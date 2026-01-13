Mới nhất
Mách bạn loại hoa nên trồng để nở hoa đúng dịp Tết 2026

Huyền Trang (T/h)
GĐXH - Vào mỗi dịp Tết đến, việc trồng hoa hay trưng hoa luôn được mọi nhà quan tâm. Bài viết sau sẽ mách bạn loại hoa nên trồng ngay để hoa nở đúng dịp Tết, giúp không khí Tết thêm vui tươi.

Hoa ly

Hoa ly thường được trồng bằng củ, nên trồng trước Tết khoảng 1-2 tháng để củ có thể phát triển thân, rễ. Tuy nhiên, bạn cũng có thể trồng hoa ly bằng hạt trong đất ẩm, tơi xốp và giàu dinh dưỡng. Lưu ý, việc gieo trồng bằng hạt thời gian nảy mầm sẽ lâu hơn trồng bằng củ.

Bạn cũng nhớ cung cấp đầy đủ ánh sáng và độ ẩm cho đất thì cây mới có thể phát triển. Hoa nở rộ với những màu sắc sặc sỡ sẽ giúp khung cảnh nhà bạn thêm sinh động, vui tươi.

Hoa ly thường tượng trưng cho đức hạnh, sắc đẹp, sự kiêu hãnh, tình yêu cao thượng, thủy chung. Do đó hoa ly không những rất thích hợp trồng trang trí mà còn có thể làm quà tặng cho những người phụ nữ bạn yêu thương.

Hoa đồng tiền

Hoa đồng tiền cũng rất được ưa chuộng trồng dịp Tết. Nếu muốn hoa đồng tiền nở kịp Tết thì bạn nên trồng từ sớm. Cần đảm bảo cung cấp đầy đủ nước để giữ ẩm cho cây.

Mách bạn loại hoa nên trồng để nở hoa đúng dịp Tết 2026 - Ảnh 1.

Hoa đồng tiền với ý nghĩa đem đến một năm tài lộc, may mắn, hạnh phúc, vui vẻ... xứng đáng là một lựa chọn ưu tiên trồng và trưng vào dịp Tết.

Đến khi cây lớn thì cũng không cần cung cấp quá nhiều lượng nước. Bên cạnh đó, phải nhớ bón phân hữu cơ đầy đủ cho cây và phòng ngừa sâu bệnh để cây có thể phát triển tốt nhất.

Hoa đồng tiền với ý nghĩa đem đến một năm tài lộc, may mắn, hạnh phúc, vui vẻ... xứng đáng là một lựa chọn ưu tiên trồng và trưng vào dịp Tết.

Hoa tulip

Hoa tulip mang vẻ đẹp thuần khiết và được yêu thích trong trang trí dịp Tết. Để hoa tulip nở đúng Tết, bạn nên trồng trước Tết 1 đến 2 tháng, tùy thuộc vào giống củ và thời gian sinh trưởng.

Thông thường, từ khi trồng củ đến khi hoa nở mất khoảng 40-45 ngày, giúp bạn có hoa đẹp trưng Tết.

Hoa t

Hoa trà cũng là loài hoa được yêu thích để trang trí vào Tết. Hoa trà bắt đầu đâm chồi vào cuối tháng 12 và nhú chồi vào tháng 1 và tháng 2.

Mách bạn loại hoa nên trồng để nở hoa đúng dịp Tết 2026 - Ảnh 2.

Hoa trà cũng là loài hoa được yêu thích để trang trí vào Tết. Hoa trà bắt đầu đâm chồi vào cuối tháng 12 và nhú chồi vào tháng 1 và tháng 2.

Từ giữa tháng 2 đến cuối tháng 2, hoa nở với mùi hương thơm dịu nhẹ và lâu tàn, mang ý nghĩa may mắn và hạnh phúc, tạo không khí tươi mới và đầy lộc cho năm mới.

Hoa vạn thọ

Hoa vạn thọ là lựa chọn phổ biến để trang trí Tết nhờ vào màu sắc tươi sáng và sức sống mạnh mẽ. Để hoa vạn thọ nở đúng dịp Tết, bạn có thể gieo hạt giống vạn thọ lùn vào đầu tháng 11 âm lịch.

Thời gian từ khi gieo hạt đến khi thu hoạch hoa khoảng 55 - 60 ngày, giúp bạn trưng bày hoa trong suốt kỳ nghỉ Tết.

Những lưu ý khi trồng hoa Tết 2026

Mùa Tết đến gần, ai cũng muốn có những chậu trồng hoa tươi thắm để trang trí và đón xuân. Để hoa nở đẹp và lâu tươi, bạn cần chú ý các yếu tố sau trong quá trình gieo trồng và chăm sóc:

Ánh sáng: Tùy theo thời gian bạn muốn hoa nở sớm hay muộn, điều chỉnh lượng ánh sáng cây tiếp xúc là rất quan trọng. Để ức chế hoa nở, hãy đặt chậu hoa ở vị trí ít ánh sáng hoặc trong nhà, dùng vật che chắn để hạn chế ánh sáng mặt trời trực tiếp. Ngược lại, nếu muốn kích thích hoa nở nhanh, hãy tăng thời gian tiếp xúc với ánh sáng mặt trời hoặc bổ sung đèn vào ban đêm.

Mách bạn loại hoa nên trồng để nở hoa đúng dịp Tết 2026 - Ảnh 3.

Mùa Tết đến gần, ai cũng muốn có những chậu trồng hoa tươi thắm để trang trí và đón xuân. Để hoa nở đẹp và lâu tươi, bạn cần chú ý trong quá trình gieo trồng và chăm sóc.

Tưới nước: Đảm bảo tưới nước đều đặn và phù hợp với từng thời kỳ phát triển của cây. Tùy vào điều kiện thời tiết, bạn có thể điều chỉnh lượng nước tưới sao cho cây có độ ẩm vừa đủ, tránh tình trạng cây bị ngập úng hay thiếu nước.

Độ ẩm: Để kiểm soát thời gian hoa nở đúng dịp Tết, bạn có thể điều chỉnh độ ẩm môi trường xung quanh cây. Nếu muốn ức chế hoa nở, đưa cây vào nơi có không khí khô. Nếu muốn thúc đẩy hoa nở nhanh, cung cấp môi trường có độ ẩm cao hơn giúp cây phát triển tốt hơn.

Phân bón: Để cây hoa phát triển khỏe mạnh và cho hoa đẹp, bạn nên bổ sung phân bón hữu cơ hoặc phân bón NPK. Điều này không chỉ giúp cây phát triển toàn diện mà còn hỗ trợ trong việc phòng ngừa sâu bệnh, nâng cao chất lượng hoa, giúp hoa nở đúng và lâu tươi hơn.

Những gợi ý trang trí ban công rợp hoa đón năm mớiNhững gợi ý trang trí ban công rợp hoa đón năm mới

GĐXH - Khoảng ban công chào đón năm mới sẽ trở nên xinh xắn, cuốn hút và trở thành nơi thư giãn tuyệt vời; với những ý tưởng trang trí thú vị. Vậy đó là những ý tưởng nào? Cùng tìm hiểu trong bài viết sau.

