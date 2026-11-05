Người bố mẫu mực luôn rao giảng về nhân quả lộ bí mật ngoại tình khiến con gái hoảng sợ

Người bố mẫu mực luôn rao giảng đạo đức về chuyện ngoại tình

Hân sinh ra trong một gia đình mà nhiều người vẫn lấy làm hình mẫu. Bố mẹ cô đều có công việc ổn định, vị trí nhất định trong xã hội. Hân là con một, từ nhỏ đã được bố mẹ yêu thương, chăm sóc và tạo điều kiện học hành đầy đủ.

Mẹ Hân là người phụ nữ đảm đang. Dù công việc ở công ty vô cùng bận rộn, mẹ vẫn luôn dành thời gian chăm sóc gia đình. Từ những bữa cơm nóng hổi đến quần áo, sinh hoạt của hai bố con, hầu như mọi thứ đều được mẹ chu toàn.

Còn bố là người có ảnh hưởng rất lớn đến suy nghĩ và cách sống của Hân. Ông thường dạy cô cách đối nhân xử thế, phải biết sống tử tế, không được làm những chuyện trái với lương tâm.

Đặc biệt, bố Hân rất thích nói về luật nhân quả. Mỗi khi xem được một câu chuyện ngoại tình, bố lại tỏ thái độ gay gắt. Ông cho rằng phản bội bạn đời là hành động đáng khinh, vừa làm tổn thương người thân vừa tự đánh mất nhân cách của mình.

Có lần, bố còn nghiêm túc nói với Hân: "Con nhớ nhé, làm gì cũng phải nghĩ đến hậu quả. Đừng bao giờ vì một phút ham muốn mà phá nát hạnh phúc gia đình. Người sống không có đạo đức sớm muộn cũng phải trả giá".

Hân đã tin những lời ấy. Thậm chí, cô còn nghĩ mình may mắn khi có một người bố hiểu biết, sống có nguyên tắc và luôn đặt gia đình lên hàng đầu. Nhưng hóa ra, người thường xuyên giảng giải về lòng chung thủy lại chính là người đang phản bội vợ mình.

Người đàn ông từng dạy Hân rằng ngoại tình là hành vi đáng xấu hổ, rằng kẻ phản bội sẽ phải trả giá, giờ đây lại đang tính toán thời điểm bỏ rơi người vợ đã hết lòng vì gia đình. Ảnh minh họa

Cuộc điện thoại phơi bày bộ mặt thật của bố

Năm Hân 20 tuổi, một buổi chiều trở về nhà sớm hơn thường lệ, cô tình cờ nghe thấy tiếng bố nói chuyện điện thoại trong phòng làm việc. Ban đầu, Hân không có ý định nghe lén nhưng rồi một câu nói của bố khiến cô chết sững.

"Em cứ yên tâm, anh không còn tình cảm gì với bà ấy nữa. Sống chung chỉ vì trách nhiệm với con Hân thôi".

Hân đứng bất động ngoài cửa. Giọng người phụ nữ ở đầu dây bên kia khá nhỏ, nhưng cô vẫn nghe loáng thoáng cô ta đang hỏi bao giờ bố có thể ly hôn.

Bố Hân thở dài rồi tiếp tục: "Mẹ nó bây giờ vừa già vừa khó tính, sống chung ngột ngạt lắm. Anh đang chờ Hân tốt nghiệp đại học. Khi con bé ổn định rồi, anh sẽ nói rõ mọi chuyện với mẹ nó, sau đó ly hôn để về sống với em".

Hân cảm giác như có thứ gì đó vừa vỡ tan trong lồng ngực. Người đàn ông từng dạy cô rằng ngoại tình là hành vi đáng xấu hổ, rằng kẻ phản bội sẽ phải trả giá, giờ đây lại đang tính toán thời điểm bỏ rơi người vợ đã hết lòng vì gia đình.

Hân không thể tiếp tục đứng im. Cô đẩy cửa bước vào, nhìn thẳng vào bố và hỏi: "Bố vừa nói chuyện với ai? Bố định bỏ mẹ thật sao? Những điều bố dạy con về đạo đức, về nhân quả đâu rồi?".

Bố giật mình, vội vàng kết thúc cuộc gọi. Gương mặt ông thoáng biến sắc nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình tĩnh. Ông kéo ghế, ra hiệu cho Hân ngồi xuống rồi nói rằng cô đã hiểu lầm chuyện người lớn.

Hân bật khóc: "Con nghe rõ hết rồi. Bố có thể ngoại tình sau lưng mẹ, nhưng tại sao bố còn nói những lời đạo đức trước mặt con? Bố không thấy xấu hổ sao?".

Thay vì xin lỗi, bố lại tỏ ra khó chịu: "Con còn trẻ, chưa hiểu hết chuyện tình cảm của người lớn. Hôn nhân không đơn giản như con nghĩ. Bố cũng có những nỗi khổ riêng, con phải thông cảm".

Sau đó, ông hạ giọng nhờ Hân giữ kín mọi chuyện. Bố cô nói không muốn mẹ biết vào thời điểm này vì sẽ ảnh hưởng đến công việc, cuộc sống của cả gia đình. Ông cũng mong Hân đừng làm mọi chuyện rối tung lên, ít nhất hãy đợi đến khi tốt nghiệp.

Hân nhìn người đàn ông trước mặt mà không nhận ra đó là bố mình.

Ghê sợ người bố ngoại tình nhưng luôn miệng nói đạo đức

Từ hôm ấy, mọi thứ trong gia đình Hân vẫn diễn ra như bình thường, chỉ có lòng cô là không thể trở lại như trước.

Bố vẫn đi làm, vẫn ăn cơm cùng mẹ con Hân, vẫn hỏi han chuyện học hành và thỉnh thoảng lại kể những câu chuyện về nhân quả, đạo đức. Nhưng mỗi lần nghe ông nói, Hân chỉ cảm thấy buồn nôn.

Cô không hiểu làm sao một người có thể vừa phản bội vợ, vừa thản nhiên đóng vai người chồng, người cha mẫu mực. Đáng sợ hơn, bố dường như không hề cảm thấy mình sai. Ông vẫn tự cho rằng bản thân có lý do và mọi người phải thông cảm cho lựa chọn của mình.

Hân bắt đầu né tránh những bữa cơm gia đình, hạn chế nói chuyện với bố. Có những hôm nhìn mẹ tất bật chuẩn bị đồ ăn, vui vẻ hỏi bố hôm nay đi làm có mệt không, cô chỉ muốn bật khóc.

Mẹ Hân không hề biết người đàn ông bà tin tưởng đang âm thầm lên kế hoạch rời bỏ mình. Nhiều lần, Hân định kể hết sự thật nhưng lại không đủ can đảm. Cô sợ mẹ suy sụp, sợ gia đình tan vỡ và sợ phải chứng kiến cảnh bố mẹ đối đầu nhau.

Hân cũng không muốn trở thành người khiến mẹ đau lòng, dù biết người gây ra mọi chuyện chẳng phải là mình.

Có nên vạch trần người bố đạo đức giả?

Điều khiến Hân mệt mỏi nhất là phải mang bí mật này một mình. Cô không thể tâm sự với mẹ, cũng chẳng thể tiếp tục coi bố như trước.

Đôi khi, Hân chỉ muốn rời khỏi nhà, đi thật xa để không phải nhìn thấy người đàn ông luôn miệng nói về nhân quả nhưng lại sống trái ngược với những gì ông rao giảng.

Cô từng nghĩ mình có một gia đình hạnh phúc, có người bố đáng ngưỡng mộ. Giờ đây, Hân nhận ra có thể tất cả chỉ là một lớp vỏ bọc mà ông đã khéo léo duy trì suốt nhiều năm.

Hân không biết bố sẽ thực hiện lời hứa với nhân tình hay tiếp tục kéo dài cuộc hôn nhân này. Nhưng cô biết mình không thể mãi sống trong sự giả dối.

Hân muốn mẹ được biết sự thật để có quyền quyết định cuộc đời mình, thay vì tiếp tục dành hết tình yêu và sự hy sinh cho một người không còn xứng đáng.

Nhưng liệu nói ra vào lúc này có phải là cách tốt nhất? Hay Hân nên chờ đến khi có đủ bằng chứng và chuẩn bị tâm lý cho mẹ?

Hân chỉ biết rằng, từ ngày phát hiện bố ngoại tình, người khiến cô đau lòng nhất không chỉ là mẹ, mà còn là chính mình – cô con gái từng xem bố là hình mẫu đạo đức để noi theo.