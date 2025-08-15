Tác hại của đồ vật và chỗ ẩm mốc tại nơi làm việc tới sức khỏe và hiệu suất công việc của bạn
GĐXH - Vấn đề ẩm mốc trong phòng có thể gây nhiều rủi ro cho sức khỏe và làm giảm hiệu suất làm việc. Với những mẹo chống ẩm mốc phù hợp, bạn có thể bảo vệ nội thất văn phòng khỏi tác động của ẩm mốc và tạo ra một môi trường làm việc tốt.
Nguyên nhân gây ra ẩm mốc trong văn phòng
Độ ẩm không khí cao
Sự phát triển của nấm mốc chủ yếu là do độ ẩm không khí cao. Các loại nấm mốc 'ăn' vật liệu sẽ làm hư hỏng cấu trúc cho tài sản của bạn. Nấm mốc có thể xuất hiện trong các khu vực có khí hậu ẩm ướt hoặc trong mùa hè nóng. Khi độ ẩm không khí cao, hơi nước trong không khí không thể bay hơi một cách hiệu quả, dẫn đến sự tích tụ và tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của nấm mốc.
Thiếu hệ thống thông gió
Thiếu không gian để lưu thông gió cũng là một nguyên nhân gây ra ẩm mốc trong văn phòng. Khi luồng không khí ẩm không được thoát ra, độ ẩm trong không gian văn phòng tăng lên và tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của nấm mốc.
Thiết kế không hợp lý
Một số thiết kế nội thất không hợp lý có thể góp phần làm tăng nguy cơ phát triển ẩm mốc trong văn phòng. Ví dụ, việc đặt nội thất quá gần tường hoặc không đảm bảo đủ khoảng cách giữa các món đồ có thể làm hạn chế luồng không khí và tạo ra các khu vực ẩm ướt.
Không vệ sinh định kỳ
Việc không vệ sinh và không làm sạch nội thất định kỳ trong văn phòng cũng có thể góp phần làm cho nấm mốc phát triển. Bụi và chất bẩn có thể làm tăng độ ẩm và cung cấp chất dinh dưỡng cho nấm mốc phát triển.
Nhiệt độ phòng không thích hợp
Nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp cũng có thể góp phần vào tình trạng ẩm mốc trong văn phòng. Nhiệt độ quá cao tạo điều kiện cho sự tồn tại và phát triển của nấm mốc, trong khi nhiệt độ quá thấp có thể làm tăng độ ẩm và tạo điều kiện thuận lợi cho sự hình thành ẩm mốc.
Tác động của ẩm mốc tới sức khỏe và hiệu suất công việc
Vấn đề hô hấp: Nấm mốc và các chất hữu cơ từ nấm mốc có thể lan tỏa vào không khí. Khi hít vào phổi, chúng có thể gây dị ứng và một số vấn đề hô hấp như viêm mũi, viêm xoang, khó thở, viêm phổi…
Tác động đến hệ miễn dịch: Tiếp xúc lâu với nấm mốc có thể gây ra các phản ứng làm suy yếu hệ miễn dịch của cơ thế. Điều này có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh nhiễm trùng và các bệnh lý khác.
Vấn đề về da: Bạn có thể sẽ bị kích ứng da, mẩn ngứa nếu như hệ miễn dịch của bạn phản ứng với nấm mốc.
Vấn đề tâm lý: Một môi trường văn phòng bị nấm mốc có thể ảnh hưởng đến tâm trạng và sự tập trung của người làm việc. Nấm mốc có hình dáng và màu sắc bất thường, có thể sẽ làm một số người có hội chứng sợ bẩn cảm thấy khó chịu. Điều đó cũng dẫn đến hiệu suất làm việc bị giảm.
Mẹo chống ẩm mốc cho nội thất văn phòng
Nấm mốc có thể tàn phá tủ đựng hồ sơ hoặc các tài sản khác trong văn phòng hoặc nhà của bạn. Nếu không muốn chúng bị hư hỏng thì bạn nên ngăn chặn càng sớm càng tốt. Dưới đây là những mẹo chống ẩm mốc cho nội thất văn phòng tiết kiệm thời gian mà bạn có thể thực hiện dễ dàng.
Đảm bảo thông thoáng cho không gian văn phòng
Sử dụng hệ thống thông gió hiệu quả. Đặt cây xanh trong văn phòng để tạo độ ẩm tự nhiên. Không che kín các vị trí thoát hơi và thoát khí.
Sử dụng vật liệu và nội thất chống ẩm mốc
Hiện nay trên thị trường có một số loại chất đánh bóng gỗ có thể bảo vệ đồ nội thất gỗ của bạn khỏi ẩm mốc. Một trong số đó có thể kể đến là các dòng sản phẩm nội thất được phủ bằng Melamine và Vener sẽ giúp cho bề mặt gỗ chống trầy xước tốt hơn và chống thấm nước, chống mối mọt tốt.
Đặt một máy làm ẩm hoặc máy điều hòa không khí để duy trì độ ẩm phù hợp trong không gian lưu trữ đồ gỗ. Độ ẩm trong khoảng từ 40% đến 50% được coi là lý tưởng cho đồ gỗ. Điều này giúp ngăn ngừa việc gỗ hút ẩm quá nhiều hoặc mất độ ẩm quá nhanh.
Chi tiết trong phòng ngủ dễ khiến người xem 'xấu hổ' của Ngọc Trinh có gì đặc biệt?Ở - 2 giờ trước
GĐXH - Phòng riêng của Ngọc Trinh ở tầng 2 của biệt thự, là một mặt sàn rộng thênh thang chứ không chia tách thành các phòng nhỏ. Việc để phòng tắm "không che" của người đẹp độc đáo và thể hiện cá tính chủ nhân nhưng có thể khiến những người tính cách hay ngại ngùng "xấu hổ".
Trong ‘tháng cô hồn’ nên mua đồ vật gì để hút may mắn, bình anỞ - 5 giờ trước
GĐXH - Tháng cô hồn là dịp để chúng ta chắp cánh ước nguyện và thu hút những điều tốt lành. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá một số đồ vật nên mua trong ‘tháng cô hồn’ để tạo điểm nhấn phong thủy tích cực trong không gian sống.
Gặp vận xui, đừng hoảng, thử ngay cách hóa giải đơn giản nàyỞ - 5 giờ trước
GĐXH - Trong dân gian có lưu truyền những mẹo tâm linh nhỏ có thể hóa giải vận xui, bạn nên tham khảo bài viết sau đây.
‘Tháng cô hồn’ làm những việc sau sẽ xua đuổi khí xấu, đón vận may tớiỞ - 9 giờ trước
GĐXH - Theo quan niệm dân gian được truyền tụng, một số điều có trong bài viết sau mọi người nên làm trong "tháng cô hồn".
2 nhóm người này cần đặc biệt cẩn trọng trong tháng 7 âm - tháng 'cô hồn'Ở - 11 giờ trước
GĐXH - Bạn biết không, kể cả khoa học hay tâm linh thì nhà có trẻ nhỏ, người già rất cần hỗ trợ để bảo vệ sức khỏe, bình an trong tháng 7 âm thịnh, dương suy.
Cầm gừng tươi vào đám cưới và 'phép màu' phong thủy khi để củ gừng trong ô tô, nhà ởỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Có những quan niệm phong thủy tốt khi đặt củ gừng nhỏ xíu vào ô tô, nhà ở... trong tháng 7 âm để gia tăng dương khí, kích hoạt tài lộc, sức khỏe.
‘Bí kíp’ siêu đỉnh để giày vải hết ố vàngỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Giày vải, đặc biệt là giày màu trắng rất dễ bị ố vàng sau một thời gian sử dụng. Vậy làm sao để giày vải hết ố vàng và luôn trắng sạch như mới? Hãy tham khảo ngay các “bí kíp” siêu đỉnh có trong bài viết dưới đây.
Tại sao cần đặt vật phong thủy phù hợp trên xe ô tô người tuổi Dần?Ở - 1 ngày trước
GĐXH - Người tuổi Dần để gì trong xe ô tô sẽ đem lại nhiều tài lộc, may mắn và sự bình an trên mọi nẻo đường? Tất cả có trong bài viết sau.
Vật phẩm phong thủy cho phòng lãnh đạo giải tam tai, chiêu tài hút lộcỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Lãnh đạo là người đưa ra các chiến lược thực thi để chèo lái cơ quan. Ngoài tài năng và năng lực của bản thân, thì phong thủy cho rằng, yếu tố phong thủy trong phòng làm việc cũng đóng vai trò không nhỏ quyết định đến sự thuận lợi và phát triển của cơ quan.
Khi khấn tổ tiên, thần linh, chúng ta nên khấn thành tiếng hay chỉ đọc thầm trong lòng?Ở - 1 ngày trước
GĐXH - Trong văn hóa thờ cúng người Việt, cách khấn không chỉ là hình thức. Đó là nhịp cầu kết nối giữa tâm ý người sống và cõi vô hình, nơi mà lời nói nếu phát ra đúng cách có thể trở thành lời thỉnh, lời nguyện, lời thưa trình thiêng liêng.
Cầm gừng tươi vào đám cưới và 'phép màu' phong thủy khi để củ gừng trong ô tô, nhà ởỞ
GĐXH - Có những quan niệm phong thủy tốt khi đặt củ gừng nhỏ xíu vào ô tô, nhà ở... trong tháng 7 âm để gia tăng dương khí, kích hoạt tài lộc, sức khỏe.