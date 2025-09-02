Vợ tiêu hết 31 triệu/tháng trong khi tổng thu nhập chỉ 30 triệu, chồng hốt hoảng nhìn lại căn nhà thì ngã ngửa
Chồng cho rằng nên tiết kiệm để phòng cho tương lai, còn vợ thì nghĩ kiếm được tiền thì phải tiêu chứ khư khư giữ chỉ có khổ.
Hoàn và Khải vốn thu nhập không cao nhưng nhờ biết chắt chiu, cân đối nên vợ chồng họ vẫn dành dụm được chút ít. Hằng tháng, sau khi trừ các khoản chi phí sinh hoạt, hai người đều cố gắng để dành ra một chỉ vàng, coi như khoản tiết kiệm phòng khi hữu sự.
Danh mục chi tiêu hằng tháng trước kia của vợ chồng:
Tiền ăn uống, chợ búa: 6 triệu
Tiền điện, nước, internet: 2 triệu
Tiền xăng xe, ăn sáng: 2 triệu
Tiền học của con: 3 triệu
Tiền sữa, đồ ăn vặt của con: 2 triệu
Các khoản phát sinh, hiếu hỉ, quà cáp: 2 triệu
Tổng cộng: 15 triệu-17 triệu.
Thu nhập của cả hai là 30 triệu, để dành được từ 13-15 triệu, mấy năm trước thì vẫn mua được 2 chỉ vàng, giờ thì tương đương 1 chỉ.
Nhưng mọi chuyện bắt đầu thay đổi từ vài tháng gần đây. Hoàn nhìn đâu cũng thấy bạn bè khoe ảnh nhà cửa lộng lẫy, rồi những video trends trên mạng hướng dẫn trang trí phòng khách, bày biện góc bếp, thậm chí còn giới thiệu những đồ vật "nâng tầm cuộc sống".
Thế là Hoàn nảy sinh ý muốn làm đẹp nhà mình. Ban đầu chỉ là mua vài chậu cây cảnh, rồi thảm trải sàn. Sau đó, cô mua cả dàn đèn led trang trí, bộ sofa mới, bàn ăn gỗ sồi, rồi liên tục đặt các món décor lặt vặt trên mạng. Càng mua càng thấy thích, Hoàn như bị cuốn vào vòng xoáy không dừng lại được. Cũng vì thế mà thay vì để dành được 1 chỉ vàng thì Hoàn tiêu hết sạch tiền, thậm chí có tháng còn "âm".
Đơn cử danh mục chi tiêu trong tháng 8 này:
Tiền ăn uống, chợ búa: 8 triệu (vì Hoàn hay đi ăn ngoài hàng hoặc mua đồ ăn đang thịnh hành về để chụp ảnh "bắt trend")
Tiền điện, nước, internet: 2,2 triệu (tăng do dùng thêm đèn trang trí)
Tiền xăng xe, ăn sáng: 2 triệu
Tiền học của con: 3 triệu
Tiền sữa, đồ ăn vặt của con: 2 triệu
Các khoản phát sinh, hiếu hỉ, quà cáp: 2 triệu
Đồ décor, nội thất, đồ theo trend: 10 triệu
Váy áo của Hoàn, quần áo gia đình mặc cho "hợp trend": 2 triệu
Tổng cộng: 31 triệu.
Trong khi thu nhập vẫn chỉ 30 triệu, số tiền thâm hụt đã khiến không những không để dành được vàng, mà còn có nguy cơ phải lấy cả quỹ tiết kiệm ra bù.
Khi Khải nhìn bảng chi tiêu, anh tái mặt. Anh không ngờ vợ lại vung tay quá trán như vậy. Khải gằn giọng hỏi: "Em định biến nhà mình thành showroom nội thất hay sao mà mua nhiều thế này?". Hoàn ấp úng nói rằng thấy bạn bè ai cũng có nhà đẹp, cô cũng muốn bằng người ta, hơn nữa tiền tiết kiệm thì cũng để cho gia đình dùng, giờ dùng thì có gì sai.
Nghe đến đó, Khải nổi giận. Anh quát lớn rằng tiền tiết kiệm là để phòng bệnh tật, rủi ro, chứ không phải để em đi chạy theo cái mốt phù phiếm. Em có nghĩ cho tương lai con cái không? Nếu tháng nào cũng như thế này, sau này lúc khó khăn, công việc không thuận lợi thì chúng ta lấy gì mà sống?
Hoàn tức tưởi phản bác rằng đàn bà ai chẳng muốn có một ngôi nhà tươm tất, cô yêu gia đình, yêu nhà cửa, muốn chăm chút vào thì đó là điều hiển nhiên, chẳng phải cô tiêu riêng cho bản thân mà anh trách móc. Cả hai to tiếng, lời qua tiếng lại khiến bầu không khí trong gia đình căng như dây đàn.
Khải ngồi lặng đi sau cơn giận, chỉ còn biết thở dài nhìn căn nhà sáng choang những món đồ mới mua, trong lòng vừa chán nản vừa lo lắng. Anh rất sợ vợ sẽ quen tính tiêu xài hoang phí, đến lúc đó muốn tiết kiệm lại được như trước kia là rất khó. Hoàn thì cho rằng kiếm được tiền thì phải chi tiêu, không nên khư khư giữ của như trước kia nữa, hai vợ chồng vẫn chưa đi đến thống nhất, quan điểm của ai đúng đắn hơn đây?
Chồng ngoại tình, tôi đau đớn nhưng vẫn quyết định tha thứ vì một người đặc biệtTâm sự - 3 giờ trước
GĐXH – Tha thứ cho chồng ngoại tình không phải là chuyện dễ dàng đối với bất kỳ người phụ nữ nào. Nhưng tôi đã có quyết định của riêng mình.
Đưa con đi chơi dịp nghỉ lễ, tôi sốc với hành động của chồng với người phụ nữ lạ ở trung tâm thương mạiTâm sự - 9 giờ trước
GĐXH – Cảnh tượng ấy như cái tát giáng thẳng vào lòng tự trọng và cuộc hôn nhân của tôi…
Vừa thay bộ váy cưới, mẹ chồng dúi ngay cho tôi cuốn sổ tiết kiệm và một lời nhắn ám ảnhTâm sự - 1 ngày trước
Trong giây lát, tôi không hiểu nổi bà đang ám chỉ điều gì.
Hai tháng sau khi chia tay, bạn gái cũ thông báo kết hôn nhưng chú rể là người khiến tôi sốc đau sốc đớnTâm sự - 1 ngày trước
Tôi như ngồi trên đống lửa, hận thù và tình yêu còn sót lại đan xen khiến tôi chẳng phân biệt nổi đâu mới là đúng.
Chi tiêu hết 18 triệu/tháng, vợ bị chồng mắng xối xả nhưng bảo chồng tự cầm tiền chi tiêu thì anh tái mét mặtTâm sự - 2 ngày trước
Theo các bạn, 18 triệu cho một gia đình 4 người ở thành phố thì có phải là quá nhiều?
Về quê vợ dịp nghỉ lễ, hành động của con rể khiến bố mẹ vợ xấu hổ với họ hàngTâm sự - 2 ngày trước
GĐXH – Thấy con rể như vậy, bố mẹ tôi cũng ngượng chín mặt với họ hàng. Bố tôi chuyển chủ đề sang chuyện khác nhưng không khí đã không được rôm rả như trước.
Trong bữa cơm, bố chồng bất ngờ hỏi một câu khiến tôi nghẹn ngào không nuốt nổiTâm sự - 2 ngày trước
Câu hỏi khiến tôi lặng người, tay run run suýt làm rơi đũa.
Ly hôn 7 tháng, tôi chết lặng khi thấy "tiểu tam" khoe con trên FacebookTâm sự - 3 ngày trước
Tôi tắt điện thoại, lau khô nước mắt và bước ra khỏi quán cà phê. Bầu trời sau cơn mưa trong vắt và sạch sẽ lạ thường.
Lén đọc cuốn sổ trong chiếc hộp cũ của mẹ chồng, tôi hoang mang với phản ứng của bà sau đóTâm sự - 3 ngày trước
GĐXH – Nghe điều mẹ chồng nói, tôi hoang mang cực độ. Tôi biết, bản thân mình sai nhưng tôi không ngờ, mẹ chồng lại phản ứng gay gắt đến thế.
Cay đắng quyết định ly hôn khi đang mang thai vì một lý do ai nghe cũng phải xót thươngTâm sự - 3 ngày trước
GĐXH – Tôi biết, nếu cố bám víu vào một người đàn ông không có tình cảm với mình, tôi cũng chỉ tự đày đọa mình và con sau này. Thà kết thúc sớm để tránh những rối ren về sau.
Trong bữa cơm, bố chồng bất ngờ hỏi một câu khiến tôi nghẹn ngào không nuốt nổiTâm sự
Câu hỏi khiến tôi lặng người, tay run run suýt làm rơi đũa.