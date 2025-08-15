Tác hại của đồ vật và chỗ ẩm mốc tại nơi làm việc tới sức khỏe và hiệu suất công việc của bạn

Nguyên nhân gây ra ẩm mốc trong văn phòng

Độ ẩm không khí cao

Sự phát triển của nấm mốc chủ yếu là do độ ẩm không khí cao. Các loại nấm mốc 'ăn' vật liệu sẽ làm hư hỏng cấu trúc cho tài sản của bạn. Nấm mốc có thể xuất hiện trong các khu vực có khí hậu ẩm ướt hoặc trong mùa hè nóng. Khi độ ẩm không khí cao, hơi nước trong không khí không thể bay hơi một cách hiệu quả, dẫn đến sự tích tụ và tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của nấm mốc.

Thiếu hệ thống thông gió

Thiếu không gian để lưu thông gió cũng là một nguyên nhân gây ra ẩm mốc trong văn phòng. Khi luồng không khí ẩm không được thoát ra, độ ẩm trong không gian văn phòng tăng lên và tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của nấm mốc.

Thiết kế không hợp lý

Một số thiết kế nội thất không hợp lý có thể góp phần làm tăng nguy cơ phát triển ẩm mốc trong văn phòng. Ví dụ, việc đặt nội thất quá gần tường hoặc không đảm bảo đủ khoảng cách giữa các món đồ có thể làm hạn chế luồng không khí và tạo ra các khu vực ẩm ướt.

Không vệ sinh định kỳ

Việc không vệ sinh và không làm sạch nội thất định kỳ trong văn phòng cũng có thể góp phần làm cho nấm mốc phát triển. Bụi và chất bẩn có thể làm tăng độ ẩm và cung cấp chất dinh dưỡng cho nấm mốc phát triển.

Nhiệt độ phòng không thích hợp

Nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp cũng có thể góp phần vào tình trạng ẩm mốc trong văn phòng. Nhiệt độ quá cao tạo điều kiện cho sự tồn tại và phát triển của nấm mốc, trong khi nhiệt độ quá thấp có thể làm tăng độ ẩm và tạo điều kiện thuận lợi cho sự hình thành ẩm mốc.

Tác động của ẩm mốc tới sức khỏe và hiệu suất công việc

Vấn đề hô hấp: Nấm mốc và các chất hữu cơ từ nấm mốc có thể lan tỏa vào không khí. Khi hít vào phổi, chúng có thể gây dị ứng và một số vấn đề hô hấp như viêm mũi, viêm xoang, khó thở, viêm phổi…

Tác động đến hệ miễn dịch: Tiếp xúc lâu với nấm mốc có thể gây ra các phản ứng làm suy yếu hệ miễn dịch của cơ thế. Điều này có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh nhiễm trùng và các bệnh lý khác.

Vấn đề về da: Bạn có thể sẽ bị kích ứng da, mẩn ngứa nếu như hệ miễn dịch của bạn phản ứng với nấm mốc.

Vấn đề tâm lý: Một môi trường văn phòng bị nấm mốc có thể ảnh hưởng đến tâm trạng và sự tập trung của người làm việc. Nấm mốc có hình dáng và màu sắc bất thường, có thể sẽ làm một số người có hội chứng sợ bẩn cảm thấy khó chịu. Điều đó cũng dẫn đến hiệu suất làm việc bị giảm.

Mẹo chống ẩm mốc cho nội thất văn phòng

Nấm mốc có thể tàn phá tủ đựng hồ sơ hoặc các tài sản khác trong văn phòng hoặc nhà của bạn. Nếu không muốn chúng bị hư hỏng thì bạn nên ngăn chặn càng sớm càng tốt. Dưới đây là những mẹo chống ẩm mốc cho nội thất văn phòng tiết kiệm thời gian mà bạn có thể thực hiện dễ dàng.

Đảm bảo thông thoáng cho không gian văn phòng

Sử dụng hệ thống thông gió hiệu quả. Đặt cây xanh trong văn phòng để tạo độ ẩm tự nhiên. Không che kín các vị trí thoát hơi và thoát khí.

Sử dụng vật liệu và nội thất chống ẩm mốc

Hiện nay trên thị trường có một số loại chất đánh bóng gỗ có thể bảo vệ đồ nội thất gỗ của bạn khỏi ẩm mốc. Một trong số đó có thể kể đến là các dòng sản phẩm nội thất được phủ bằng Melamine và Vener sẽ giúp cho bề mặt gỗ chống trầy xước tốt hơn và chống thấm nước, chống mối mọt tốt.

Đặt một máy làm ẩm hoặc máy điều hòa không khí để duy trì độ ẩm phù hợp trong không gian lưu trữ đồ gỗ. Độ ẩm trong khoảng từ 40% đến 50% được coi là lý tưởng cho đồ gỗ. Điều này giúp ngăn ngừa việc gỗ hút ẩm quá nhiều hoặc mất độ ẩm quá nhanh.