Bí quyết luộc thịt ngon: Không cho những loại gia vị này vào nước luộc
Việc lạm dụng gia vị dễ khiến món ăn trở nên kém hoàn hảo, bạn nên nhớ tên một số loại gia vị không nên cho vào nước luộc thịt để tránh “phá vị”.
Dù là thịt heo, thịt gà hay thịt bò, phương pháp luộc luôn được nhiều người lựa chọn vì: Giữ được độ ngọt và hương vị nguyên bản của thịt; dễ thực hiện, ít tốn thời gian; thích hợp cho những bữa ăn thanh đạm, tốt cho sức khỏe.
Những loại gia vị không nên cho vào nước luộc thịt
Luộc thịt tưởng chừng là công việc đơn giản nhất trong căn bếp, thế nhưng để có được nồi thịt trắng, thơm, mềm mà vẫn giữ được vị ngọt tự nhiên thì lại đòi hỏi không ít bí quyết. Nhiều người cho rằng chỉ cần thả thịt vào nồi nước, thêm ít muối, gia vị rồi đun sôi là xong. Tuy nhiên, luộc thịt ngon không chỉ phụ thuộc vào chất lượng thịt mà còn liên quan đến trình tự, thời điểm nêm nếm gia vị, và đặc biệt là những loại gia vị không nên cho vào nước luộc. Nhiều người có thói quen cho tất cả gia vị vào nồi ngay từ đầu, nhưng điều đó đôi khi lại phản tác dụng.
Dưới đây là những loại gia vị không nên cho vào nước luộc thịt.
Bột nêm, bột ngọt, đường
Bột nêm và bột ngọt khi cho vào nước luộc ở nhiệt độ cao trong thời gian dài sẽ làm nước luộc bị đục; khiến thịt có vị ngọt lạ, không tự nhiên; làm bề mặt thịt sẫm màu, không còn trắng đẹp.
Ngoài ra, bột ngọt khi đun sôi quá lâu dễ bị biến đổi làm giảm hương vị của món ăn. Trong khi đó, vị ngọt tự nhiên của nước luộc thịt đến từ các axit amin trong thịt, vậy nên bạn hoàn toàn không cần dùng thêm bột ngọt hay bột nêm.
Kết luận: Không nên cho bột ngọt, bột nêm vào nước luộc để giữ hương vị tự nhiên và màu sắc đẹp.
Đường là gia vị không nên cho vào nước luộc thịt vì sẽ ảnh hưởng đến hương vị tổng thể, làm thịt có vị ngọt lạ, không còn thuần vị. Đường chỉ phù hợp khi kho hoặc rim, còn với luộc, nó hoàn toàn không cần thiết.
Nước mắm
Nước mắm là gia vị đặc trưng trong ẩm thực Việt, nhưng lại không phù hợp để cho vào nước luộc. Lý do là khi đun sôi, nước mắm dễ tạo mùi nồng, át mùi thịt. Protein trong nước mắm khi gặp nhiệt độ cao sẽ kết tủa, làm nước luộc vẩn đục.
Ngoài ra, thịt khi luộc với nước mắm dễ bị thâm, màu xấu.
Nếu muốn món ăn đậm đà hơn, bạn nên chấm thịt với nước mắm pha thay vì nêm trực tiếp vào nồi.
Nên cho gia vị gì khi luộc thịt?
Sau đây klaf một số loại gia vị rất thích hợp để làm nồi nước luộc thơm nhẹ mà giữ được vị tự nhiên:
- Gừng tươi: Gừng có khả năng khử mùi hôi rất tốt, đồng thời tạo mùi thơm nhẹ nhàng.
- Hành tím hoặc hành tây: Hành làm nước trong, giúp thịt ngọt tự nhiên và dậy mùi.
- Một chút muối: Muối giúp thịt săn lại, giữ ngọt và có vị đậm vừa phải.
- Một nhánh sả (tùy khẩu vị): Sả cho mùi thơm thanh, phù hợp khi luộc thịt gà hoặc thịt vịt.
Lưu ý: Không cho quá nhiều gia vị để không làm át đi hương vị nguyên bản của thịt.
Bí quyết luộc thịt ngon – trắng, giòn, không hôi
Quy trình luộc: Bên cạnh việc tránh các gia vị không phù hợp, quy trình luộc cũng góp phần quyết định chất lượng món ăn. Các bước gồm: Trụng sơ thịt trước khi luộc; đun sôi một ít nước, cho miếng thịt vào trụng 2–3 phút; vớt ra rửa lại bằng nước lạnh. Cách này giúp loại bỏ bọt bẩn, mùi hôi và làm nước luộc chính được trong hơn.
Muốn thịt mềm từ trong ra ngoài, bạn cho thịt vào nước lạnh rồi đun dần. Muốn thịt săn, giữ ngọt bên trong thì nên cho vào nước sôi để luộc.
Luộc đúng thời gian:- Thịt heo cần 25–35 phút tùy độ dày. Thịt gà cần luộc 20–25 phút, sau đó ngâm trong nước luộc 10 phút để da căng bóng. Thịt bò cần 30–45 phút tùy phần thịt.
Không đậy nắp kín hoàn toàn: Hé nắp giúp nước không bị đục và giữ màu thịt đẹp.
Sau khi thịt chín, vớt ra ngâm ngay vào tô nước đá lạnh.Thịt sẽ săn lại, trắng đẹp và không bị thâm.Với thịt gà, có thể quét thêm lớp mỡ gà để da vàng bóng, đẹp mắt.
