảnh hợp lí, hài hòa dựa vào hình dáng, kích thước, các đặc điểm sinh thái, sự phát triển của từng loài.

Các loài cây cảnh với kích thước thấp hơn, màu sắc, chất cảm khác, tạo nên tiểu cảnh sân vườn đón xuân xanh đẹp mắt, mang lộc năm mới.

Có thể phối các loài có chiều cao trội hơn như chuối hoa, chuối mỏ két, phía ngoài có thể phối cây lá gấm, môn cảnh, cúc giống lùn… các loài cây cảnh với kích thước thấp hơn, màu sắc, chất cảm khác, tạo nên tiểu cảnh sân vườn đón xuân xanh đẹp mắt, mang lộc năm mới.

Tiểu cảnh vườn hoa

Bạn có thể dành ra một khoảng diện tích đất vườn để thiết kế trồng một vườn hoa nhỏ theo ý thích, kết hợp các loài hoa cảnh khác nhau dựa trên sự hài hòa, hợp lí, giúp nhà bạn có thêm sắc hoa cho ngày xuân mới.

Tiểu cảnh chậu hoa góc vườn

Nếu không thể chăm trồng trực tiếp cho hoa phát triển, nở đúng vào dịp Tết, bạn cũng có thể chọn mua những chậu hoa về phối cụm, hay trang trí trên tường rào, kệ đặt góc vườn, hay vị trí thích hợp ở sân trước nhà mình.

Ý tưởng này tạo nên tiểu cảnh hoa dễ thương, bắt mắt, bạn có thể sáng tạo, phối các loài hoa với các chậu có hình dáng, kích thước khác nhau. Nhớ trang trí thêm chậu hoa sắc vàng để năm mới thêm tài lộc, thịnh vượng, an khang.

Tạo cụm tiểu cảnh tết theo chủ đề

Tạo cụm tiểu cảnh tết theo chủ đề trang trí khuôn viên sân vườn, giúp ngôi nhà thêm tươi mới, chỉn chu và sinh động hơn.

Trang trí tiểu cảnh sân vườn đón xuân với vườn hồng

Tạo dựng một vườn hoa hồng rực rỡ với nhiều màu sắc bắt mắt, kết hợp hài hòa giữa hồng bụi hồng leo, hồng thân gỗ…

Hoa hồng mang đến sự tươi vui, năng động, sự rực rỡ, sang trọng, kiêu sa, đón chào lộc xuân mới đến cho gia đình.

Trồng cây ăn quả sân vườn đón tết

Không những thơm ngon, bổ dưỡng mà cây ăn quả còn mang đến nhiều giá trị phong thủy tuyệt vời, đặc biệt đối với những ngày Tết. Một vài loài cây điển hình ưa chuộng trồng tiểu cảnh sân vườn đón xuân như bưởi, lựu, xoài, khế...

Hoa lựu đỏ rực tựa như những "đốm lửa lập lòe" bừng sáng cả khu vườn. Quả lựu dạng hình tròn, khi chín có màu hồng hay đỏ tự như những chiếc đèn lồng mini xinh xắn. Trồng cây lựu sân vườn sẽ đón nhiều may mắn, vận đỏ, gia đình viên mãn, cát tường, lắm phúc khí.

Một sân vườn với những quả bưởi tròn trĩnh sum suê còn đại diện cho điềm may; hứa hẹn mang đến những điều khởi sắc, viên mãn.

Trong phong thủy, cây bưởi da xanh còn thể hiện cho sự đong đầy, trọn vẹn; một sân vườn với những quả bưởi tròn trĩnh sum suê còn đại diện cho điềm may; hứa hẹn mang đến những điều khởi sắc, viên mãn.

Tiểu cảnh hồ cá sân vườn đón tết

Theo Phong thủy, hoạt động của dòng chảy có khả năng tạo ra các ion âm. Những ion này làm nhiệm vụ hút tạp chất và bụi bẩn; giúp bầu không khí được tinh lọc; việc hít thở cũng từ đó trở nên thoải mái và dễ chịu hơn.

Hồ cá sân vườn với những dòng chảy tự nhiên hài hòa; luân chuyển trong lành giúp lưu thông các luồng khí tự nhiên và duy trì nguồn năng lượng tốt cho ngôi nhà.

Yếu tố nước còn được xem là chìa khóa kích hoạt cho sự cát vượng; tạo ra nguồn động lực tích cực cho các thành viên trong gia đình.

Yếu tố nước được xem là đại diện cho sự may mắn chi phối năng lượng sự nghiệp, công việc; mang lại phồn vinh, hưng thịnh và tài lộc cho gia chủ. Yếu tố nước còn được xem là chìa khóa kích hoạt cho sự cát vượng; tạo ra nguồn động lực tích cực cho các thành viên trong gia đình.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.