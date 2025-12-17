Lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội năm 2025 từ 19-21/12 ở đâu, có gì đặc biệt?
GĐXH - Lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội 2025 với chủ đề “Hà Nội - Hành trình ẩm thực kết nối sáng tạo” sẽ diễn ra từ 18h đến 22h ngày 19/12 và từ 8h30 đến 21h ngày 20, 21/12/2025 tại Công viên Thống Nhất. Lễ hội năm nay có nhiều yếu tố mới, hấp dẫn, được kỳ vọng sẽ là điểm đến tôn vinh tinh hoa ẩm thực và văn hóa Hà Nội, góp phần kích cầu du lịch Thủ đô dịp cuối năm.
Lý do lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội được tổ chức hàng năm
Lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội là sự kiện thường niên được UBND Thành phố giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan. Đặc biệt, từ năm 2022, Thành ủy Hà Nội ban hành Nghị quyết số 09 Nghị quyết 09-NQ/TU ngày 22/02/2022 của Thành ủy Hà Nội về Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 thì Ẩm thực đã được xác định là một trong số những lĩnh vực góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thành phố.
Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Lê Thị Ánh Mai cho biết, từ Hà Nội 36 phố phường đến một Hà Nội mở rộng địa giới hành chính với sự kết tinh của văn hóa xứ Đoài đã khiến cho văn hóa Hà Nội nói chung và Ẩm thực Hà Nội nói riêng trở nên phong phú, đa dạng. Từ năm 2014, Thành phố đã tổ chức kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể, trong đó hàng trăm di sản ẩm thực đã được nhận diện, đưa vào danh mục của Thành phố.
Việc ghi danh di sản văn hoá phi vật thể vào danh mục Quốc gia không chỉ là vinh danh những giá trị di sản mà còn là giải pháp bảo vệ hiệu quả, phát huy và biến di sản thành "tài sản", nguồn lực phát triển công nghiệp văn hoá một cách bền vững, tài năng của nghệ nhân được ghi nhận, góp phần nâng cao đời sống kinh tế địa phương.
Các điểm đặc biệt của Lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội 2025
Ghi danh Chả cá Lã Võng
Tại Lễ khai mạc Lễ hội văn hoá ẩm thực Hà Nội 2025 sẽ công bố quyết định của Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch ghi danh "Tri thức chế biến và thưởng thức Chả cá Lã Vọng (thành phố Hà Nội)" vào danh mục di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia. Ở đây người dân sẽ được gặp gia đình dòng họ Đoàn và nghe họ kể về câu chuyện 6 đời trước đã tạo nên món ăn in sâu trong tâm thức người Hà Nội, đến mức từ tên phố Hàng Sơn đã được gọi tên là phố Chả Cá.
Theo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, trước đó Hà Nội đã có 7 di sản ẩm thực Hà Nội đã được ghi danh trong danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia. Từ sau khi di sản được ghi danh, các di sản ẩm thực đã được lan toả và trở thành sản phẩm thức quà đi muôn nơi như Nghề làm cốm Mễ Trì (phường Tứ Liêm), Nghề làm trà sen Quảng An (phường Tây Hồ) đã có mặt ở trong những cuộc gặp gỡ khách quốc tế và trở thành món quà tặng mang đậm dấu ấn Hà Nội. Nghề làm xôi Phú Thượng (phường Phú Thượng) đã tạo nên sức sống cộng đồng nghề với hơn 300 hộ sản xuất với sản phẩm là thức quà sáng có mặt từng góc phố, ngõ xóm nhưng có lúc lại có mặt trong những mâm cỗ trang trọng không thể thiếu. Nghề làm bánh cuốn Thanh Trì (phường Vĩnh Hưng) từ một di sản đối diện với nguy cơ người trẻ ít làm nghề, đến nay số lượng hộ làm nghề đã tăng lên 60 hộ, với nhiều hình thức kinh doanh. Tri thức nấu cỗ Bát Tràng (xã Bát Tràng) sau khi được ghi danh nhiều người dân được biết đến hơn với lịch sử 19 dòng họ làng Bát Tràng, sự gắn kết cộng đồng bền chặt, với những mâm cỗ của các gia đình vào ngày lễ hội, nhà nhà đều biết nấu cỗ, với những món chỉ Bát Tràng mới có: như măng mực, su hào xào mực với kỹ thuật chế biến cầu kỳ.
60 không gian giới thiệu ẩm thực Hà Nội, sản phẩm ẩm thực vùng miền
Khu gồm 60 các không gian giới thiệu ẩm thực Hà Nội, sản phẩm ẩm thực vùng miền giúp du khách và nhân dân Thủ đô có dịp thưởng thức nhiều món ngon đặc sắc của Hà Nội và một số địa phương, tôn vinh giá trị di sản ẩm thực truyền thống, khẳng định thương hiệu "Ẩm thực Hà Nội" gắn với bản sắc thanh lịch - tinh tế.
Các gian ẩm thực còn thực hiện trình diễn, biểu diễn tại gian hàng gắn với sản phẩm của đơn vị như Kẹo lạc Sơn Tây, Gà hấp sen Phú Xuyên, Bánh cổ truyền Phương Soát, Bún ốc Bà Ngoại; Ô Mai cổ truyền Cát Lợi, Cháo se Hạ Mỗ, Giò chả Ước Lễ, Bánh dày Quán Gánh, Chả cá thát lát gia truyền, Bánh cốm phu thê Ba Đình, Nem nắm Xuân Khôi, Chuỗi pha chế đồ uống Rosier Fresh Tea & Coffee…
Trình diễn di sản ẩm thực gồm các hoạt động như workshop gói bánh chưng, nấu cỗ Bát Tràng, Ướp chè sen Tây Hồ, quy trình làm cốm, nấu xôi Phú Thượng, bún ốc nguội, hướng dẫn làm ô mai, mứt, nấu cháo se…
Chương trình ca nhạc và giao lưu giữa các ban nhạc trẻ
Bên cạnh đó, từ 19h – 21h ngày 20/12 còn có Chương trình nhạc Rock&Friends do các ban nhạc: Ngũ Cung, Joon&Giờ ra chơi, PLUS + BAND, Audiciti biểu diễn. Từ 19h – 21h ngày 21/12 sẽ có Chương trình Giao lưu giữa các ban nhạc trẻ.
Điểm đến cuối tuần đậm nét văn hoá
Lễ hội văn hoá ẩm thực Hà Nội 2026 trở thành điểm đến cuối tuần đậm nét văn hoá với Chủ đề: "Hà Nội - Hành trình Ẩm thực Kết nối Sáng tạo" là sự kết nối ẩm thực truyền thống với xu hướng sáng tạo mới. Thông qua việc trình diễn, thực hành chế biến, giao lưu với nghệ nhân, Lễ hội góp phần gìn giữ và truyền dạy các kỹ năng, bí quyết ẩm thực truyền thống cho cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ, với thông điệp hãy nghe câu chuyện của di sản ẩm thực để việc thưởng thức ẩm thực trở thành một trải nghiệm văn hoá.
Các hoạt động kết nối với nhiều hoạt động sáng tạo sẽ hình thành nhiều sản phẩm văn hoá từ ẩm thực, tăng sức hấp dẫn của di sản, để ẩm thực trở thành nguồn lực thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hoá Thủ đô.
