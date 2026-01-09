Cách chọn cây cảnh chuẩn bị đón Tết kích hoạt luồng khí tốt, giúp gia đình gặp nhiều may mắn

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Ý nghĩa của cây cảnh trong phong thủy

Cây cảnh không chỉ là vật trang trí giúp không gian thêm xanh mát và sinh động mà còn mang nhiều ý nghĩa phong thủy sâu sắc.

Theo phong thủy, mỗi loại cây cảnh tượng trưng cho những điều tốt đẹp như tài lộc, thịnh vượng, sức khỏe và bình an. Đặc biệt, vào dịp Tết, việc chọn cây phù hợp với tuổi, mệnh của gia chủ và đặt đúng vị trí có thể kích hoạt luồng khí tốt, giúp gia đình gặp nhiều may mắn, công việc làm ăn phát đạt và gia đạo yên ấm.

Ngoài ra, cây cảnh còn đóng vai trò thanh lọc không khí, tạo không gian sống trong lành và thoải mái.

Cách chọn cây cảnh phong thủy hút tài lộc

Chọn cây hợp mệnh, hợp tuổi gia chủ

Mệnh Kim: Nên chọn các loại cây có màu trắng, xám, vàng như cây kim tiền, cây lan ý, cây ngọc ngân hoặc cây phát tài.

Mệnh Mộc: Phù hợp với cây có màu xanh lá, thân gỗ như cây trầu bà, cây vạn niên thanh, cây ngũ gia bì hoặc tùng la hán.

Mệnh Thủy: Các loại cây màu xanh đậm, dáng mềm mại như cây phát tài búp sen, cây cọ nhật hoặc cây lan chi là lựa chọn lý tưởng.

Mệnh Hỏa: Gia chủ mệnh Hỏa nên chọn cây có sắc đỏ, hồng như cây hồng môn, cây trạng nguyên hoặc cây vạn lộc.

Mệnh Thổ: Các loại cây màu nâu, vàng hoặc cây có dáng chắc chắn như cây lưỡi hổ, cây sen đá, cây xương rồng sẽ mang lại may mắn.

Chọn cây mang ý nghĩa tài lộc và thịnh vượng

Bên cạnh yếu tố hợp mệnh, bạn có thể chọn các loại cây nổi tiếng trong phong thủy với khả năng thu hút tài lộc:

Cây kim tiền: Được coi là "cây tài lộc" nhờ dáng lá xanh mướt, biểu tượng của sự phát triển, tiền tài dồi dào.

Cây phát tài: Mang ý nghĩa phát tài, phát lộc, thường được đặt ở phòng khách hoặc nơi làm việc để thu hút may mắn.

Cây trạng nguyên: Với sắc đỏ rực rỡ, cây Trạng Nguyên tượng trưng cho sự thành công, đỗ đạt và khởi đầu thuận lợi.

Cây vạn niên thanh: Không chỉ mang lại tài lộc mà còn tượng trưng cho sức khỏe và sự trường thọ.

Cây quất hoặc cây mai, đào: Đây là những loại cây truyền thống ngày Tết, tượng trưng cho sung túc, an khang và hạnh phúc.

Ưu tiên cây có dáng đẹp và sức sống tốt

Dịp gần Tết là thời điểm cây cảnh được trưng bày trong nhà nên bạn cần chọn những cây có dáng đẹp, tán lá tươi tốt và có sức sống khỏe mạnh. Tránh chọn các loại cây có lá vàng úa hoặc cành gãy vì chúng mang lại năng lượng tiêu cực, ảnh hưởng đến vận may của gia đình.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.