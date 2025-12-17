Trời mùa đông, viêm họng kiêng ăn gì và nên ăn gì?

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Viêm họng kiêng ăn gì?

Khi bạn mắc viêm họng, có một số thực phẩm và thức uống nên hạn chế hoặc tránh để giảm triệu chứng, đồng thời không làm tổn thương họng nặng hơn, bao gồm:

Thức ăn cay, nóng và nhiều dầu mỡ: Thức ăn cay, nóng, nhiều dầu mỡ có thể làm kích ứng niêm mạc trong họng dẫn đến sưng tấy, tăng cảm giác đau rát. Thức ăn sau khi nấu chín thì nên để nguội sau đó mới dùng để tránh làm tổn thương họng đang viêm.

Thức ăn khô và cứng: Tránh thức ăn cứng như bánh mì giòn, bánh quy, ngô, khoai chiên… có thể gây tăng thêm cảm giác đau rát và tổn thương họng. Đôi khi, thực phẩm khô cứng còn ma sát dẫn đến chảy máu, ứ đờm khiến viêm họng kéo dài.

Thức ăn và đồ uống lạnh: Thức ăn và đồ uống lạnh có thể làm tăng sự ngứa và khó chịu trong họng. Đặc biệt là không nên uống đá, ăn kem trong thời gian họng bị viêm.

Thức ăn chua: Thức ăn chua có thể làm kích ứng họng và tăng sự đau rát. Tránh các thức ăn chua như cam chanh, sốt mayonnaise và các loại thức ăn muối chua.

Rượu, bia và thuốc lá: Hút thuốc lá và uống rượu, bia, đồ uống có cồn, nước có gas, cà phê… có thể làm tổn thương niêm mạc họng, đồng thời gây mất nước, tăng thân nhiệt khiến tình trạng viêm ngày càng nghiêm trọng hơn.

Viêm họng nên ăn gì?

Một số loại thực phẩm và thói quen ăn uống có thể giúp làm dịu và giảm triệu chứng đáng kể mà bạn cần lưu ý là:

Nước ấm: Uống nước ấm giúp giảm sưng và đau họng. Bạn có thể thêm một ít mật ong hoặc chanh vào nước ấm để làm dịu cổ họng.

Thức ăn dễ nuốt: Chọn thực phẩm mềm và dễ nuốt như súp, cháo…để hạn chế ma sát, giảm cảm giác đau rát mỗi khi nuốt.

Thức ăn giàu chất xơ: Các thức ăn giàu chất xơ như rau xanh, quả và ngũ cốc nguyên hạt có thể giúp làm dịu họng và cải thiện quá trình tiêu hóa. Chú ý bổ sung các thực phẩm giàu kẽm, protein, tinh bột để thúc đẩy tổn thương ở cổ họng nhanh lành, tăng sức đề kháng cho cơ thể.

Uống nhiều nước: Bệnh nhân viêm họng cần chú ý uống nhiều nước, tốt nhất là nước lọc, các loại nước ép từ rau củ quả. Tuy nhiên, chú ý hạn chế cho đường và đá khi uống.

Bên cạnh việc tìm hiểu viêm họng kiêng ăn gì và nên ăn gì thì người bệnh cần chú ý nghỉ ngơi đủ, tập thể dục đều đặn mỗi ngày, vệ sinh răng miệng đều đặn, thường xuyên súc họng bằng nước muối sinh lý, giữ ẩm vùng cổ khi trời chuyển lạnh, hạn chế nằm trong phòng có nhiệt độ quá lạnh hoặc mở quạt quá to…