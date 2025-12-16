Phụ nữ muốn phòng ngừa thiếu máu, hãy ăn ngay món ăn này!
GĐXH - Đây là loại hải sản được nhiều gia đình ưa chuộng, chứa thành phần dinh dưỡng tuyệt vời giúp hỗ trợ phòng ngừa thiếu máu.
Thành phần dinh dưỡng của ốc móng tay
Ốc móng tay, còn gọi là sò móng tay, là hải sản thân mềm sống ở khu vực cửa sông, cửa biển. Chúng có hình dạng dài, thon như móng tay, vỏ màu vàng nâu đặc trưng.
Trong 100g thịt ốc móng tay đã được nấu chín, ước tính có: Năng lượng: 70-106 kcal, tùy cách chế biến; Protein: 10-15g; Chất béo: Khoảng 1,8g (rất ít chất béo bão hòa); Carbohydrate: 6,5g.
Với hàm lượng dinh dưỡng đa dạng, ốc móng tay được xem là một trong những loại hải sản tốt cho sức khỏe.
Ốc móng tay giàu canxi và phốt pho - hai khoáng chất quan trọng đối với hệ xương. Ăn ốc móng tay đúng cách giúp trẻ em phát triển chiều cao, đồng thời hỗ trợ người lớn phòng ngừa loãng xương, thoái hóa khớp.
Hàm lượng sắt cao trong ốc móng tay góp phần thúc đẩy quá trình tạo hồng cầu. Món ăn này đặc biệt hữu ích cho người dễ thiếu máu, giúp giảm các triệu chứng như mệt mỏi, chóng mặt, hoa mắt.
Kẽm và selen - hai vi chất có trong ốc móng tay, đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của hệ miễn dịch. Chúng giúp cơ thể chống oxy hóa, giảm nguy cơ nhiễm khuẩn và virus.
Món ngon từ ốc móng tay
Món ốc móng tay xào sả ớt
Món ốc móng tay xào sa tế
Món ốc móng tay xào bơ tỏi
Món ốc móng tay xào mì
Món ốc móng tay xào tỏi
Món ốc móng tay xào me
Món ốc móng tay xào rau muống
Món ốc móng tay xào rau răm
Món ốc móng tay xào dứa
Món ốc móng tay xào măng tây
Món ốc móng tay xào lá quế
5 công thức thanh lọc đường ruột, đẹp da: Mỗi ngày ăn 1 món sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh suốt mùa đôngĂn - 13 giờ trước
Đây là 5 món ăn với nguyên liệu dễ tìm, cách làm đơn giản và dễ thực hiện, và bạn có thể thưởng thức 1 món ăn khác nhau mỗi ngày để giữ gìn sức khỏe và nhẹ bụng suốt mùa đông!
Món ăn từ thịt bò lọt top món ngon thế giới, ngày lạnh thử ngay cách chế biến vô cùng đơn giản, ăn là mê nàyĂn - 1 ngày trước
GĐXH – Đây là một trong số những món ăn mộc mạc nhưng giàu hương vị, đặc biệt “lên ngôi” trong những ngày se lạnh, đã được chuyên trang ẩm thực nổi tiếng thế giới TasteAtlas công bố lọt danh sách 100 món ăn từ thịt ngon nhất thế giới, dựa trên đánh giá của độc giả toàn cầu.
Bí quyết luộc thịt ngon: Không cho những loại gia vị này vào nước luộcĂn - 1 ngày trước
Việc lạm dụng gia vị dễ khiến món ăn trở nên kém hoàn hảo, bạn nên nhớ tên một số loại gia vị không nên cho vào nước luộc thịt để tránh “phá vị”.
Loại quả bắt đầu vào mùa, vừa hỗ trợ phát triển chiều cao, lại vừa bảo vệ gan, chế biến thành nhiều món ngonĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Dinh dưỡng trong loại quả này rất quan trọng trong việc phòng ngừa bệnh loãng xương ở người cao tuổi và hỗ trợ tối đa cho sự phát triển chiều cao ở trẻ em đang tuổi lớn.
Ăn loại củ này hỗ trợ chữa viêm đường hô hấpĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Đây là những củ quả giàu dưỡng chất, có tác dụng hỗ trợ điều trị các bệnh lý viêm đường hô hấp. Bạn có thể tham khảo trong bài viết sau để bổ sung vào chế độ ăn uống hàng ngày.
7 bữa sáng siêu nhanh mà bổ dưỡng: Mỗi ngày 1 ly vừa nhanh, ngon lại dưỡng da, bổ khí huyết, tốt cho tỳ vị...Ăn - 1 ngày trước
Với cách làm cực nhanh, 7 công thức sữa hạt bổ dưỡng này thích hợp cho bữa sáng bận rộn. Chúng đều có hương vị thơm ngon, dễ làm và giàu dinh dưỡng.
Chọn ngay 3 loại 'hải sản quốc dân' này, đảm bảo sạch 100%, thịt ngọt lừ, trẻ con người già ăn đều tốtĂn - 1 ngày trước
Nếu đang phân vân giữa "ma trận" hải sản ngoài chợ, chị em hãy nhắm ngay 3 loại cá này. Đây là những giống cá "cứng đầu" không thể nuôi nhốt, hoàn toàn lớn lên từ biển cả bao la, thịt vừa lành vừa ngọt, lại đang vào độ béo nhất trong năm.
Bất ngờ món ăn vặt có chứa gừng ở Việt Nam lọt top món ăn ngon trên thế giới, ngày lạnh càng ưa chuộngĂn - 2 ngày trước
GĐXH - Với hương vị ngọt ấm đặc trưng, đây là một trong những món ăn được nhiều người ưa chuộng trong những ngày tiết trời se lạnh. Món ăn có chứa gừng này đã lọt top món ăn ngon trên thế giới.
'Thuốc bổ tự nhiên' bán nhiều ở chợ Việt, ăn cả vỏ mới tốt, hỗ trợ kiểm soát đường trong máu, chế biến được nhiều món ngonĂn - 2 ngày trước
GĐXH- Khoai tây, loại củ quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày, không chỉ là nguồn cung cấp tinh bột dồi dào mà còn chứa đựng một kho tàng các vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa mang lại nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe.
Trời lạnh rồi, gia đình tôi mê 3 món hấp này lắm: Ít dầu mỡ, bổ dưỡng, chỉ cần hấp thôi là ấm bụng và ngon lànhĂn - 2 ngày trước
Chia sẻ với bạn 3 món hấp mà gia đình tôi thường xuyên làm. Đây đều là những món làm nhanh, ngon giúp đổi món mỗi ngày để có một bữa ăn bổ dưỡng và dễ dàng.
Xù xì bên ngoài nhưng củ này “quý như sâm”, tốt cho đường huyết, chế biến được nhiều món ngon ngày lạnhĂn
GĐXH – Dù hình dáng xù xì, nhưng loại củ dân dã này không chỉ ngon miệng mà còn có giá trị bổ dưỡng như nhân sâm. Những món ăn được chế biến từ củ này rất tốt cho tim mạch, tiêu hóa và đặc biệt là đường huyết.