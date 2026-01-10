Vị trí đặt cây cảnh mang lại may mắn, hứa hẹn có nhiều tài lộc trong năm 2026
GĐXH - Theo quan niệm phong thủy xưa, mua cây cảnh về trưng Tết và đặt ở vị trí này, cây sẽ trổ lộc không ngừng, sang năm mới gia chủ hốt vàng hốt bạc. Cùng tham khảo và chiêm nghiệm trong bài viết sau.
Cây hoa màu đỏ đặt ở phía Nam
Trong phong thủy, việc trồng hoa màu đỏ ở phía Nam được coi là một cách tốt để tăng cường năng lượng tích cực và sinh khí trong ngôi nhà. Phía Nam được xem là khu vực vượng Hỏa, nơi có nhiều dương khí nhất trong không gian sống của bạn.
Khi chọn hoa màu đỏ như lan hồ điệp, cây trạng nguyên, hồng môn, dứa nến cảnh, hoặc các loại hoa khác có màu đỏ, bạn đang mang vào nhà mình một nguồn năng lượng tích cực và may mắn. Đặt những loại hoa này ở phía Nam có thể giúp kích thích sinh khí và tạo ra một không gian phong phú, đầy sức sống.
Bên cạnh việc trồng hoa màu đỏ, bạn cũng có thể trang trí phòng khách hoặc phòng ngủ bằng đèn nến có màu đỏ ở phía Nam. Điều này không chỉ tạo điểm nhấn mà còn giúp kích thích dương khí, tạo không gian ấm áp, tinh tế.
Cây hoa màu vàng đặt ở phía Tây, Tây Bắc
Phong thủy cho biết, phía Tây và Tây Bắc được coi là khu vực thuận lợi để trồng các loại cây màu vàng, đặc biệt là những cây có hoa hoặc lá màu vàng như hoa mai, cây rồng nhả ngọc, lan hồ điệp màu vàng, và các loại cây khác.
Phía Tây Bắc cũng được xem là hướng của Thiên Môn, cũng gọi là cửa trời, thuộc cung Càn trong nhà, biểu tượng cho sự cao quý và uy quyền. Do đó, khi trồng cây ở vị trí này, cần chú ý không chọn những cây quá lớn để tránh làm chắn mất tài lộc.
Thay vào đó, bạn nên lựa chọn những loại cây nhỏ gọn và mang ý nghĩa chiêu tài hút lộc, giúp tăng cường năng lượng tích cực và may mắn cho ngôi nhà.
Đặt cây thủy sinh ở phía Bắc
Phía Bắc trong nhà được coi là khu vực thuận lợi để trồng cây thủy sinh, bởi đây thuộc cung Khảm và mang hành Thủy. Việc đặt cây thủy sinh ở phía Bắc có thể giúp hấp thụ sinh khí vào nhà, thúc đẩy gia vận, từ đó mang lại may mắn và thành công cho gia đình.
Các loại cây thủy sinh phổ biến thích hợp để trồng ở phía Bắc bao gồm vạn niên thanh, trúc phát tài, trầu bà, lan ý, và nhiều loại cây khác. Tuy nhiên, để đạt được hiệu quả tốt nhất, bạn nên chọn cây thủy sinh phù hợp với tuổi của mình hoặc tuân theo nguyên tắc phong thủy cụ thể của gia đình.
Đặt cây ưa nắng ở phía Tây Nam, Đông Bắc
Cũng theo phong thủy, phía Tây Nam và Đông Bắc trong nhà được xem là vị trí lý tưởng để trồng những loại cây ưa nắng, chịu được ánh nắng mặt trời. Đây là khu vực mang hành Thổ, phù hợp với sự phát triển của các loại cây này. Dưới đây là một số lựa chọn phổ biến:
Cọ Nhật: Cây này thích hợp với ánh nắng mạnh và đất thông thoáng. Chúng có thể tạo điểm nhấn xanh mát cho không gian.
Nha đam: Loại cây này có khả năng chịu nắng tốt và ít yêu cầu về chăm sóc. Nha đam cũng có nhiều công dụng trong việc làm dịu da và chăm sóc sức khỏe.
Hoa trường sinh: Là loại hoa thường được trồng ở những khu vực nắng sáng. Chúng có thể tạo điểm nhấn về màu sắc và hương thơm cho không gian.
Cau vàng: Cây cau vàng thường được trồng để tạo bóng mát và mang lại sự tươi mới cho môi trường xung quanh.
Để tối ưu hóa năng lượng tích cực từ khu vực này, bạn cũng có thể trồng cây trong chậu làm bằng đá, giúp duy trì sự ổn định và sự cân bằng trong môi trường sống của bạn.
Đặt cây có tán lá rộng, sum suê ở phía Đông và Đông Nam
Phía Đông và Đông Nam trong nhà thường được xem như khu vực địa hộ, mang hành Mộc, lý tưởng cho việc trồng cây xanh có tán lá rộng và sum suê. Dưới đây là một số lựa chọn phổ biến:
Trúc quan âm: Đây là loại cây trúc có tán lá rộng, mang lại sự mát mẻ và yên bình cho không gian xung quanh. Trúc quan âm thường được trồng để tạo điểm nhấn xanh mát và tinh tế.
Cây bảo thạch: Cây bảo thạch có lá xanh rộng và dày, tạo nên một bức màn xanh tươi mát cho không gian. Đây cũng là loại cây mang lại sự mát mẻ và dễ chăm sóc.
Trúc Nhật: Trúc Nhật có hình dáng thanh nhã và lá xanh sum suê, tạo điểm nhấn cho không gian với sự tinh tế và sang trọng.
Những loại cây này không chỉ làm cho không gian trở nên sinh động và xanh tươi, mà còn giúp tạo ra sự cân bằng và hòa quyện với tự nhiên trong căn nhà của bạn.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
