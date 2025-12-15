Mới nhất
Món ăn từ thịt bò lọt top món ngon thế giới, ngày lạnh thử ngay cách chế biến vô cùng đơn giản, ăn là mê này

Thứ hai, 19:01 15/12/2025 | Ăn
Hà My
Hà My
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH – Đây là một trong số những món ăn mộc mạc nhưng giàu hương vị, đặc biệt “lên ngôi” trong những ngày se lạnh, đã được chuyên trang ẩm thực nổi tiếng thế giới TasteAtlas công bố lọt danh sách 100 món ăn từ thịt ngon nhất thế giới, dựa trên đánh giá của độc giả toàn cầu.

Bất ngờ món ăn vặt có chứa gừng ở Việt Nam lọt top món ăn ngon trên thế giới, ngày lạnh càng ưa chuộngBất ngờ món ăn vặt có chứa gừng ở Việt Nam lọt top món ăn ngon trên thế giới, ngày lạnh càng ưa chuộng

GĐXH - Với hương vị ngọt ấm đặc trưng, đây là một trong những món ăn được nhiều người ưa chuộng trong những ngày tiết trời se lạnh. Món ăn có chứa gừng này đã lọt top món ăn ngon trên thế giới.

Chuyên trang ẩm thực nổi tiếng thế giới TasteAtlas đã bình chọn tốp 100 món ăn từ thịt ngon nhất thế giới dựa theo đánh giá của độc giả. Trong đó, Việt Nam có món bò kho, bò nhúng dấm đã lọt vào danh sách.

Bò kho là món ăn quen thuộc trong bữa cơm của nhiều gia đình Việt. Món ăn chinh phục thực khách nhờ thịt bò mềm, đậm vị, hòa quyện cùng mùi thơm nồng của sả, quế, hồi, vị cay nhẹ của ớt và độ ngọt tự nhiên từ nước dùng ninh kỹ.

Bò kho có thể ăn kèm cơm trắng, bánh mì giòn hoặc mì, rất thích hợp cho những ngày thời tiết lạnh, khi chỉ cần một tô bò kho nóng hổi cũng đủ làm ấm lòng.

Món ăn từ thịt bò lọt top món ngon thế giới, ngày lạnh thử ngay cách chế biến vô cùng đơn giản, ăn là mê này - Ảnh 2.

Món bò kho của Việt Nam lọt top 100 món thịt ngon thế giới

Món ăn từ thịt bò lọt top món ngon thế giới, ngày lạnh thử ngay cách chế biến vô cùng đơn giản, ăn là mê này - Ảnh 3.

Bò kho ăn với cơm hay bánh mì đều ngon. Ảnh HM

Bên cạnh bò kho, bò nhúng giấm cũng là món quen thuộc của người Việt, nhất là ở khu vực miền Trung và miền Nam. Thịt bò tươi được nhúng nhanh trong hỗn hợp giấm, nước dừa, sả, hành tây, sau đó cuốn cùng bánh tráng, rau sống và chấm mắm nêm, tạo nên hương vị hài hòa, thanh nhẹ mà khó quên.

Cách làm món bò kho chuẩn vị tại nhà

Nguyên liệu làm món bò kho:

+ 1kg thịt bò (bắp bò, nạm bò hoặc có thêm gân để ăn giòn ngon hơn)

+ 1 củ hành tây, 2 cây sả

+ Hành, tỏi băm, cà rốt

+ Muối, đường, nước mắm, tiêu, dầu ăn, hạt nêm

+ 1 – 1,5 lít nước dừa tươi

+ Gia vị bò kho (hoặc gia vị thay thế)

+ 100g cà chua xay nhuyễn

+ 1 thanh quế, 2 hoa hồi (tùy thích)

+ Bột bắp

Cách làm món bò kho:

Bước 1: Rửa sạch thịt bò với muối và giấm, cắt miếng to vừa ăn. Ướp bò với hành tỏi sả băm, 2 muỗng canh nước mắm, ½ muỗng canh tiêu, 1 muỗng canh dầu ăn, 1 muỗng canh rượu nấu ăn, 1 muỗng canh hạt nêm và 1,5–2 muỗng canh gia vị bò kho. Ướp ít nhất 1 tiếng hoặc qua đêm cho thịt thấm đều.

Món ăn từ thịt bò lọt top món ngon thế giới, ngày lạnh thử ngay cách chế biến vô cùng đơn giản, ăn là mê này - Ảnh 4.

Thịt bò ướp ít nhất 1 tiếng hoặc qua đêm cho thịt thấm đều.

Bước 2:

Phi thơm hành tỏi cùng quế, hồi. Cho cà chua xay vào xào chín, sau đó cho thịt bò vào đảo đến khi săn lại. Đổ nước dừa xâm xấp mặt thịt, thêm hành tây, nêm sơ muối và đường. Hầm lửa nhỏ hoặc dùng nồi áp suất đến khi thịt mềm vừa.

Bước 3:

Khi bò đã mềm, cho cà rốt vào nấu thêm khoảng 5 phút. Nêm nếm lại cho vừa ăn. Hòa 2 muỗng canh bột bắp với 4 muỗng canh nước, đổ từ từ vào nồi để tạo độ sệt theo ý thích.

Món ăn từ thịt bò lọt top món ngon thế giới, ngày lạnh thử ngay cách chế biến vô cùng đơn giản, ăn là mê này - Ảnh 5.

Món bò kho là một trong những món ngon ngày lạnh hấp dẫn.

Loại củ tốt cho tiêu hóa và đường huyết bán đầy chợ Việt mùa đông, làm kiểu này là có ngay món ngon "gây nghiện"Loại củ tốt cho tiêu hóa và đường huyết bán đầy chợ Việt mùa đông, làm kiểu này là có ngay món ngon 'gây nghiện'

GĐXH - Không chỉ ngon miệng, củ này còn được xem là thực phẩm tốt cho tiêu hóa và đường huyết, đặc biệt phù hợp với người tiểu đường. Vào ngày đông, làm kiểu này là có ngay món ngon “gây nghiện”.

Xù xì bên ngoài nhưng củ này “quý như sâm”, tốt cho đường huyết, chế biến được nhiều món ngon ngày lạnhXù xì bên ngoài nhưng củ này “quý như sâm”, tốt cho đường huyết, chế biến được nhiều món ngon ngày lạnh

GĐXH – Dù hình dáng xù xì, nhưng loại củ dân dã này không chỉ ngon miệng mà còn có giá trị bổ dưỡng như nhân sâm. Những món ăn được chế biến từ củ này rất tốt cho tim mạch, tiêu hóa và đặc biệt là đường huyết.

