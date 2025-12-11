Xù xì bên ngoài nhưng củ này “quý như sâm”, tốt cho đường huyết, chế biến được nhiều món ngon ngày lạnh
GĐXH – Dù hình dáng xù xì, nhưng loại củ dân dã này không chỉ ngon miệng mà còn có giá trị bổ dưỡng như nhân sâm. Những món ăn được chế biến từ củ này rất tốt cho tim mạch, tiêu hóa và đặc biệt là đường huyết.
Củ từ "quý như sâm", tốt cho đường huyết
Củ từ là loại củ quen thuộc ở nước ta, có nhiều vào ngày đông. Dáng vẻ ngoài xù xì, đầy lông, nhưng chúng lại có công dụng tuyệt vời, "quý như sâm". Theo các chuyên gia dinh dưỡng, củ từ lông chứa lượng lớn vitamin A, C, E, B6, cùng nhiều khoáng chất quan trọng như kali, magie, mangan, canxi… Đây cũng là nguồn chất xơ, oxi hóa dồi dào giúp củ từ trở thành thực phẩm hỗ trợ sức khỏe tốt.
Hàm lượng chất xơ cao giúp thúc đẩy tiêu hóa, ngăn táo bón và hỗ trợ hoạt động đường ruột hiệu quả hơn. Kali trong củ từ giúp điều hòa huyết áp, giảm áp lực lên tim, từ đó hạn chế nguy cơ tăng huyết áp, đột quỵ hoặc đau tim. Chất xơ còn giúp giảm cholesterol xấu (LDL), ngăn hình thành mảng bám trong thành mạch – nguyên nhân gây bệnh mạch vành.
BSCKI. Dương Ngọc Vân (BVĐK Medlatec) cho biết: "Việc duy trì chế độ ăn có củ từ lông không chỉ giúp kiểm soát đường huyết mà còn giảm cảm giác thèm ăn, hỗ trợ duy trì cân nặng hợp lý. Chất xơ và tinh bột kháng trong củ từ giúp làm chậm hấp thu đường, rất có lợi cho người bệnh tiểu đường".
Ngoài ra, các chất oxi hóa như polyphenol và flavonoid có trong củ từ lông giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do, giảm viêm và nâng cao sức khỏe tim mạch. Vitamin C trong củ từ cũng góp phần tăng độ đàn hồi thành mạch, hỗ trợ lưu thông máu tốt hơn.
Củ từ lông đem luộc là cách chế biến dễ nhất, giữ hương vị thơm ngon. Củ từ lông không chỉ dễ chế biến mà còn phù hợp để nấu nhiều món ngon như canh, chè hay làm bánh. Dưới đây là hai món dễ làm nhất, giúp giữ trọn vị bùi thơm đặc trưng của loại củ dân dã này.
Món ngon ngày lạnh với củ từ: Canh củ từ nấu sườn
Nguyên liệu làm món canh củ từ nấu sườn:
+ 500gr củ từ
+ 500gr sườn lợn
+ Hành lá, rau mùi, hành tím
+ Gia vị: dầu ăn, nước mắm, hạt nêm…
Cách làm canh củ từ nấu sườn:
Bước 1 sơ chế nguyên liệu: Củ từ gọt vỏ, cắt miếng vừa ăn rồi ngâm nước muối loãng 5 phút để giảm nhớt rồi rửa lại nhiều lần để sạch nhựa.
Sườn rửa sạch, chần qua nước sôi với chút muối để loại bỏ tạp chất. Vớt ra để ráo rồi ướp với hạt nêm, dầu ăn, hành tím băm khoảng 15–20 phút cho thấm. Để sườn khi nấu có nước trong thì nên ngâm sườn vào trong nước có pha muối hoặc chanh trước khi đem ướp.
Bước 2 nấu canh:
Phi thơm hành, cho sườn vào xào sơ. Thêm nước ngập mặt sườn, ninh khoảng 1 giờ để xương mềm; trong quá trình nấu nhớ vớt bọt để nước dùng trong. Khi sườn đã mềm, cho củ từ vào, đun thêm 10–15 phút đến khi củ mềm bở. Khi tắt bếp, bạn cho thêm hành lá, rau mùi. Món canh nóng hổi, bùi thơm rất thích hợp cho ngày lạnh.
Món ngon ngày lạnh: Chè nóng củ từ lông
Nguyên liệu làm chè củ từ lông:
+ 2 – 3 củ từ lông.
+ 1/3 bát nước đường phèn hoa bưởi.
+ 2 thìa bột sắn dây ướp hoa bưởi
Cách làm chè củ từ lông:
Bước 1 sơ chế: Củ từ khi mua bạn nên chọn củ to, già màu đen sẫm nhiều rễ thì thường bở và ngon hơn. Sau đó đem rửa sạch, luộc chín tới, lột vỏ, thái hạt lựu, rửa sạch cho bớt nhớt.
Bước 2:
Đun sôi 2 bát nước, cho đường phèn hoa bưởi vào. Khi đường tan, lọc qua rây để nước chè được trong. Cho củ từ thái hạt lựu vào nồi nước đường, đun khoảng 5 phút cho ngấm.
Bột sắn dây đem hòa tan với chút nước rồi lọc qua rây lấy nước trong. Khi nồi chè sôi, vừa đổ bột sắn vừa khuấy nhẹ một chiều đến khi chè hơi sánh lại thì dừng. Tiếp tục đun nhỏ lửa, hớt bọt nổi lên. Sau 5 phút, vớt củ từ ra rửa lại với nước lọc cho trong, lọc nước chè thêm lần nữa rồi cho củ từ đun sôi lại rồi nhấc ra múc chè vào bát. Món chè này ăn nóng hay nguội đều ngon, có vị thơm nhẹ, bùi ngọt rất dễ gây "nghiện".
