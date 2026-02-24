Chị tôi "u mê", cầm cố xe máy của mẹ vay nặng lãi mua điện thoại cho... chồng cũ

Chị tôi chồng – một người đàn ông đã qua một đời vợ. Ngày đó, cả nhà ngăn cản vì biết anh ta có thói cờ bạc, rượu chè, nhưng chị gạt phắt đi, cho rằng mình sẽ là "bến đỗ" thay đổi cuộc đời anh.

Thế nhưng, sau ngày cưới là chuỗi ngày chị gồng gánh trả nợ, còn anh ta chỉ biết chìm đắm trong những cơn say và những ván bài thâu đêm.

Chị gái tôi muốn xin mẹ 300 triệu đồng làm vốn làm ăn với gã chồng cũ cờ bạc (Ảnh minh họa, nguồn: AI)

Đỉnh điểm của sự chịu đựng là khi chị phải ly hôn vì nợ nần chồng chất. Cứ ngỡ đó là lúc chị tỉnh ngộ, nhưng không.

Cách đây một tháng, chúng tôi ngã ngửa khi biết chị mang chiếc xe máy của mẹ đi cầm cố, vay nặng lãi chỉ để... mua một chiếc điện thoại đời mới cho chồng cũ.

Chị bảo thấy anh ta khổ quá, không có phương tiện liên lạc để tìm việc làm. Sự hy sinh của chị không còn là tình yêu, mà đã hóa thành một loại bi kịch mang tên "u mê".

Mới đây, anh ta lại tìm đến, rót vào tai chị những lời đường mật về một tương lai làm lại từ đầu.

Chị lại mủi lòng, về nhà khóc lóc, ép bố mẹ phải cho mượn 300 triệu đồng để hai người làm vốn kinh doanh. Đó là số tiền dưỡng già ít ỏi của bố mẹ sau cả đời lao động vất vả.

Nhìn chị mắt quầng thâm vì thiếu ngủ, nhưng miệng vẫn không ngừng bênh vực kẻ đã kéo đời chị xuống bùn, tôi vừa giận vừa thương.

Chị có thể quên đi nỗi đau anh ta gây ra, nhưng làm sao chị có thể nhẫn tâm đem cả tương lai của bố mẹ ra để đánh cược vào một người như vậy.