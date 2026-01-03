Vợ vừa mất, tôi bế tắc vì bạn gái kém 32 tuổi báo có thai, con phản đối kịch liệt
Chán nản vì vợ mắc ung thư, tôi thường la cà quán bia và gặp một cô gái kém mình 32 tuổi, bằng tuổi con trai út. Cô ấy hỏi han, động viên tôi chăm sóc vợ, rồi chúng tôi đi quá giới hạn.
Tôi năm nay đã ngoài 60 tuổi. Cả đời tôi luôn tự hào là người chồng, người cha tử tế. Vợ chồng tôi sống với nhau mấy chục năm, nuôi các con khôn lớn, dựng vợ gả chồng cho con cả, còn cậu út cũng đi làm được vài năm.
Tôi cứ tưởng gia đình mình sẽ luôn êm ấm, vợ chồng tôi sẽ được an nhàn tuổi già nhưng biến cố ập đến khiến mọi thứ đảo lộn từ khi vợ tôi phát hiện mắc ung thư gia đoạn cuối.
Những tháng ngày điều trị kéo dài khiến cả gia đình kiệt quệ cả về kinh tế và tinh thần. Vợ tôi đau đớn, tiều tụy từng ngày.
Tôi cố gắng gồng gánh, nhưng thú thật, nhiều lúc thấy chán nản và sống không còn mục đích, tôi bắt đầu hay ra quán bia gần nhà vào buổi tối. Tôi đến đó không phải để vui vẻ gì, mà chỉ để ngồi giữa tiếng người ồn ào cho đỡ trống trải.
Ở đó, tôi quen một cô gái làm phục vụ, kém tôi đến 32 tuổi, bằng tuổi con trai út của tôi. Cô ấy ít nói, thấy tôi buồn hay ngồi hỏi thăm, những câu hỏi han bình thường nhưng với một người đang mệt mỏi tinh thần như tôi, lại trở thành sự an ủi hiếm hoi.
Cô ấy hay ngồi nghe tôi kể chuyện. Tôi kể về vợ bệnh, về nỗi sợ mất người bạn đời đã gắn bó cả thanh xuân. Cô ấy luôn nói tôi phải mạnh mẽ, phải ở bên vợ đến cùng và luôn nhắc tôi phải chăm sóc vợ chu đáo.
Nhưng rồi, trong những lần trò chuyện và trong lúc tôi đang mất phương hướng thì tình cảm nảy sinh từ lúc nào tôi cũng không rõ. Có lẽ là từ những lần cô ấy lặng lẽ rót thêm ly nước, từ ánh mắt cảm thông khi tôi nói về những đêm không ngủ, những nỗi lo cô đơn khi vợ không còn trên cõi đời này...
Nửa năm trước, vợ tôi qua đời là cú sốc lớn nhất cuộc đời tôi. Căn nhà vắng đi tiếng ho, tiếng gọi quen thuộc. Các con mỗi đứa một cuộc sống, chỉ còn mình tôi đối diện với khoảng trống mênh mông. Trong quãng thời gian ấy, cô gái kia là người thường xuyên nhắn tin hỏi han, lắng nghe tôi than thở, có cô ấy nói chuyện tôi cũng như trút bớt nỗi buồn.
Tôi cứ nghĩ mọi thứ chỉ dừng lại ở đó. Cho đến cách đây không lâu, cô ấy nói với tôi rằng mình có thai khiến tôi choáng váng. Cô ấy khóc nói rằng ở quê, chuyện không chồng mà có con là điều tiếng rất nặng nề. Cô ấy muốn hai mẹ con có danh phận, muốn đứa con sinh ra phải có bố.
Khi tôi hỏi ý kiến các con thì chúng phản ứng dữ dội. Chúng nói mẹ mới mất chưa đầy một năm, tôi như vậy là phản bội. Chúng không chấp nhận việc tôi cưới một người bằng tuổi con mình, lại còn có con riêng trong lúc chưa kịp giỗ đầu vợ.
Tôi hiểu nỗi đau của các con, nếu đặt mình vào vị trí của chúng, có lẽ tôi cũng không chấp nhận. Nhưng mỗi lần nghĩ đến đứa trẻ trong bụng cô ấy, lòng tôi lại nặng trĩu. Đứa bé không có lỗi, nếu tôi phủi tay, cuộc đời cô ấy và đứa con sẽ đi về đâu? Ở quê, ánh nhìn của làng xóm, những lời xì xào có thể đè nặng lên họ suốt cả đời.
Giờ đây tôi lại rơi vào sự mệt mỏi tinh thần còn nặng nề hơn khi biết tin vợ mang trọng bệnh, bởi một bên là các con, là ký ức về người vợ đã khuất và danh dự của gia đình, còn một bên là một sinh linh sắp chào đời và một người phụ nữ trẻ đang đặt cả hy vọng vào tôi. Tôi không biết phải làm sao bây giờ?
Tôi nghe mà tim đập nhanh, vừa ngạc nhiên vừa mừng, chưa bao giờ tôi nghĩ bố mẹ chồng lại nói ra những lời như vậy.
GĐXH - Sự việc như giọt nước tràn ly, chúng tôi quyết định ly thân. Tôi cảm thấy kiệt sức khi mỗi ngày đối diện với lời nói và sự giúp đỡ "độc hại" của chồng...
GĐXH - Người ta thường nói "môn đăng hộ đối" không chỉ nằm ở gia cảnh, mà còn ở sự tương đồng trong lối sống. Có những mối tình dù mặn nồng đến mấy cũng phải đặt dấu chấm hết chỉ sau một bữa cơm ra mắt. Câu chuyện của cô gái cung Xử Nữ dưới đây là một minh chứng buồn: Khi sự cầu toàn gặp phải sự khắt khe quá mức, cái kết tan vỡ là điều khó tránh khỏi.
Tôi đâu ngờ vì muốn giúp con vượt khó mà lại thành ra thế này.
Bố có chức vụ, mẹ là giáo viên, anh em tôi học hành giỏi giang, nhìn vào gia đình tôi ai cũng ngưỡng mộ. Nhưng chỉ một lần mượn điện thoại, tôi phát hiện bố ngoại tình suốt nhiều năm. Tôi sốc và không dám nói với mẹ vì sợ bà không chịu nổi.
Sau khi bố mẹ qua đời, xem lại giấy tờ tài sản, tôi mới bàng hoàng khi gần như toàn bộ đất đai đều đã đứng tên em gái từ trước.
GĐXH - Tôi là người bị phản bội nhưng trớ trêu thay, kẻ ngoại tình lại cô lập tôi trong chính gia đình mình.
GĐXH - Bà xin cắt thêm chìa khóa nhà tôi với lý do "sang chơi với cháu", nhưng thực tế là cứ lén sang dọn dẹp dù tôi đã khéo léo từ chối.
Con trai tôi ngoài 30 tuổi, hiền lành và kín tiếng chuyện yêu đương, chưa lần nào nó dẫn bạn gái về nhà. Gần đây, con bất ngờ dẫn một cô gái về nói đã yêu nhau ba năm nhưng yêu xa, bạn gái làm việc cho công ty nước ngoài, thu nhập vài ngàn USD/tháng
Mỗi lần nhớ lại câu nói của con trong bệnh viện, tôi vẫn thấy nhói lên.
Ở tuổi 30, giữa những chuyến công tác và áp lực công việc, tôi không ngờ mình lại rung động trước chính người sếp luôn giữ khoảng cách đúng mực. Ban đầu chỉ là sự ngưỡng mộ, nhưng cảm xúc ấy âm thầm lớn lên, khiến tôi hoảng sợ bởi sếp đã là người có ràng buộc...