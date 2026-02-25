Con gái 24 tuổi muốn lấy người đàn ông U60, tôi có nên phản đối?

Con gái tôi vừa ra trường được 2 năm, làm việc trong một tập đoàn lớn. Nó tự lập, chững chạc, thu nhập ổn định, nó là niềm tự hào của gia đình tôi. Công việc ổn định giờ gia đình tôi chỉ mong con sớm lập gia đình, yên bề gia thất.

Rồi điều chúng tôi mong ngóng cũng đã đến, con gọi điện thông báo cuối tuần dẫn bạn trai về ra mắt. Tôi chưa kịp hỏi thêm thì con nói tiếp bạn trai hơn con 30 tuổi, đã từng đổ vỡ một lần.

Tôi vẫn rất hoang mang không biết khuyên con thế nào cho đúng (ảnh minh họa: AI)

Tôi sốc không nói lên lời, định hỏi con bao điều nhưng cổ họng tôi nghẹn lại, tôi chỉ hỏi được câu con đã suy nghĩ kỹ chưa. Con trả lời tự tin là nghĩ rất kỹ rồi, con muốn lấy người chín chắn. Trước đây con từng yêu người hơn con vài tuổi, nhưng chia tay vì bạn trai trẻ con, vô tâm khiến nó mệt mỏi.

Trong suy nghĩ của tôi, khoảng cách 30 tuổi không chỉ là con số mà là sự chênh lệch về thế hệ, sức khỏe, lối sống… Có thể lúc này con tôi đang yêu nên sẽ không nhận ra sự khác biệt đó, nhưng tôi cũng không thể vì thế mà cấm cản nó được.

Nhưng chấp nhận cho con yêu người hơn nó đến 30 tuổi thì hàng xóm, họ hàng sẽ nhìn gia đình tôi như thế nào, còn bản thân tôi cũng ngại ngần khi ngồi đối diện một người đàn ông lớn tuổi hơn mình và gọi mình là bố.

Nhưng tôi cũng không thể cấm cản con khi nó đã 24 tuổi, đã đi làm, va vấp và từng tổn thương khi yêu. Có thể những điều nó cần lúc này không phải là một tình yêu bồng bột, mà là cảm giác an toàn. Nếu tôi phản đối gay gắt, tôi sẽ đẩy con ra xa mình.

Tôi đang rất hoang mang không biết khuyên con thế nào cho đúng vì tôi vừa muốn để con được sống với lựa chọn của mình nhưng lại cũng lo con mắc sai lầm về quyết định của mình.