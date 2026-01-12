Những gợi ý trang trí ban công rợp hoa đón năm mới

Tô điểm ban công với những loại hoa đặc trưng ngày Tết

Ngoài không gian nội thất, bạn cũng có thể chưng một vài chậu cây hoa đặc trưng ngày Tết như chậu mai vàng, cành đào, hoa tulip, hoa thủy tiên… cho khoảng ban công thêm phần tươi tắn, mới mẻ hơn.

Những loại hoa này khi bung nở kết hợp với những chậu hoa treo màu sắc rực rỡ, cùng bộ bàn trà sẽ tạo điểm nhấn tuyệt vời, mang hơi thở mùa xuân đến ban công nhà bạn.

Ban công kết hợp yếu tố nước, đá, cây xanh

Để tăng phần lạ mắt, ấn tượng vào ngày Tết, thì một góc ban công với tiểu cảnh nước nhỏ kết hợp với đá, sỏi, cây xanh, các vật dụng trang trí… sẽ là một ý tưởng thú vị bạn có thể ứng dụng vào không gian của mình.

Kiểu trang trí này sẽ biến góc ban công nhà bạn trở nên thú vị, sinh động và tươi mát hơn rất nhiều.

Tùy vào từng sở thích hay diện tích của ban công mà bạn có thể lựa chọn những kiểu tiểu cảnh khác nhau từ hồ cá nhỏ, thác nước đính tường đến tiểu cảnh lu nước… Kiểu trang trí này sẽ biến góc ban công nhà bạn trở nên thú vị, sinh động và tươi mát hơn rất nhiều.

Bố trí chậu cây, giỏ hoa treo

Những chậu cây hoa, giỏ hoa treo với đầy đủ sắc màu; đã quá quen thuộc trong những ngày Tết đến xuân về. Để biến khu vực ban công thành một "ốc đảo cây hoa", thay vì trước đây chỉ đặt một vài chậu cây hoa ở vị trí nhất định thì nay bạn có thể thay đổi cách bố trí và tận dụng mọi ngóc ngách của khoảng không gian này.

Bạn có thể sắp xếp những chậu hoa theo cách phân tầng, từ đặt đất, treo lan can, treo giàn, xếp thành hàng trên kệ hay ốp tường… kiểu trang trí này sẽ giúp bạn sử dụng cùng lúc nhiều loại hoa hơn và tạo được không khí rộn ràng, ấm áp vào dịp đầu năm mới.

Sử dụng ghế treo thư giãn

Một góc ban công chứa đầy cây hoa, mang vẻ đẹp thơ mộng, tươi mới, trong lành; và sẽ thật đong đầy hơn nếu bạn bố trí cho nơi đây một khoảng không gian để thư giãn.

Một chiếc ghế treo đặt trong vườn ban công, vừa tăng tính thẩm mỹ; vừa đem lại khoảng không gian nghỉ ngơi, thư giãn thoải mái nhất cho cả gia đình trong những ngày xuân về.

Vật dụng trang trí với màu sắc tươi tắn

Việc lựa chọn và sử dụng những vật dụng trang trí cho ban công như thảm trải sàn, những chiếc gối tựa, ghế nhỏ, một vài chậu cây sơn màu rực rỡ... mang những gam màu tươi sáng, bắt mắt sẽ tạo điểm nhấn và làm nổi bật hơn cho không gian ban công.

Ban công nhỏ sẽ trở nên thu hút và bừng sáng hơn, bởi sự hòa quyện giữa màu sắc rực rỡ của các loại cây hoa cùng gam màu sáng từ những vật dụng trang trí.

Đưa yếu tố ánh sáng vào ban công

Một yếu tố không thể thiếu khi trang hoàng ban công đón năm mới, đó chính là ánh sáng. Sử dụng hệ thống ánh sáng màu vàng, cam nhẹ tao nhã hay những chiếc đèn nháy nhiều màu sắc hòa vào sắc hoa rực rỡ sẽ biến ban công nhà bạn trở nên nên lung linh, huyền ảo, bên cạnh đó, còn mang lại không khí ấm áp để gia đình quây quần, thư giãn buổi tối.