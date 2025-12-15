Loại quả bắt đầu vào mùa, vừa hỗ trợ phát triển chiều cao, lại vừa bảo vệ gan, chế biến thành nhiều món ngon
GĐXH - Dinh dưỡng trong loại quả này rất quan trọng trong việc phòng ngừa bệnh loãng xương ở người cao tuổi và hỗ trợ tối đa cho sự phát triển chiều cao ở trẻ em đang tuổi lớn.
Dinh dưỡng từ quả trám hỗ trợ phát triển chiều cao ở trẻ em đang lớn và giúp bảo vệ chức năng gan ở người lớn
Đây là loại thực phẩm chứa hàm lượng canxi rất ấn tượng, dễ hấp thu hơn nhiều so với các nguồn thực vật khác. Kết hợp với kẽm và sắt, việc ăn trám đen thường xuyên (như món trám kho, xôi trám) sẽ giúp củng cố mật độ xương, làm xương chắc khỏe và dẻo dai hơn. Lợi ích này rất quan trọng trong việc phòng ngừa bệnh loãng xương ở người cao tuổi và hỗ trợ tối đa cho sự phát triển chiều cao ở trẻ em đang tuổi lớn.
Các dưỡng chất và lượng đường tự nhiên có trong quả trám giúp thúc đẩy quá trình bài tiết cồn ra khỏi cơ thể nhanh hơn, từ đó giảm bớt gánh nặng cho gan. Uống một cốc nước trám sắc hoặc ăn món canh chua nấu trám sau khi uống rượu sẽ giúp người say nhanh chóng tỉnh táo, giảm thiểu các triệu chứng khó chịu như đau đầu, buồn nôn hay chóng mặt vào ngày hôm sau.
Các nghiên cứu hiện đại đã chỉ ra rằng axit béo không bão hòa và các dưỡng chất trong hạt cũng như thịt quả trám đen rất thân thiện với hệ tim mạch. Chúng có khả năng hỗ trợ kiểm soát mức cholesterol xấu trong máu, giúp mạch máu lưu thông tốt hơn và giảm nguy cơ mắc các bệnh lý tim mạch. Bên cạnh đó, một số hoạt chất trong quả trám còn có tác động tích cực trong việc ổn định lượng đường huyết, biến nó thành một thực phẩm bổ trợ an toàn cho những người đang lo ngại về bệnh tiểu đường, đồng thời có tác dụng an thần, giảm căng thẳng và chữa mất ngủ.
Món ngon với quả trám
