Phụ nữ muốn phòng ngừa thiếu máu, hãy ăn ngay món ăn này!

Thứ ba, 19:54 16/12/2025
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
GĐXH - Đây là loại hải sản được nhiều gia đình ưa chuộng, chứa thành phần dinh dưỡng tuyệt vời giúp hỗ trợ phòng ngừa thiếu máu.

Thành phần dinh dưỡng của ốc móng tay

Ốc móng tay, còn gọi là sò móng tay, là hải sản thân mềm sống ở khu vực cửa sông, cửa biển. Chúng có hình dạng dài, thon như móng tay, vỏ màu vàng nâu đặc trưng.

Phụ nữ muốn phòng ngừa thiếu máu hãy ăn ốc móng tay ngay hôm nay - Ảnh 1.

Trong 100g thịt ốc móng tay đã được nấu chín, ước tính có: Năng lượng: 70-106 kcal, tùy cách chế biến; Protein: 10-15g; Chất béo: Khoảng 1,8g (rất ít chất béo bão hòa); Carbohydrate: 6,5g.

Với hàm lượng dinh dưỡng đa dạng, ốc móng tay được xem là một trong những loại hải sản tốt cho sức khỏe.

Phụ nữ muốn phòng ngừa thiếu máu hãy ăn ốc móng tay ngay hôm nay - Ảnh 2.

Với hàm lượng dinh dưỡng đa dạng, ốc móng tay được xem là một trong những loại hải sản tốt cho sức khỏe

Ốc móng tay giàu canxi và phốt pho - hai khoáng chất quan trọng đối với hệ xương. Ăn ốc móng tay đúng cách giúp trẻ em phát triển chiều cao, đồng thời hỗ trợ người lớn phòng ngừa loãng xương, thoái hóa khớp.

Hàm lượng sắt cao trong ốc móng tay góp phần thúc đẩy quá trình tạo hồng cầu. Món ăn này đặc biệt hữu ích cho người dễ thiếu máu, giúp giảm các triệu chứng như mệt mỏi, chóng mặt, hoa mắt.

Kẽm và selen - hai vi chất có trong ốc móng tay, đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của hệ miễn dịch. Chúng giúp cơ thể chống oxy hóa, giảm nguy cơ nhiễm khuẩn và virus.

Món ngon từ ốc móng tay

Món ốc móng tay xào sả ớt

Phụ nữ muốn phòng ngừa thiếu máu hãy ăn ốc móng tay ngay hôm nay - Ảnh 3.

Với hương vị độc đáo của sả, nồng nàn của ớt và ngọt tự nhiên của ốc móng tay, món ốc móng tay xào sả ớt là một món ăn tuyệt vời cho những ai yêu thích hương vị biển và muốn khám phá những món ăn đặc sản độc đáo của vùng biển Việt Nam.

Món ốc móng tay xào sa tế

Phụ nữ muốn phòng ngừa thiếu máu hãy ăn ốc móng tay ngay hôm nay - Ảnh 4.

Món ốc móng tay xào sa tế có thể được chế biến theo nhiều cách khác nhau, chẳng hạn như thêm hành, tỏi, ớt chuông, nấm và các loại rau khác tùy theo khẩu vị cá nhân. Điều này tạo ra sự linh hoạt trong công việc tạo ra các phiên bản món ăn này và đáp ứng nhu cầu thực phẩm của mọi người.

Món ốc móng tay xào bơ tỏi

Phụ nữ muốn phòng ngừa thiếu máu hãy ăn ốc móng tay ngay hôm nay - Ảnh 5.

Hương vị của ốc móng tay xào bơ tỏi thường là mềm mại, thơm ngon và có độ ngọt tự nhiên của ốc. Món ăn này thường được thưởng thức như một món khai vị hoặc làm món chính trong một bữa ăn. Nếu bạn là người thích hương vị độc đáo và biết ăn ốc, hẳn bạn sẽ thích món ốc móng tay xào bơ tỏi.

Món ốc móng tay xào mì

Phụ nữ muốn phòng ngừa thiếu máu hãy ăn ốc móng tay ngay hôm nay - Ảnh 6.

Món này được chế biến theo nhiều cách khác nhau. Bạn có thể chọn khoáng ốc móng tay với tỏi, hành và ớt để tạo nên một món ăn cay nồng. Hoặc bạn cũng có thể kết hợp ốc móng tay xào mì với sốt kem hoặc dùng mì chấm và rau sống để tạo nên một món ăn đa dạng về hương vị.

Món ốc móng tay xào tỏi

Phụ nữ muốn phòng ngừa thiếu máu hãy ăn ốc móng tay ngay hôm nay - Ảnh 7.

Thịt ốc sau khi cháy tỏi giữ nguyên được độ giòn của chúng, tạo ra một trải nghiệm ăn ngon và thú vị. Loại ốc thường được nấu với các gia vị phổ biến trong nền ẩm thực Việt Nam như tỏi, muối, hành, ớt và nước mắm. Kết hợp này tạo nên một hương vị độc đáo và hấp dẫn, đồng thời mang lại sự quen thuộc của món ăn gia đình.

Món ốc móng tay xào me

Phụ nữ muốn phòng ngừa thiếu máu hãy ăn ốc móng tay ngay hôm nay - Ảnh 8.

Món ốc móng tay xào me mang đến một sự kích thích vị giác đặc biệt. Hương vị chua ngọt cùng với cay nồng từ ớt tạo nên một trải nghiệm tuyệt vời và thú vị cho vị giác của bạn. Cũng vì thế mà nó đã trở thành một món ăn độc đáo trong ẩm thực Việt Nam mà nhiều người yêu thích.

Món ốc móng tay xào rau muống

Phụ nữ muốn phòng ngừa thiếu máu hãy ăn ốc móng tay ngay hôm nay - Ảnh 9.

Rau muống giàu chất chống oxy hóa và chất xơ, có lợi cho hệ tiêu hóa và sức khỏe tim mạch. Ốc móng tay chứa nhiều chất đạm, canxi, và sắt. Khi ăn cả hai nguyên liệu này, bạn có thể tận hưởng lợi ích của cả rau và hải sản trong một bữa ăn.

Món ốc móng tay xào rau răm

Phụ nữ muốn phòng ngừa thiếu máu hãy ăn ốc móng tay ngay hôm nay - Ảnh 10.

Thịt ốc xào rau răm có hương vị cay nồng và mặn ngọt. Sự kết hợp giữa ốc móng tay và rau răm tạo ra một sự đan xen và cân bằng giữa vị cay nồng từ ốc móng tay và vị mặn ngọt từ gia vị và rau răm.

Món ốc móng tay xào dứa

Phụ nữ muốn phòng ngừa thiếu máu hãy ăn ốc móng tay ngay hôm nay - Ảnh 11.

Món ốc móng tay xào dứa là một món ăn hấp dẫn trong ẩm thực Việt Nam. Kết hợp giữa ốc móng tay và dứa, món ăn mang đến một hương vị độc đáo và thú vị. Đặc biệt, những con ốc móng tay được xào chín kỹ, giòn ngọt và đậm đà, kết hợp hài hòa với hương vị ngọt mát của dứa.

Món ốc móng tay xào măng tây

Phụ nữ muốn phòng ngừa thiếu máu hãy ăn ốc móng tay ngay hôm nay - Ảnh 12.

Thịt ốc vốn có vị ngọt ngào, kết hợp với hương vị giòn ngọt của măng tây, tạo nên một sự kết hợp hài hòa. Sự pha trộn của các gia vị như tỏi, hành, hành lá và các loại gia vị khác cũng tăng thêm hương vị mới lạ cho món ăn.

Món ốc móng tay xào lá quế

Phụ nữ muốn phòng ngừa thiếu máu hãy ăn ốc móng tay ngay hôm nay - Ảnh 13.

Ốc móng tay có vị giòn ngọt, lá quế mang lại hương thơm đặc trưng và vị đặc biệt cho món ăn. Bên cạnh đó, sự kết hợp của tỏi, hành và ớt tạo ra hương vị cay nồng và thú vị. Quá trình chế biến đơn giản và nhanh chóng.

GĐXH - Dinh dưỡng trong loại quả này rất quan trọng trong việc phòng ngừa bệnh loãng xương ở người cao tuổi và hỗ trợ tối đa cho sự phát triển chiều cao ở trẻ em đang tuổi lớn.

GĐXH- Khoai tây, loại củ quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày, không chỉ là nguồn cung cấp tinh bột dồi dào mà còn chứa đựng một kho tàng các vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa mang lại nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe.

