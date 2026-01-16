Mách bạn bố trí phong thủy nhà ở đón Tết để gia đình an yên và thuận lợi trong mọi việc

Làm sạch và dọn dẹp nhà cửa để xua tan năng lượng tiêu cực

Dọn dẹp nhà cửa không chỉ là một việc làm thông thường mà còn mang ý nghĩa phong thủy sâu sắc.

Theo phong thủy, việc lau dọn giúp loại bỏ năng lượng tiêu cực tích tụ trong năm cũ, mở đường cho những điều tốt đẹp đến trong năm mới. Hãy bắt đầu bằng việc sắp xếp lại đồ đạc, loại bỏ những vật dụng không còn sử dụng hoặc hư hỏng để giải phóng không gian.

Bạn cần hoàn thành việc dọn dẹp trước ngày 30 Tết để tránh mất tài lộc khi năm mới bắt đầu.

Đặc biệt, hãy lau dọn kỹ các khu vực ít được chú ý như gầm bàn, gầm giường, và các góc khuất – nơi thường tích tụ bụi bẩn và khí xấu. Tuy nhiên, bạn cần hoàn thành việc dọn dẹp trước ngày 30 Tết để tránh mất tài lộc khi năm mới bắt đầu.

Trang trí cửa chính góp phần thu hút tài lộc

Phong thủy cho biết, cửa chính được xem là nơi thu hút tài lộc đầu tiên vào nhà, vì vậy cần đặc biệt chú ý khi bố trí. Trước hết, hãy đảm bảo cửa chính sạch sẽ, không bị hỏng hóc và luôn thông thoáng.

Để tạo thêm sinh khí, bạn có thể treo câu đối đỏ hoặc đèn lồng hai bên cửa, vừa đẹp mắt vừa mang lại ý nghĩa phong thủy tốt lành.

Đặt chậu cây cảnh như mai, đào, hoặc quất ở hai bên cửa sẽ giúp cân bằng năng lượng và mang lại cảm giác thịnh vượng.

Ngoài ra, đặt hai chậu cây cảnh như mai, đào, hoặc quất ở hai bên cửa sẽ giúp cân bằng năng lượng và mang lại cảm giác thịnh vượng. Tuy nhiên, hãy tránh đặt giày dép lộn xộn ở cửa chính vì điều này có thể cản trở dòng năng lượng tích cực chảy vào nhà.

Gia tăng vượng khí cho phòng khách

Phòng khách là trung tâm sinh hoạt của gia đình, cũng là nơi đón tiếp khách vào dịp Tết. Đầu tiên, hãy đảm bảo không gian gọn gàng và thông thoáng. Bạn có thể di chuyển lại nội thất, đảm bảo không che chắn lối đi để năng lượng lưu thông tốt hơn.

Đặt một chậu cây phát tài, cây kim ngân hoặc quất nhỏ ở góc Đông Nam của phòng khách – khu vực đại diện cho tài lộc trong phong thủy – để kích hoạt vận may. Trên bàn trà, bạn có thể bày trí khay mứt Tết, hạt dưa cùng các bao lì xì đỏ để tạo không khí ngày xuân. Nếu có thể, hãy treo thêm tranh phong thủy như "Phúc-Lộc-Thọ" hoặc tranh hoa đào, hoa mai để tăng thêm sinh khí.

Chăm sóc và bày trí bàn thờ gia tiên

Bàn thờ gia tiên là nơi trang nghiêm nhất trong nhà, và việc chuẩn bị bàn thờ đúng phong thủy không chỉ thể hiện lòng kính trọng với tổ tiên mà còn giúp thu hút tài lộc.

Trước Tết, bạn cần lau dọn bàn thờ sạch sẽ, sử dụng khăn sạch và tránh dịch chuyển bát hương nếu không cần thiết.

Đèn thờ nên sử dụng ánh sáng vàng dịu, vừa tạo cảm giác ấm cúng vừa tăng thêm sự trang trọng.

Trên bàn thờ, hãy đặt một mâm ngũ quả với các loại trái cây tươi, màu sắc hài hòa như bưởi, chuối xanh, táo đỏ, mãng cầu để biểu tượng cho sự đủ đầy. Đèn thờ nên sử dụng ánh sáng vàng dịu, vừa tạo cảm giác ấm cúng vừa tăng thêm sự trang trọng.

Sử dụng các màu sắc may mắn

Màu sắc trong phong thủy ngày Tết rất quan trọng. Các gam màu như đỏ, vàng và xanh lá không chỉ tượng trưng cho tài lộc và sức khỏe mà còn tạo cảm giác ấm cúng, tươi mới.

Tuy nhiên, bạn nên phối hợp hài hòa giữa các gam màu để không gian không bị rối mắt hoặc quá chói.

