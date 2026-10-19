Võ Hạ Trâm khen thí sinh Sao Mai Đoàn Linh sáng sân khấu, biểu diễn liêu trai ma mị

NSND Tấn Minh, NSƯT Tân Nhàn bất ngờ trước bản lĩnh của thí sinh, tiếc nuối khi hai giọng ca dừng bước GĐXH - Tại Liveshow 3, Sao Mai 2026, NSND Tấn Minh và NSƯT Tân Nhàn cũng nhiều giám khảo dành nhiều lời ghi nhận cho sự tiến bộ, bản lĩnh và màu sắc riêng của các giọng ca trẻ. Đêm thi cũng khép lại hành trình của Kim Jea Bin và Phạm Thùy Linh, để lại không ít tiếc nuối khi khoảng cách giữa các thí sinh ngày càng thu hẹp.

Tối qua, Liveshow 3, Sao Mai 2026 đã diễn ra sôi động với nhiều bứt phá ngoạn mục từ các thí sinh. Trong đó, nhóm thí sinh Đoàn Linh - Mai Thu Hương và Đỗ Hải Đăng được Hội đồng giám khảo đánh giá là sở hữu phong cách biểu diễn mang cá tính nghệ sĩ rõ nét và hấp dẫn nhất đêm thi.

Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong nhận định, đây là nhóm thí sinh có phần trình diễn mà anh yêu thích nhất trong các đêm thi vừa qua.

Đoàn Linh - Mai Thu Hương và Đỗ Hải Đăng là top thí sinh nhận được "cơn mưa"lời khen của ban giám khảo

Trong đêm Liveshow 3 với chủ đề "Tình ca", Đoàn Linh chọn thể hiện ca khúc "Có nợ không duyên" của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh. Đây là một sáng tác rất mới, việc đưa tác phẩm này lên sân khấu cạnh tranh khốc liệt được xem là bước đi đầy táo bạo và liều lĩnh của nữ nghệ sĩ trẻ.

Điểm sáng nổi bật trong tiết mục chính là ý tưởng kết hợp âm nhạc dân gian với âm nhạc điện tử (EDM), mở ra cách tiếp cận hiện đại hơn đối với các chất liệu truyền thống. Nói về quyết định này, Đoàn Linh tâm sự cô mong muốn mang đến một hơi thở mới cho nền âm nhạc mang âm hưởng dân gian Việt Nam.

Sau phần thể hiện của Đoàn Linh, nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong cho rằng, thử thách lớn nhất khi chinh phục một bài hát mới chính là việc thấu hiểu tác phẩm. Anh tin rằng Đoàn Linh đã… nhận được sự tư vấn từ nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, từ đó tạo nên sự hài hòa giữa giọng hát và không gian âm nhạc. "Bạn hoàn toàn sống trong tác phẩm", giám khảo Nguyễn Hải Phong dành lời khen ngợi.

Đoàn Linh thể hiện ca khúc "Có nợ không duyên", một sáng tác mới của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh.

Cùng chung nhận định, PGS.TS.NSƯT Tân Nhàn cũng bày tỏ sự yêu thích đặc biệt đối với phần trình diễn này. NSƯT Tân Nhàn khen: "Em trình diễn rất hấp dẫn, rất nghệ sĩ". Mặc dù ban đầu thấy Đoàn Linh chọn sáng tác mới, Giám khảo Tân Nhàn cũng có chút lo lắng liệu Linh có kịp thẩm thấu và thể hiện tốt chỉ trong vòng một tuần hay không, nhưng cuối cùng màn trình diễn đã hoàn toàn chinh phục các vị giám khảo.

Đặc biệt, giám khảo khách mời Võ Hạ Trâm xuýt xoa: "Khi bạn bước ra sân khấu rất sáng, phong cách biểu diễn liêu trai, ma mị". Bên cạnh đó, nữ ca sĩ cũng góp ý nhỏ với Đoàn Linh về việc cần kiểm soát tốt hơn một chút việc chuyển giọng ở những đoạn cao độ.

Bộc bạch về áp lực khi trình diễn một bài hát hoàn toàn mới của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, Đoàn Linh cho hay, cô từng cảm thấy khá căng thẳng. Bởi thông thường tại các cuộc thi, đa phần thí sinh sẽ chọn giải pháp an toàn với những ca khúc quen thuộc đúng sở trường. Với một tác phẩm mới, Đoàn Linh chịu áp lực không chỉ ở việc thể hiện tốt kỹ thuật thanh nhạc, mà còn phải tìm cách cảm nhận, truyền tải câu chuyện và khắc họa màu sắc riêng, làm sao cho khán giả có thể cảm nhận được vẻ đẹp của bài hát ngay từ lần nghe đầu tiên.

"Áp lực lớn nhất với tôi là làm sao để sự mới mẻ không chỉ nằm ở cách phối khí hay hình thức thể hiện, mà thực sự chạm được đến cảm xúc của Hội đồng giám khảo và khán giả", Đoàn Linh giãi bày.

Đoàn Linh là thí sinh Sao Mai có giọng hát và ngoại hình nổi bật.

Nữ thí sinh quyết định đưa "Có nợ không duyên" lên sân khấu Liveshow 3 chủ đề "Tình ca" bởi đặc biệt say đắm câu chuyện cũng như màu sắc âm nhạc của tác phẩm. Bài hát kể về cuộc gặp gỡ tưởng chừng đã quen nhau từ tiền kiếp, một phút rung động, một mối duyên đẹp nhưng cuối cùng lại lỡ làng. Cô tiết lộ bản thân bị thu hút mạnh mẽ bởi những hình ảnh mang màu sắc cổ xưa như chàng văn nhân, tiếng trống chầu, nhịp phách và những lời thơ.

"Tôi cảm nhận được ở tác phẩm sự giao thoa giữa chất liệu dân gian truyền thống và tư duy âm nhạc đương đại. Tôi biết rằng đây là một lựa chọn có phần mạo hiểm khi khán giả chưa kịp quen thuộc với tác phẩm. Nhưng tôi vẫn liều lĩnh chọn vì tin rằng nếu muốn làm mới âm nhạc dân gian, người nghệ sĩ phải dám thử nghiệm, dám bước ra khỏi vùng an toàn và tìm kiếm màu sắc riêng của mình", Đoàn Linh trải lòng.

TS. Đỗ Hương Giang, Trưởng khoa Thanh nhạc Trường ĐHSP Nghệ thuật TW, người đã dìu dắt Đoàn Linh suốt 10 năm qua và hiện tiếp tục hướng dẫn cô ở bậc cao học

TS Đỗ Hương Giang cũng tiết lộ, lựa chọn "Có nợ không duyên" – sáng tác mới của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, được mashup với một đoạn trong bài ca trù "Gửi thư" là lựa chọn phù hợp nhưng cũng đầy thử thách của Đoàn Linh. Bởi ca khúc đòi hỏi sự tinh tế trong cách xử lý, kỹ thuật thanh nhạc và chiều sâu cảm xúc. Tuy nhiên, theo TS Đỗ Hương Giang đây cũng là ca khúc mang đến cho Đoàn Linh cơ hội phát huy thế mạnh, thể hiện dấu ấn riêng trên chất liệu âm nhạc truyền thống.

"Dù thời gian tập luyện cho ca khúc mới không nhiều, nhưng nỗ lực của em đã được ghi nhận. Linh đã mang đến phần trình diễn tự tin và giàu cảm xúc", TS Đỗ Hương Giang nhấn mạnh.

Đoàn Linh hiện đang theo học thạc sĩ tại Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương.

Không chỉ ghi dấu ấn đậm nét và nhận mưa lời khen từ Hội đồng giám khảo bằng giọng hát, Đoàn Linh còn thực sự tỏa sáng ở Liveshow 3 nhờ sự đầu tư kỹ lưỡng về trang phục và tạo hình. Lựa chọn bộ trang phục sắc đỏ cách tân lấy cảm hứng từ chiếc áo yếm của phụ nữ xưa, cô mang đến một hình ảnh "giao thoa" giữa cổ điển và đương đại vô cùng bắt mắt, cuốn hút. Lựa chọn này góp phần tôn lên vẻ liêu trai, ma mị trong phong cách trình diễn đúng như nhận định của giám khảo Võ Hạ Trâm.

Ca sĩ Đoàn Linh khi biểu diễn trên sân khấu.

Đoàn Linh là thí sinh Sao Mai đến từ thành phố Bắc Ninh. Từng sống trong vẻ đẹp của những làn điệu Quan họ từ nhỏ, niềm đam mê với dòng nhạc dân gian đã lớn lên trong cô một cách tự nhiên. Chính tình yêu ấy đã đưa cô đến với con đường nghệ thuật chuyên nghiệp và tốt nghiệp ngành Thanh nhạc tại Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương (NUAE). Sở hữu tài năng cùng tình yêu âm nhạc cháy bỏng, Đoàn Linh nhanh chóng gặt hái nhiều thành tựu ấn tượng: Năm 2022: Đạt giải Nhì cuộc thi Giọng hát hay Tây Hồ; Năm 2023: Xuất sắc giành giải Nhất cuộc thi Giọng hát trẻ - Thanh âm Hà Nội; Năm 2024: giành ngôi vị Quán quân cuộc thi Đỉnh cao Âm nhạc 2024. Hiện tại, Đoàn Linh đang tiếp tục nâng cao chuyên môn khi theo học Thạc sĩ ngành Lý luận và phương pháp dạy học âm nhạc tại Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương.

Ảnh, clip: NVCC

Sao Mai 2026: Dàn giám khảo thẳng thắn nhận xét, chấm điểm khắt khe GĐXH - Liveshow 2 vòng Chung kết Sao Mai 2026 mang đến nhiều màn trình diễn đáng chú ý, cùng những nhận xét thẳng thắn từ Hội đồng Giám khảo về kỹ thuật thanh nhạc, khả năng xử lý tác phẩm và dấu ấn riêng của từng thí sinh.



