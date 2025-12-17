Vợ chồng trẻ 'giữ lửa' hôn nhân bằng mâm cơm 60.000 đồng

Mỹ Trâm kể, có quãng thời gian vợ chồng quá bận rộn, bữa cơm nhà gần như biến mất. Cơm chủ yếu ăn ngoài, hoặc tranh thủ ghé nhà nội, ngoại rồi lại vội vã quay về tiếp tục công việc. "Ai cũng chúi vào điện thoại, máy tính, nói chuyện với nhau ít hẳn. Nội, ngoại ghé chơi còn tưởng hai vợ chồng giận nhau vì mỗi người ngồi một góc làm việc. Dần dần, không khí trong nhà chùng xuống lúc nào không hay", Trâm nói.