Nghỉ hưu ở tuổi 52 để hưởng thụ, tôi hối hận chỉ sau 2 năm

Năm nay tôi 52 tuổi. Hai năm trước, tôi quyết định nghỉ hưu sớm với mong muốn được nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống an nhàn sau hàng chục năm làm việc không ngừng nghỉ.

Khi ấy, tôi nghĩ mình đang đưa ra lựa chọn đúng đắn. Nhưng thực tế lại hoàn toàn khác.

52 tuổi, tôi chọn nghỉ hưu sớm để tìm sự an nhàn

Ngày rời công ty vẫn còn in đậm trong ký ức của tôi. Buổi sáng hôm đó giống như bao ngày khác, ánh nắng chiếu xuống con phố quen thuộc, dòng người vẫn vội vã đi làm.

Tôi đứng trước tòa nhà công ty, nơi đã gắn bó gần nửa đời người, lòng ngập tràn cảm xúc khó gọi tên.

Các đồng nghiệp vây quanh tôi, ai cũng tiếc nuối."Anh thật sự quyết định nghỉ hưu sớm sao? Sức khỏe anh còn tốt, công việc lại đang thuận lợi mà", họ hỏi.

Tôi chỉ mỉm cười. Khi ấy, tôi tin rằng mình đã đến lúc sống chậm lại, dành thời gian cho gia đình và tận hưởng những ngày tháng thư thả mà trước đây luôn ao ước.

Tôi rời đi với cảm giác nhẹ nhõm, nhưng sâu trong lòng vẫn có chút do dự mà chính tôi cũng không lý giải được.

Sự thoải mái sau khi nghỉ hưu nhanh chóng biến thành khoảng trống. Ảnh minh họa

Cuộc sống sau nghỉ hưu sớm không như tưởng tượng

Những ngày đầu tiên thật dễ chịu. Tôi ngủ dậy muộn hơn, uống trà thong thả, không còn áp lực công việc hay những cuộc họp kéo dài. Nhưng sự thoải mái ấy nhanh chóng biến thành khoảng trống.

Các con đều bận rộn với cuộc sống riêng. Ngôi nhà vốn từng là nơi nghỉ ngơi sau giờ làm nay trở thành không gian quá yên tĩnh.

Vợ chồng tôi dần rơi vào những ngày giống hệt nhau, ăn cơm, xem tivi, dọn dẹp, rồi lại chờ ngày trôi qua.

Sự buồn chán đến chậm rãi nhưng dai dẳng.

Một buổi sáng, nhìn vợ đang chăm sóc khu vườn, tôi bất chợt nói: "Anh muốn đi tìm việc làm lại."

Cô ấy ngạc nhiên nhìn tôi: "Anh đã nghỉ hưu sớm hai năm rồi, sao giờ lại muốn đi làm?"

Tôi không biết trả lời thế nào ngoài việc thừa nhận rằng mình đang cảm thấy trống rỗng. Tôi nhận ra nghỉ hưu sớm không mang lại cảm giác tự do như tưởng tượng, mà khiến tôi đánh mất nhịp sống quen thuộc.

Khi nghỉ hưu sớm trở thành cú sốc tâm lý

Quá trình tìm việc khiến tôi hiểu rõ thực tế khắc nghiệt hơn nhiều.

Nhiều nhà tuyển dụng lịch sự từ chối vì tôi "không còn phù hợp với môi trường trẻ". Họ đánh giá cao kinh nghiệm của tôi, nhưng vẫn ưu tiên những ứng viên trẻ tuổi hơn.

Mỗi lần bước ra khỏi phòng phỏng vấn, tôi lại thấy sự tự tin của mình giảm đi một chút.

Một hôm, con trai hỏi tôi: "Bố vẫn muốn đi làm sao?"

Tôi trả lời: "Bố nghĩ nghỉ hưu sớm sẽ giúp mình tận hưởng cuộc sống. Nhưng hóa ra con người cần một mục tiêu để sống, giống như con thuyền cần la bàn."

Nó nhẹ nhàng khuyên tôi thử những hoạt động khác thay vì cố quay lại thị trường lao động. Lời nói ấy khiến tôi suy nghĩ rất lâu.

Có lẽ vấn đề không phải là công việc, mà là cảm giác được cần đến.

Tìm thấy lối đi mới sau quyết định nghỉ hưu sớm

Sau nhiều ngày cân nhắc, tôi đăng ký làm tình nguyện viên tại một trung tâm cộng đồng.

Ban đầu, tôi chỉ xem đó là cách giết thời gian. Nhưng ngay từ ngày đầu tiên, tôi đã cảm nhận được điều gì đó thay đổi.

Tôi gặp những người lớn tuổi sống một mình, những người cần được giúp đỡ trong sinh hoạt hằng ngày.

Công việc của tôi rất giản dị là trò chuyện, hỗ trợ mua đồ, sắp xếp lại không gian sống cho họ.

Nhưng chính những điều giản dị ấy lại mang đến cảm giác ý nghĩa mà tôi đã đánh mất kể từ khi nghỉ hưu sớm.

Một cụ ông từng nắm tay tôi nói: "Có người trò chuyện, bác thấy ngày dài bỗng ngắn lại."

Khoảnh khắc ấy khiến tôi hiểu rằng giá trị của con người không nằm ở chức danh hay mức lương, mà ở việc mình vẫn có thể mang lại ích lợi cho người khác.

Nghỉ hưu sớm không phải kết thúc, mà là khởi đầu khác

Dần dần, tôi mong chờ mỗi ngày được đến trung tâm cộng đồng. Tôi quen thêm những người bạn mới, cùng chia sẻ câu chuyện cuộc đời, cùng giúp đỡ những người yếu thế hơn.

Tâm trạng tôi thay đổi rõ rệt. Sự tiếc nuối trước đây biến mất, thay vào đó là cảm giác bình yên.

Vợ tôi nhận ra sự thay đổi ấy trước tiên. "Sao dạo này anh vui thế?", cô ấy hỏi.

Tôi cười và kể về công việc tình nguyện. Cô ấy cũng đề nghị sẽ tham gia cùng tôi. Lần đầu tiên sau nhiều năm, chúng tôi cảm thấy cuộc sống chung lại có thêm mục tiêu mới.

Tôi hiểu ra rằng nghỉ hưu sớm không sai. Sai ở chỗ tôi từng nghĩ nghỉ hưu đồng nghĩa với nghỉ ngơi hoàn toàn.

Con người không chỉ cần sự thoải mái, mà còn cần ý nghĩa.

Bài học sau hai năm nghỉ hưu sớm

Nhìn lại hành trình của mình, tôi nhận ra điều quý giá nhất mà nghỉ hưu sớm mang lại không phải là thời gian rảnh, mà là cơ hội hiểu rõ bản thân.

Khi còn đi làm, tôi luôn nghĩ mình mệt mỏi vì công việc. Nhưng khi công việc biến mất, tôi mới biết chính sự bận rộn đã giúp cuộc sống có trật tự và giá trị.

Giờ đây, tôi không còn hối hận vì quyết định nghỉ hưu sớm nữa. Tôi chỉ học cách sống khác đi, sống có mục đích, có kết nối và có sự cống hiến theo cách phù hợp với tuổi tác của mình.

Bởi sau tất cả, hạnh phúc không nằm ở việc dừng lại, mà ở việc tìm được lý do để mỗi sáng thức dậy vẫn muốn bước tiếp.

* Câu chuyện của ông Lý, 52 tuổi, chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc.