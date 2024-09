Với khả năng hút ẩm và hút mùi 'vi diệu', sản phẩm này sẽ đánh bay mùi hôi tủ giày

Tinh dầu

Bạn có thể sử dụng các loại tinh dầu thiên nhiên như vỏ cam, quýt để tủ giày sạch sẽ và không còn mùi khó chịu. Tinh dầu của vỏ cam, quýt có tác dụng khử mùi cực kỳ tốt. Không những thế, cách này còn tạo ra mùi thơm tự nhiên rất thư giãn và sảng khoái.

Bạn chỉ cần đặt vỏ cam quýt đã phơi khô vào trong tủ giày hoặc có thể sử dụng vỏ tươi. Đối với vỏ trái cây tươi, khả năng khử mùi sẽ nhanh và mạnh hơn. Tuy nhiên, bạn nên lưu ý thay mới thường xuyên vì vỏ tươi rất dễ bị mốc, để quá lâu trong tủ giày sẽ gây phản tác dụng.

Trà túi lọc đã qua sử dụng, bã cà phê, hạt cà phê còn nguyên

Nếu tủ giày hôi hãy đem phơi khô túi lọc trà đã qua sử dụng rồi treo để vào tủ giày cánh. Vì trong túi trà lọc có chứa tannin - một cách vô cùng hiệu quả để giệt các vi khuẩn có thể gây mùi trong giày. Và nếu được bạn có thể để túi trà trong từng đôi giày, vì nguyên nhân gây hôi tủ từ chính những đôi giày dép sau một ngày dài chúng ta đi. Cà phê có tính hút ẩm, dùng cà phê có thể vừa hút được mùi hôi, mà cà phê lại có mùi rất dễ chịu.

Khử mùi hôi trong tủ giày bằng than củi

Đặc tính của loại than này là có khả năng hút ẩm, đặc biệt là hút mùi rất tốt, không chỉ vậy, còn rất an toàn khi sử dụng. Cách làm như sau: Than củi dùng rồi đợi cho nguội, bạn hãy phơi hoặc sấy thật khô, sau đó bọc chúng bằng một miếng vải bằng cotton để ngăn chúng làm dơ bẩn giày dép, sau đó treo hoặc đặt vào trong tủ giày, thay mới sau mỗi 3-5 ngày. Lưu ý dùng vải cotton khi bọc than, bởi nếu dùng vải nilon thì lớp vải bí bách này vừa làm "chảy mồ hôi", vừa giảm hiệu quả hút mùi và hút ẩm của than củi.

Dùng túi thơm, băng phiến để khử mùi hôi tủ giày

Nếu bạn muốn nhanh chóng đẩy lui mùi hôi thì đây là lựa chọn tối ưu nhất, tuy nhiên nhiều người không ưa những mùi của túi thơm và nhất là băng phiến bởi nó có mùi tương đối là khó chịu. Lưu ý nên lựa chọn đúng sản phẩm chất lượng an toàn cho sức khỏe.

Dùng baking soda để khử mùi hôi tủ giày

Baking soda có tên gọi thông dụng là bột nở, ngoài việc dùng để chế biến thức ăn, đây là thành phần có tính ứng dụng cao trong việc khử mùi và làm sạch. Chính vì thế nếu đang tìm kiếm cách khử mùi hôi trong tủ giày, bạn đừng bỏ qua phương pháp an toàn và lành tính này.

Cách thực hiện như sau: Lấy một lượng nhỏ baking soda, cho vào 1 bát/đĩa nhỏ hoặc hộp mở nắp, sau đó đặt trong tủ giày. Với khả năng hút ẩm và hút mùi "vi diệu", baking soda sẽ giúp bạn loại trừ mùi hôi và ức chế sự phát triển của vi khuẩn bởi ai cũng biết, nhóm sinh vật này không thể sinh sôi trong điều kiện khô thoáng, thiếu ẩm.