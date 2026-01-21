Loại cây trồng mang thịnh vượng, tốt phong thủy, lợi sức khỏe
GĐXH - Không chỉ mang lại không gian xanh bắt mắt, các loại cây trồng trong nhà còn giúp bạn luôn cảm thấy tràn đầy năng lượng hơn mỗi ngày. Loại cây đó là cây nào, hãy tham khảo bài viết sau.
Cây nhện
Cây nhện hay còn được gọi là cỏ mệnh môn, cây luyến khách. Nếu bạn chỉ mới nảy sinh ý tưởng trồng cây thì cây nhện sẽ là một lựa chọn thích hợp cho bạn, vì cây này rất dễ trồng và cần điều kiện ánh sáng thấp hay bóng râm.
Cây nhện sẽ giúp không khí loại bỏ các chất như formaldehyde, cacbon monoxit và xylene. Bạn có thể đặt cây trong gara để giúp bạn lọc bớt các chất ô nhiễm từ khí thải xe cộ.
Hoa đồng tiền
Loài hoa xinh đẹp này là một lựa chọn tốt để giúp bạn loại bỏ khí trichloroethylene, một chất hóa học được giải phóng từ các chất giặt tẩy, sơn hay keo dính.
Vì thế, bạn có thể trồng đồng tiền trong phòng giặt ủi hay phòng ngủ. Đồng tiền thích ánh sáng trực tiếp và đất ẩm vừa phải.
Xương rồng ba cạnh
Xương rồng ba cạnh, còn gọi là xương rồng Keel (Euphorbia antiquorum), là loại cây được nhiều gia đình khá giả ưa chuộng dù hình dáng không cầu kỳ.
Với thân cây vươn thẳng, các cạnh sắc nét, loài cây này tượng trưng cho sức mạnh, sự kiên định và khả năng bảo vệ không gian sống.
Theo phong thủy, xương rồng ba cạnh có tác dụng trấn trạch, xua đuổi tà khí và hạn chế năng lượng tiêu cực xâm nhập vào nhà. Bên cạnh đó, cây còn có khả năng thanh lọc không khí, hấp thụ bụi bẩn và hỗ trợ cân bằng độ ẩm.
Ưu điểm lớn của xương rồng ba cạnh là cực kỳ dễ chăm sóc, chịu hạn tốt, không cần tưới nước thường xuyên, phù hợp với những gia đình bận rộn nhưng vẫn muốn duy trì mảng xanh trong nhà.
Cây lan bình rượu
Cây cảnh lan bình rượu (tên tiếng Anh là Elephant's foot plant (cây chân voi), tên khoa học là Beaucarnea recurvata) có hình dáng cũng khá kỳ lạ.
Những chiếc lá có màu xanh ngọc lục bảo rất đẹp, nhìn cũng có vẻ tao nhã, nhưng nhìn tổng thể, nó là một chai rượu xấu xí với một vài chiếc lá xanh ngọc và tao nhã cắm bên trên, trông không đẹp mắt.
Tuy nhiên, cây cảnh này lại là loài cây mà nhiều nhà giàu giữ trong nhà và được đặt ở những vị trí quan trọng.
Về phong thủy, cây cảnh lan bình rượu có ý nghĩa mang lại phú quý, chiêu tài, hút lộc, mang may mắn và giúp gia chủ thăng chức. Cây cảnh lan bình rượu được biết đến là loại cây có khả năng giúp gia chủ thăng tiến trong sự nghiệp, công danh.
Đồng thời cây cảnh này cũng giúp bạn làm việc hiệu quả hơn, quyết đoán và mạnh mẽ hơn, nắm bắt được nhiều cơ hội tốt để kiếm tiền và thăng tiến. Nó còn là biểu tượng của sự tự do.
Khi trồng cây cảnh này, cần duy trì môi trường đất ấm áp và ẩm ướt. Lan bình rượu thích hợp để đặt trong nhà hoặc trên ban công, giúp tăng thêm giá trị trang trí cho ngôi nhà.
Cây phất dụ mảnh
Cây phất dụ mảnh hay còn gọi là hồng phát tài, huyết giác. Có khoảng 40 giống cây huyết giác khác nhau, tuy nhiên loại cây có lá viền đỏ hay được gọi là phất dụ mảnh là lựa chọn thích hợp cho bạn.
Cây phất dụ mảnh có thể giúp bạn thanh lọc độc tố trong không khí như formaldehyde, xylene và trichloroethylene. Cây này phát triển khá chậm nhưng lại có thể cao đến 4 hay 5m.
Cây sống đời
Đúng như tên gọi, cây sống đời mang trong mình sức sống mạnh mẽ và khả năng sinh trưởng đáng kinh ngạc. Chỉ cần một chiếc lá rụng xuống đất, cây có thể tự mọc rễ và phát triển thành cây mới.
Loài cây này thường ra hoa vào mùa đông và kéo dài đến mùa xuân, mang đến không khí ấm áp, tươi vui cho gia đình. Trong phong thủy, sống đời tượng trưng cho sức khỏe, sự trường thọ và sự gắn kết bền chặt giữa các thành viên.
Với hình dáng nhỏ nhắn, dễ chăm sóc, cây sống đời đặc biệt phù hợp với các căn hộ chung cư hoặc không gian nhỏ.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
