Loại quả bắt đầu vào mùa, vừa hỗ trợ phát triển chiều cao, lại vừa bảo vệ gan, chế biến thành nhiều món ngon

Dinh dưỡng từ quả trám hỗ trợ phát triển chiều cao ở trẻ em đang lớn và giúp bảo vệ chức năng gan ở người lớn

Đây là loại thực phẩm chứa hàm lượng canxi rất ấn tượng, dễ hấp thu hơn nhiều so với các nguồn thực vật khác. Kết hợp với kẽm và sắt, việc ăn trám đen thường xuyên (như món trám kho, xôi trám) sẽ giúp củng cố mật độ xương, làm xương chắc khỏe và dẻo dai hơn. Lợi ích này rất quan trọng trong việc phòng ngừa bệnh loãng xương ở người cao tuổi và hỗ trợ tối đa cho sự phát triển chiều cao ở trẻ em đang tuổi lớn.

Các dưỡng chất và lượng đường tự nhiên có trong quả trám giúp thúc đẩy quá trình bài tiết cồn ra khỏi cơ thể nhanh hơn, từ đó giảm bớt gánh nặng cho gan. Uống một cốc nước trám sắc hoặc ăn món canh chua nấu trám sau khi uống rượu sẽ giúp người say nhanh chóng tỉnh táo, giảm thiểu các triệu chứng khó chịu như đau đầu, buồn nôn hay chóng mặt vào ngày hôm sau.

Các nghiên cứu hiện đại đã chỉ ra rằng axit béo không bão hòa và các dưỡng chất trong hạt cũng như thịt quả trám đen rất thân thiện với hệ tim mạch. Chúng có khả năng hỗ trợ kiểm soát mức cholesterol xấu trong máu, giúp mạch máu lưu thông tốt hơn và giảm nguy cơ mắc các bệnh lý tim mạch. Bên cạnh đó, một số hoạt chất trong quả trám còn có tác động tích cực trong việc ổn định lượng đường huyết, biến nó thành một thực phẩm bổ trợ an toàn cho những người đang lo ngại về bệnh tiểu đường, đồng thời có tác dụng an thần, giảm căng thẳng và chữa mất ngủ.

Món ngon với quả trám

Trám đen luộc: Một trong những cách chế biến quả trám đen quen thuộc nhất chính là đem luộc trám đen rồi chấm kèm muối mè (muối vừng).

Trám đen kho thịt: Thịt ba chỉ heo béo mềm kho với trám đen bùi thơm – hương vị vô cùng hài hòa và không hề khiến bạn cảm thấy ngán ngấy.

Xôi trám đen: Xôi trám đen vốn được biết đến như một đặc sản rất nổi tiếng ở Cao Bằng. Món xôi dẻo thơm, màu tím hồng bắt mắt là sự kết hợp đầy sáng tạo của đồng bào vùng cao, tuy công đoạn hơi cầu kì nhưng thành phẩm thì ngon khó cưỡng.

Cá kho trám đen: Bên cạnh món trám đen kho thịt, bạn có thể kết hợp làm cá kho trám đen – không còn vị tanh của cá, vị trám cũng không quá chát, thay vào đó là vị thơm phức, mềm bùi khó quên. Đặc biệt, để “đúng bài” thì bạn hãy lựa loại cá sông như cá trắm hoặc cá lóc (cá quả).

Trám đen nhồi thịt: Thịt kho trám đen đã hấp dẫn rồi nhưng nếu muốn “bày vẽ” một chút, hãy trộn thịt xay nhuyễn với chút nấm mèo (mộc nhĩ), nấm hương rồi nhồi trong ruột trám, đem hấp chín mềm xem sao nhé – hứa hẹn khiến cả nhà mê mẩn đấy!

Trám đen ngâm tương: Quả trám đen được om chín mềm, phơi héo một chút rồi đem ngâm cùng nước tương mằn mặn, là lạ nhưng cực kì “bắt cơm”.

Canh gà hầm trám: Nước hầm thịt gà ngọt thanh, hòa quyện trong hương trám thơm lừng, đem đến món canh thơm ngon, giàu dinh dưỡng, hỗ trợ bồi bổ sức khỏe hiệu quả.

Gỏi trám đen: Gỏi trám đen hay còn gọi là nham trám – một món gỏi tổng hòa vô vàn hương vị, chút ngọt mềm từ thịt heo luộc, từ cá chiên giòn thơm tới chút chua dịu của khế, thử một lần mà khiến ta nhớ mãi.

'Thuốc bổ tự nhiên' bán nhiều ở chợ Việt, ăn cả vỏ mới tốt, hỗ trợ kiểm soát đường trong máu, chế biến được nhiều món ngon GĐXH- Khoai tây, loại củ quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày, không chỉ là nguồn cung cấp tinh bột dồi dào mà còn chứa đựng một kho tàng các vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa mang lại nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe.