Vợ chồng trẻ 'giữ lửa' hôn nhân bằng mâm cơm 60.000 đồng

Thứ tư, 09:52 17/12/2025 | Ăn
Nguyễn Thị Thanh Loan
Nguyễn Thị Thanh Loan
Vợ chồng Mỹ Trâm, 32 tuổi, ở Quảng Trị, quyết định cùng vào bếp mỗi ngày để 'giữ lửa' hôn nhân sau thời gian dài bận rộn.

Vợ chồng trẻ 'giữ lửa' hôn nhân bằng mâm cơm 60.000 đồng - Ảnh 1.

Mỹ Trâm kể, có quãng thời gian vợ chồng quá bận rộn, bữa cơm nhà gần như biến mất. Cơm chủ yếu ăn ngoài, hoặc tranh thủ ghé nhà nội, ngoại rồi lại vội vã quay về tiếp tục công việc. "Ai cũng chúi vào điện thoại, máy tính, nói chuyện với nhau ít hẳn. Nội, ngoại ghé chơi còn tưởng hai vợ chồng giận nhau vì mỗi người ngồi một góc làm việc. Dần dần, không khí trong nhà chùng xuống lúc nào không hay", Trâm nói.

Vợ chồng trẻ 'giữ lửa' hôn nhân bằng mâm cơm 60.000 đồng - Ảnh 2.

Khi vô tình đọc được câu: "Nhà muốn ấm thì bếp phải đỏ", chị nhìn lại nếp sinh hoạt của gia đình và quyết định cùng chồng vào bếp trở lại.

Vợ chồng trẻ 'giữ lửa' hôn nhân bằng mâm cơm 60.000 đồng - Ảnh 3.

Từ đó, cả hai bắt đầu duy trì thói quen nấu ăn chung. Bữa cơm không cầu kỳ, chủ yếu là những món quen thuộc, dễ nấu. Một người sơ chế, một người đứng bếp, vừa làm vừa trò chuyện. Việc vợ chồng cùng chia nhau từng công đoạn trong bếp giúp gia đình giảm bớt căng thẳng, hạn chế cảnh "mỗi người một màn hình".

Vợ chồng trẻ 'giữ lửa' hôn nhân bằng mâm cơm 60.000 đồng - Ảnh 4.

Hiện gia đình Mỹ Trâm nấu đều đặn hai bữa mỗi ngày. Mỗi bữa, họ dành khoảng một giờ để chuẩn bị và nấu nướng, với chi phí trung bình khoảng 60.000 đồng.

Vợ chồng trẻ 'giữ lửa' hôn nhân bằng mâm cơm 60.000 đồng - Ảnh 5.

Những ngày bận rộn, bữa ăn được giản lược với trứng, rau luộc, canh đơn giản, chi phí chỉ khoảng 30.000 đồng nhưng vẫn đảm bảo dinh dưỡng.

Vợ chồng trẻ 'giữ lửa' hôn nhân bằng mâm cơm 60.000 đồng - Ảnh 6.

Về thói quen đi chợ, Mỹ Trâm kết hợp mua thực phẩm theo tuần và theo ngày để vừa tiết kiệm vừa giữ độ tươi. Thịt, cá, hải sản thường được mua một lần trong tuần, sơ chế rồi trữ đông. Rau củ mua hằng ngày hoặc cách vài ngày. Thỉnh thoảng, gia đình nhận thêm thực phẩm do mẹ chị ở quê gửi vào. Tổng chi phí ăn uống mỗi tháng dao động 5-6 triệu đồng cho hai bữa tại nhà và các bữa bên ngoài.

Vợ chồng trẻ 'giữ lửa' hôn nhân bằng mâm cơm 60.000 đồng - Ảnh 7.

Khi xây dựng thực đơn, chị ưu tiên món giản dị, lành mạnh, dễ ăn và hợp khẩu vị từng người. Gia đình giữ thói quen nấu vừa đủ cho một bữa, không để thức ăn qua ngày để tránh lãng phí và tốt hơn cho sức khỏe.

Vợ chồng trẻ 'giữ lửa' hôn nhân bằng mâm cơm 60.000 đồng - Ảnh 8.

Dù giá rau xanh có thời điểm tăng, mâm cơm nhà chị không thay đổi nhiều nhờ linh hoạt chọn nguyên liệu theo mùa và thay đổi món.

Vợ chồng trẻ 'giữ lửa' hôn nhân bằng mâm cơm 60.000 đồng - Ảnh 9.

Với Mỹ Trâm, giá trị của bữa cơm nhà không nằm ở số tiền hay mâm cao cỗ đầy, mà ở việc các thành viên ngồi cạnh nhau, chia sẻ vài câu chuyện trong ngày. "Từ khi chịu khó ăn cơm nhà, tôi cảm nhận rõ sự gắn kết trong gia đình tăng lên", Trâm nói.


Xù xì bên ngoài nhưng củ này “quý như sâm”, tốt cho đường huyết, chế biến được nhiều món ngon ngày lạnh

Xù xì bên ngoài nhưng củ này “quý như sâm”, tốt cho đường huyết, chế biến được nhiều món ngon ngày lạnh

Ăn

GĐXH – Dù hình dáng xù xì, nhưng loại củ dân dã này không chỉ ngon miệng mà còn có giá trị bổ dưỡng như nhân sâm. Những món ăn được chế biến từ củ này rất tốt cho tim mạch, tiêu hóa và đặc biệt là đường huyết.

Những món ăn mùa đông thơm ngon bổ dưỡng nhất định phải có trên mâm cơm gia đình

Những món ăn mùa đông thơm ngon bổ dưỡng nhất định phải có trên mâm cơm gia đình

Ăn
Loại quả bắt đầu vào mùa, vừa hỗ trợ phát triển chiều cao, lại vừa bảo vệ gan, chế biến thành nhiều món ngon

Loại quả bắt đầu vào mùa, vừa hỗ trợ phát triển chiều cao, lại vừa bảo vệ gan, chế biến thành nhiều món ngon

Ăn
Món ăn từ thịt bò lọt top món ngon thế giới, ngày lạnh thử ngay cách chế biến vô cùng đơn giản, ăn là mê này

Món ăn từ thịt bò lọt top món ngon thế giới, ngày lạnh thử ngay cách chế biến vô cùng đơn giản, ăn là mê này

Ăn
Loại rau mọc hoang nhưng đắt ngang thịt là “thực phẩm vàng” cho người bị gout và tiểu đường, làm ngay món này đơn giản mà bổ dưỡng

Loại rau mọc hoang nhưng đắt ngang thịt là “thực phẩm vàng” cho người bị gout và tiểu đường, làm ngay món này đơn giản mà bổ dưỡng

Ẩm thực 360

