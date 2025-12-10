Những món ăn mùa đông thơm ngon bổ dưỡng nhất định phải có trên mâm cơm gia đình
GĐXH - Khi tiết trời se lạnh, không gì tuyệt vời hơn việc quây quần bên mâm cơm với bát cháo nóng hổi hay những món ăn dân dã. Mỗi món ăn đều mang theo hương vị quen thuộc, giúp xua tan giá rét.
Canh cà bung thịt đậu
Nguyên liệu: Cà tím: 3 – 4 quả. Cà chua: 2 quả. Thịt ba chỉ: 200g. Đậu phụ: 2 bìa. Hành tím: 2 củ. Tỏi: 4 tép. Rau gia vị: Hành lá, tía tô, lá lốt. Gia vị: Muối, hạt nêm, nước mắm, tiêu, mẻ, bột nghệ.
Cách làm: Rửa sạch, cắt múi cau và ngâm nước muối pha chanh để tránh thâm. Sau đó rửa lại, để ráo và ướp với nước mẻ, bột nghệ, nước mắm, muối. Rửa thịt ba chỉ với nước muối loãng, thái miếng vừa ăn, đảo sơ trên chảo rồi ướp với nước mắm, hạt nêm, bột nghệ, tiêu.
Cà chua bổ múi cau, rau gia vị (hành lá, tía tô, lá lốt) rửa sạch, thái nhỏ. Hành tím, tỏi băm nhỏ. Đậu cắt miếng, chiên vàng giòn trong chảo dầu.
Phi thơm hành tỏi, xào sơ cà tím rồi thêm thịt, cà chua. Đổ nước, bung cà đến mềm, nêm nếm gia vị, cho đậu phụ, cà chua còn lại và om thêm vài phút. Cuối cùng, thêm rau thơm, tắt bếp và thưởng thức.
Thịt kho củ cải
Nguyên liệu: Thịt ba chỉ: 300g (có thể thay bằng thịt đùi hoặc vai heo). Củ cải trắng: 2 – 3 củ. Hành tím: 2 củ. Ớt: 1 quả. Hành lá. Gia vị: Hạt nêm, nước mắm, muối, đường, bột ngọt, tiêu xay, nước màu (tùy chọn)
Cách làm: Rửa sạch thịt ba chỉ, ngâm nước muối loãng 5 phút hoặc chần qua nước sôi với hành khô để khử mùi. Thái miếng vừa ăn. Củ cải gọt vỏ, rửa sạch, cắt khúc. Hành lá cắt nhỏ, hành tím băm nhuyễn, ớt để nguyên trái.
Ướp thịt với hành tím băm, muối, hạt nêm, đường, bột ngọt, nước mắm, trộn đều và để thấm gia vị trong 15 phút. Có thể thêm nước màu để món ăn đẹp mắt hơn.
Phi thơm hành tím, xào thịt săn lại rồi cho củ cải vào đảo đều. Thêm nước xâm xấp, đun sôi, hạ lửa nhỏ kho khoảng 10 phút cho thịt và củ cải mềm.
Nêm nếm lại gia vị, thêm tiêu, ớt, hành lá, đảo đều rồi tắt bếp. Thịt ba chỉ mềm béo, củ cải thấm vị ngọt thanh, nước kho đậm đà, thơm nức mùi tiêu. Ăn cùng cơm trắng đảm bảo ngon tuyệt.
Ốc om chuối đậu
Nguyên liệu cần chuẩn bị: Ốc mít/ốc nhồi: 1kg. Thịt ba chỉ: 200g. Chuối xanh: 3 – 4 quả. Đậu phụ: 2 bìa. Hành tím: 3 củ. Rau gia vị: Tía tô, lá lốt, hành lá. Gia vị: Mẻ, muối, nước mắm, hạt nêm, dầu ăn, bột nghệ, bột năng, chanh tươi, ớt tươi
Cách thực hiện: Ngâm ốc trong nước vo gạo với ớt khoảng vài tiếng để loại bỏ bùn đất. Luộc sơ ốc 1 phút, vớt ra, giữ lại phần nước trong. Khều lấy thịt ốc, bỏ ruột, bóp muối rửa sạch nhớt, rồi ướp với hạt nêm, nước mắm, đường, bột nghệ và tiêu xay.
Thịt ba chỉ: Rửa sạch, thái miếng vừa ăn, ướp với nước mắm, hạt nêm, tiêu, nước mẻ và bột nghệ. Xào xém cạnh rồi để ráo. Đậu phụ: Cắt miếng nhỏ, chiên vàng giòn.
Chuối xanh: Tước vỏ, thái miếng, ngâm nước chanh để không thâm. Sau đó ướp với mắm, muối, nước mẻ và bột nghệ. Rau gia vị: Hành tím băm nhỏ, tía tô, lá lốt, hành lá thái nhỏ. Bột năng: Hòa với nước để tạo độ sánh.
Phi thơm hành tím, xào ốc và chuối xanh. Thêm nước luộc ốc, đun sôi rồi cho thịt ba chỉ vào, om nhỏ lửa 15 phút. Tiếp tục cho đậu phụ vào, nấu thêm 5 – 7 phút.
Nêm lại gia vị, điều chỉnh độ chua bằng nước mẻ. Thêm nước bột năng vào khuấy đều cho sánh. Cuối cùng, cho tía tô, lá lốt, hành lá, ớt vào, đun sôi rồi tắt bếp.
Món ốc om chuối đậu béo ngậy, bùi thơm, nước vàng óng đẹp mắt, ăn kèm cơm trắng hoặc bún đều tuyệt.
Chân giò hầm thuốc Bắc
Nguyên liệu cần chuẩn bị: Chân giò heo: 1 cái (khoảng 1kg). Thuốc Bắc: 1 gói. Nấm hương: 100g. Cà rốt: 1 củ. Dừa xiêm: 1 trái.
Cách thực hiện: Rửa sạch chân giò, làm kỹ phần móng để không bị hôi. Có thể nướng sơ móng giò để tăng hương vị. Chặt phần móng thành miếng vừa ăn, giữ nguyên bắp thịt.
Chần chân giò qua nước sôi 1 phút, rửa lại với nước sạch, để ráo. Ướp với hạt nêm, nước mắm, dầu ăn khoảng 15 – 20 phút. Cà rốt: Gọt vỏ, rửa sạch, cắt khúc.
Nấm hương: Ngâm nở, cắt chân, rửa sạch, để ráo. Thuốc Bắc: Rửa sạch, để ráo.
Cho thuốc Bắc vào nồi hầm (nồi đất càng tốt), đổ nước dừa xiêm và 150ml nước lọc, đun sôi. Khi nước chuyển màu đỏ nâu, cho chân giò vào hầm lửa nhỏ đến khi thịt mềm. Nêm gia vị vừa ăn, thêm cà rốt, nấm hương, tiếp tục đun đến khi rau củ chín, tắt bếp.
Món chân giò hầm thuốc Bắc thơm ngon, bổ dưỡng, thịt mềm nhưng không nát, hòa quyện hương vị của thuốc Bắc. Đây là món canh rất tốt cho người suy nhược, cần bồi bổ sức khỏe.
