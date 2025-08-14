‘Bí kíp’ siêu đỉnh để giày vải hết ố vàng

Nguyên nhân

Giày vải mang phong cách trẻ trung, kiểu dáng đơn giản, màu sắc dễ phối đồ nên rất được ưa chuộng. Tuy nhiên, loại giày này rất dễ gặp tình trạng ố vàng sau một thời gian sử dụng.

‘Bỏ túi' cách bảo quản giày trắng đơn giản và hiệu quả GĐXH - Những ai đi giày trắng nếu không biết cách vệ sinh và bảo quản, giày trắng sẽ dễ bị bẩn và nhanh hỏng. Để các bạn có thể yên tâm sử dụng, bài viết dưới đây sẽ bật mí cách bảo quản giày trắng đơn giản và hiệu quả nhất.

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng giày vải bị ố vàng. Một số nguyên nhân cơ bản thường gặp phải là: Sử dụng giày thường xuyên khiến giày bị bám bụi bẩn. Không vệ sinh giày thường xuyên, các vết bẩn tích tụ thành vệt ố vàng.

Giặt giày vải không đúng cách cũng là nguyên nhân khiến giày bị bay màu. Bảo quản giày không đúng cách khiến giày vải bị mốc. Các vết ố sau một thời gian dài không được xử lý đúng cách rất khó loại bỏ hết. Vì vậy, bạn cần thực hiện các mẹo để tẩy trắng cho giày ngay từ khi có dấu hiệu bị ố.

Làm sao để giày vải hết ố vàng?

Giặt giày vải đúng cách

Để khi giặt giày vải không bị phai màu, bạn có thể áp dụng cách sau: Đầu tiên, bạn chuẩn bị 1 chậu nước ấm, xà phòng và bàn chải đánh răng.

Giặt giày vải không đúng cách cũng là nguyên nhân khiến giày bị bay màu.

Sau khi bạn chuẩn bị xong thì dây với lót giày bạn đem ngâm và giặt riêng với xà phòng. Tháo dây riêng sẽ giúp bạn chà sạch hết mọi ngóc ngách trên bề mặt giày. Dùng bàn chải đánh răng chà giày với hỗn hợp nước ấm và xà phòng. Chà nhiều lần đến khi sạch hết các vết bẩn thì giặt sạch lại bằng nước.

Bàn chải đánh răng có kích thước nhỏ, dễ dàng làm sạch vết bẩn ở mọi ngóc ngách nhỏ. Bên cạnh đó, bàn chải đánh răng khá mềm nên không gây sờn, rách vải khi chà. Sau khi giặt xong, nếu các vết bẩn vẫn còn thì bạn dùng kem đánh răng để tẩy sạch lại.

Lấy một ít kem đánh răng, dùng bàn chải chà trực tiếp lên vết bẩn. Sau đó, bạn dùng nước sạch để giặt lại giày. Đợi ráo nước, bạn quấn khăn giấy kín hết đôi giày để vết ố thấm vào khăn. Để giày khô tự nhiên rồi tháo bỏ lớp khăn giấy ra. Nếu bạn giặt giày trắng, bạn không nên giặt chung chúng với loại giày dễ phai màu.

Phơi giày đúng cách để không bị ố vàng

Để bảo quản giày vải bền đẹp, bạn không nên phơi dưới nắng mặt trời. Ánh nắng trực tiếp sẽ khiến vải bị bay màu và ố vàng. Đôi giày thường xuyên phơi nắng trông sẽ cũ kĩ và xỉn màu nhanh hơn. Nếu bạn muốn đôi giày khô nhanh hơn, hãy sử dụng máy sấy để làm khô giày.

Không nên phơi giày ướt qua đêm, giày sẽ lâu khô và dễ để lại mùi.

Để giày vải giữ được màu bền đẹp, bạn cần phơi nơi khô thoáng. Tốt nhất là nên phơi ở trên cao để giày nhanh khô hơn. Bạn cũng lưu ý không nên phơi giày ướt qua đêm, giày sẽ lâu khô và dễ để lại mùi.

Bảo quản giày vải đúng cách

Nếu bạn không sử dụng giày thường xuyên thì nên bảo quản đúng cách để giày không bị mốc, ố màu. Và bạn cần giặt sạch, phơi khô giày trước khi bảo quản. Sau đó, đem giày để vào hộp hoặc túi nilon và bảo quản trong tủ.

Bạn cũng có thể thêm túi hút ẩm vào bên trong để giữ cho giày vải luôn khô ráo. Tuyệt đối không để giày nơi ẩm thấp, hơi ẩm xâm nhập cũng khiến cho giày ố màu.

Vệ sinh giày vải thường xuyên

Làm sao để giày vải hết ố vàng đúng cách là điều rất quan trọng. Nếu sử dụng giày thường xuyên, bạn cần phải vệ sinh giày hàng ngày. Các vết bẩn bám lâu trên giày cũng khiến giày vải dễ dàng đổi màu.

Khi sử dụng vải lau giày, bạn nên dùng loại vải mềm, như vải cotton. Không nên dùng vải khô, cứng vì dễ làm vết bẩn bám lại chắc hơn, khó tẩy sạch.

Cách vệ sinh giày với vết bẩn nhẹ là dùng vải mềm lau sạch. Vết bẩn cứng đầu khó sạch, bạn nên đem giặt hoặc dùng mẹo tẩy trắng cho giày vải. Bạn cũng có thể dùng các sản phẩm chuyên dụng để vệ sinh giày hàng ngày. Đây là cách đơn giản, dễ thực hiện để giày vải không bị ố màu.

Khi sử dụng vải lau giày, bạn nên dùng loại vải mềm, như vải cotton. Không nên dùng vải khô, cứng vì dễ làm vết bẩn bám lại chắc hơn, khó tẩy sạch.

Cách chữa ố vàng trên giày vải

Dùng chanh tươi để giảm ố vàng: Cắt lát chanh tươi chà trực tiếp lên bề mặt giày. Nên chà nhiều lần và để 5 phút trước khi lau sạch. Axit trong chanh giúp loại sạch nhanh các vết ố trên vải.

Giày vải mang phong cách trẻ trung, kiểu dáng đơn giản, màu sắc dễ phối đồ nên rất được ưa chuộng. Tuy nhiên, loại giày này rất dễ gặp tình trạng ố vàng sau một thời gian sử dụng.

Dùng cồn để chà sạch vết ố bẩn: Sử dụng cồn giảm ố vàng là cách thường được sử dụng. Hòa tan cồn và bột giặt vào nước, dùng bàn chải chà lên bề mặt giày. Để khoảng 20 phút cho các chất tẩy từ cồn và bột giặt phát huy hết công dụng. Giặt lại giày bằng nước sạch, đôi giày của bạn sẽ trông như mới.

Dùng bột tẩy trắng: Hòa bột tẩy trắng với nước, sau đó dùng để ngâm giày bị ố vàng. Ngâm trong khoảng 5 phút, để bột tẩy làm sạch vết bẩn. Có thể dùng bàn chải để làm sạch các vết bẩn cứng đầu.