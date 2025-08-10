Cách hạ nhiệt cơ thể nhanh chóng an toàn trong mùa nắng nóng
GĐXH - Cơ thể con người phản ứng với những thay đổi bên ngoài và bên trong. Bạn có thể thử ngay những cách này để hạ sức nóng ngay lập tức.
Uống nước mát
Uống nước mát như trà đá có thể giúp giảm nhiệt độ cơ thể bằng cách làm mát bên trong. Việc uống nước thường xuyên cũng có thể ngăn ngừa mất nước, tránh làm tăng nhiệt cơ thể.
Tắm bằng nước ấm
Hãy tắm bằng nước ấm hoặc thấp hơn nhiệt độ của cơ thể, đặc biệt là tắm trước khi đi ngủ. Mặc dù tắm bằng nước lạnh có vẻ mát hơn nhưng thực tế thì ngược lại, cơ thể bạn sau đó sẽ sản sinh ra nhiệt để bù lại lượng nhiệt bị giảm lúc tắm.
Làm mát tay
Phản xạ đầu tiên của nhiều người khi nóng là làm mát mặt, nhưng đây không phải cách hạ nhiệt nhanh nhất. Theo giáo sư Tipton (Phòng thí nghiệm môi trường khắc nghiệt tại Đại học Portsmouth tại Anh), làm mát mặt chỉ mang lại cảm giác dễ chịu tức thì chứ không thực sự giải phóng nhiệt lượng.
Cách hiệu quả hơn là ngâm tay trong nước lạnh. Bàn tay có tỷ lệ diện tích bề mặt trên khối lượng lớn, là nơi cơ thể đưa máu đến để thoát nhiệt khi thân nhiệt tăng.
"Cần phân biệt rõ giữa những việc khiến bạn cảm thấy mát hơn và những việc thực sự làm bạn mát hơn", ông Tipton nhấn mạnh.
Uống đồ nóng
Uống đồ nóng để hạ nhiệt nghe có vẻ vô lý nhưng lại hiệu quả. Đồ uống nóng không làm mát trực tiếp, mà kích hoạt cơ chế làm mát tự nhiên của cơ thể là đổ mồ hôi. Ăn một món cà ri nóng cũng có tác dụng tương tự.
Lưu ý, cần tránh cà phê hoặc trà. Caffeine và rượu làm tăng tốc độ trao đổi chất, khiến cơ thể tạo ra nhiều nhiệt hơn, đồng thời cũng là chất lợi tiểu gây mất nước.
Dùng quạt đúng cách
Làm mát bằng quạt là điều không thể thiếu trong những ngày nắng nóng. Tuy nhiên, bạn cần phải sử dụng quạt đúng cách để hạt nhiệt cơ thể mà không gây hại sức khỏe.
Quạt không chỉ xua tan cái nóng mà còn giúp mồ hôi bay hơi. Khi nhiệt độ môi trường lên tới hơn 35 độ C, toát mồ hôi chính là cơ chế hạ nhiệt duy nhất của cơ thể. Trong khi đó, sự bay hơi của mồ hôi lại phụ thuộc vào luồng gió trên da.
Để tạo luồng gió tốt, bạn có thể mở thêm cửa để thông gió (tuy nhiên, không nên mở cửa ở nơi có nắng gắt chiếu vào). Nên để gió quạt thổi vào vùng da rộng nhất cơ thể, không nên tập trung gió vào mặt hay đầu.
Làm mát những vùng chính trên cơ thể
Dùng nước lạnh hay nước đá chườm vào các điểm mấu chốt trên cơ thể như: cổ tay, cổ, ngực và thái dương sẽ nhanh chóng giúp hạ nhiệt của máu chảy qua các tĩnh mạch.
Vận động ít hơn
Cơ thể giải phóng nhiệt khi chúng ta di chuyển. Một người có thể cảm thấy bớt nóng nếu họ tránh tập thể dục nặng và hạn chế vận động.
Đến nơi mát mẻ
Có thể giảm nhiệt cơ thể bằng cách đến nơi có nhiệt độ bên ngoài mát hơn, dễ chịu hơn một vài độ.
Cần lưu ý nếu bạn nóng đến mức đổ quá nhiều mồ hôi, không nên ngồi quạt hay tắm lạnh, thậm chí không được để cơ thể tiếp xúc với nhiệt độ qua thấp ngay. Như vậy, bạn sẽ bị sốc nhiệt.
Đóng kín cửa
Nhớ đóng kín cửa sổ, kéo rèm khi ra ngoài để tránh ánh nắng chiếu vào nhà, tránh hấp thụ nhiệt từ bên ngoài vào nhà.
Chia nhỏ các bữa ăn
Chia khẩu phần ăn thành các bữa nhỏ và ăn đều đặn. Thay vì ngày ăn 3 bữa như bình thường, bạn hãy chia ra thành 5-6 bữa. Ăn nhiều đồ một lúc, cơ thể sẽ phải sản sinh ra nhiệt để chuyển hóa thức ăn. Tránh ăn các thực phẩm có lượng protein cao sẽ làm tăng lượng nhiệt để trao đổi chất.
