Ăn loại củ này hỗ trợ chữa viêm đường hô hấp
GĐXH - Đây là những củ quả giàu dưỡng chất, có tác dụng hỗ trợ điều trị các bệnh lý viêm đường hô hấp. Bạn có thể tham khảo trong bài viết sau để bổ sung vào chế độ ăn uống hàng ngày.
Củ cải trắng
Củ cải trắng là một loại rau phổ biến trong mùa đông, giàu carbohydrate, chất xơ, vitamin B1, B2, C, cũng như kali, magiê, phốt pho và nhiều thành phần dinh dưỡng khác có lợi cho sức khỏe. Bên cạnh giá trị dinh dưỡng, củ cải trắng còn được đánh giá cao về công dụng dược liệu.
Củ cải sống có tác dụng giải khát và giảm đầy hơi, trong khi củ cải nấu chín giúp loại bỏ ứ máu và hỗ trợ quá trình tiêu hóa. Chất cay nhẹ và amylase trong củ cải thúc đẩy nhu động ruột, kích thích cảm giác thèm ăn và hỗ trợ hệ tiêu hóa.
Vì vậy, sau khi ăn các món nhiều dầu mỡ như thịt, ăn một ít củ cải sống sẽ giúp bạn cảm thấy dễ chịu hơn. Ngoài ra, bạn có thể ép 150 gram củ cải trắng và 50 gram hạt củ mã thầy, uống nước ép này giúp thanh nhiệt, giảm viêm và hỗ trợ điều trị ho đờm hiệu quả.
Củ mã thầy
Củ mã thầy hay còn gọi là hạt dẻ nước, có tác dụng thanh nhiệt, bổ âm, thúc đẩy sản dịch, làm dịu cổ họng, bổ khí, giảm đờm, kích thích ăn uống và cải thiện tiêu hóa, đồng thời giúp cải thiện thị lực.
Các nghiên cứu hiện đại cũng đã chỉ ra rằng mã thầy chứa một số thành phần có khả năng kháng khuẩn, đặc biệt là với vi khuẩn tụ cầu vàng (Staphylococcus aureus), E.coli, Aerobacter aerogenes và Pseudomonas aeruginosa. Vì vậy, nó được sử dụng trong việc phòng ngừa các nhiễm trùng phổi, đau họng và các triệu chứng viêm nhiễm khác.
Để hỗ trợ điều trị ho và đờm do nhiễm trùng đường hô hấp, bạn có thể sử dụng 10 củ mã thầy, rửa sạch cùng 50 gram đầu sứa, cắt nhỏ rồi nấu chung. Sứa có vị mặn, mã thầy có vị ngọt và cả hai đều có tính hàn, giúp thanh nhiệt, giải đờm, hiệu quả trong việc hỗ trợ chữa ho, hen suyễn do đờm tích tụ, cũng như giúp giảm chóng mặt, chướng bụng do huyết áp cao.
Sau khi khỏi nhiễm trùng đường hô hấp, bạn có thể rửa sạch 10 củ mã thầy và 150 gram củ cải tươi, cắt nhỏ, vắt lấy nước cốt, thêm mật ong và uống 2-3 lần mỗi ngày để bổ dưỡng phổi.
Củ khoai từ
Điểm đặc biệt của khoai từ là chứa một lượng lớn chất nhầy, bao gồm polysaccharid và protein, mang lại lợi ích chăm sóc sức khỏe đặc biệt cho cơ thể.
Để hỗ trợ điều trị ho mãn tính và suy phổi, bạn có thể dùng 500 gram khoai từ, rửa sạch và hấp trong khoảng 20 phút.
Sau khi hấp xong, gọt vỏ và ăn cùng đường, mỗi lần 50-100 gram sẽ giúp giảm ho, hỗ trợ điều trị hen suyễn và tăng cường chức năng hô hấp.
Ngoài ra, bạn có thể nấu cháo khoai từ bằng cách cho 50-100 gram gạo vo sạch và 50 gram khoai từ đã gọt vỏ, cắt nhỏ vào nồi, thêm nước vừa đủ rồi nấu chín. Dùng cháo 1-2 lần mỗi ngày sẽ giúp bổ dưỡng phổi, tăng cường chức năng lá lách và thận.
Quả lê tươi
Lê là một loại quả giàu dinh dưỡng, có vị ngọt, chua nhẹ và độ tươi, mọng nước. Lê khi ăn sống giúp thanh nhiệt, trong khi lê nấu chín lại có tác dụng bổ dưỡng cho ngũ tạng. Việc ăn lê sống có thể hỗ trợ làm giảm các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp do nhiệt độ phổi.
Bạn có thể ép hai quả lê tươi lấy nước, thêm một ít mật ong rồi uống vào buổi sáng và tối để tăng cường sức khỏe.
Lê chín có tác dụng bổ âm, làm ẩm phổi và giải đờm, rất hữu ích trong việc giảm các bệnh lý hô hấp, với các triệu chứng như khô miệng, ho khan, đờm đặc.
Bạn có thể sử dụng 2 quả lê tươi, 10 gram bột cây xuyên bối mẫu và một ít đường phèn. Cắt nửa trên quả lê, nạo lõi, cho bột vào rồi bọc lại, cố định bằng tăm và hấp trong 30 phút. Món này có thể ăn mỗi tối trước khi đi ngủ để giúp cải thiện sức khỏe phổi.
