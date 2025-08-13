‘Bỏ túi' cách bảo quản giày trắng đơn giản và hiệu quả
GĐXH - Những ai đi giày trắng nếu không biết cách vệ sinh và bảo quản, giày trắng sẽ dễ bị bẩn và nhanh hỏng. Để các bạn có thể yên tâm sử dụng, bài viết dưới đây sẽ bật mí cách bảo quản giày trắng đơn giản và hiệu quả nhất.
Dùng kem đánh răng
Cách bảo quản giày trắng với kem đánh răng là biện pháp đơn giản và được nhiều người áp dụng. Ngoài tác dụng làm sạch răng, bạn có thể dùng kem đánh răng để khiến vết bẩn cứng đầu biến mất.
Các bước thực hiện khá đơn giản, bạn lấy một lượng kem vừa đủ thoa lên vết bẩn trên giày trắng. Sau đó để khoảng 2 đến 3 phút, dùng bàn chải đánh răng chà mạnh phần đế giày và phần bị lấm bẩn.
Sử dụng hỗn hợp baking soda và giấm
Cách giữ giày trắng với hỗn hợp baking soda và giấm nhằm thay thế cho các dung dịch tẩy rửa hóa học khá an toàn và hiệu quả. Khi hết hợp 2 chất này tạo nên phản ứng axit bazơ giúp làm sạch các vết bẩn trên giày trắng.
Tỷ lệ để làm sạch giày trắng hiệu quả nhất là trộn 2 muỗng baking soda cùng một chút nước ấm. Tiếp đó, lấy 2 muỗng giấm cho vào hỗn hợp trước đó. Bạn nên dùng bàn chải để nhúng hỗn hợp này rồi chà lên các vết bẩn. Đừng quên xả sạch giày với nước để thấy rõ sự hiệu quả của biện pháp này.
Chú ý, bạn nên áp dụng cách bảo quản giày trắng với baking soda pha với nước loãng. Sau đó sử dụng bàn chải đánh răng để làm mới phần bị ố vàng và dính bẩn.
Dùng gôm để làm sạch vết bẩn
Bạn có thể dùng cục gôm (tẩy) để xóa các vết bẩn trên phần thân giày trắng. Đặc biệt là với các đôi giày được làm từ chất liệu cao su, da PU hay da lộn, cục tẩy sẽ lấy sạch mọi vết bẩn. Tuy nhiên, cách này chỉ phù hợp với những đôi giày có ít vết bẩn, hoặc các vết xước nhẹ.
Cách giữ giày trắng
Dùng xịt Nano
Đối với giày da lộn, da Nubuck và vải, sử dụng xịt nano là cách bảo quản giày trắng hoàn hảo. Xịt nano giúp tạo một lớp mỏng trong suốt giúp ngăn nước bám vào bề mặt giày trắng.
Đặc biệt, khi xịt nhiều lớp lên bề mặt da, giày sẽ có khả năng chống nước tốt. Bên cạnh đó, bạn có thể mang theo bên mình bởi xịt nano có thiết kế nhỏ gọn, dễ mang theo.
Đặt giày trong hộp khi không sử dụng
Khi nhắc tới bảo quản và giữ cho giày luôn sạch sẽ, chắc chắn không thể bỏ qua những chiếc hộp giày tiện lợi. Trước khi cho giày vào hộp, bạn nên nhét giấy báo vụn để giữ form giày và cho thêm giấy hút ẩm để loại bỏ khí ẩm trong giày.
Tốt nhất, bạn nên để cho gói hút ẩm vào trong giày, hoặc trong hộp giày. Nếu có điều kiện hơn, bạn có thể sắm hộp đựng giày hút chân không.
Sử dụng nến
Dùng nến làm cách bảo quản giày trắng giúp tạo một lớp màng trong suốt trên bề mặt giày, giúp ngăn các vết nước bẩn dính và bám lên giày trắng.
Với giá thành rẻ và dễ kiếm, bạn có thể mua nến trắng tại các cửa hàng tạp hóa hoặc các điểm bán đồ gia dụng. Cách thực hiện vô cùng đơn giản, bạn lấy nến trắng chà lên bề mặt giày. Tiếp đó, dùng máy sấy hơ nóng phần nến đó để chúng chảy ra và thấm vào chất liệu. Hãy lặp lại việc này đến khi nào bạn cảm thấy giày đã được chắc chắn.
Không phơi giày dưới ánh nắng gắt
Với những đôi giày da trắng, không nên phơi chúng tại những nơi có ánh mặt trời trực tiếp, đặc biệt là vào những ngày trời nắng gắt. Bởi lẽ, nắng gắt sẽ làm biến dạng form giày, gây nhăn và bục da.
Bên cạnh đó, khi phơi giày dưới ánh nắng trực tiếp, dễ phai màu của chất liệu và khiến chúng nhanh hỏng hơn.
Bảo quản giày trên kệ ở nơi thoáng mát
Hãy để giày trên kệ nếu bạn thường xuyên sử dụng chúng. Ngoài việc giúp cho căn phòng của bạn trở nên ngăn nắp hơn, việc để giày trên kệ sẽ giúp phần đế giày luôn như mới do không phải tiếp xúc với đất, bụi.
Đừng quên để giày ở những nơi khô thoáng, tránh những nơi ẩm thấp, dễ gây ẩm mốc và vi khuẩn tấn công.
