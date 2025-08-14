‘Bí kíp’ siêu đỉnh để giày vải hết ố vàng
GĐXH - Giày vải, đặc biệt là giày màu trắng rất dễ bị ố vàng sau một thời gian sử dụng. Vậy làm sao để giày vải hết ố vàng và luôn trắng sạch như mới? Hãy tham khảo ngay các “bí kíp” siêu đỉnh có trong bài viết dưới đây.
Nguyên nhân
Giày vải mang phong cách trẻ trung, kiểu dáng đơn giản, màu sắc dễ phối đồ nên rất được ưa chuộng. Tuy nhiên, loại giày này rất dễ gặp tình trạng ố vàng sau một thời gian sử dụng.
Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng giày vải bị ố vàng. Một số nguyên nhân cơ bản thường gặp phải là: Sử dụng giày thường xuyên khiến giày bị bám bụi bẩn. Không vệ sinh giày thường xuyên, các vết bẩn tích tụ thành vệt ố vàng.
Giặt giày vải không đúng cách cũng là nguyên nhân khiến giày bị bay màu. Bảo quản giày không đúng cách khiến giày vải bị mốc. Các vết ố sau một thời gian dài không được xử lý đúng cách rất khó loại bỏ hết. Vì vậy, bạn cần thực hiện các mẹo để tẩy trắng cho giày ngay từ khi có dấu hiệu bị ố.
Làm sao để giày vải hết ố vàng?
Giặt giày vải đúng cách
Để khi giặt giày vải không bị phai màu, bạn có thể áp dụng cách sau: Đầu tiên, bạn chuẩn bị 1 chậu nước ấm, xà phòng và bàn chải đánh răng.
Sau khi bạn chuẩn bị xong thì dây với lót giày bạn đem ngâm và giặt riêng với xà phòng. Tháo dây riêng sẽ giúp bạn chà sạch hết mọi ngóc ngách trên bề mặt giày. Dùng bàn chải đánh răng chà giày với hỗn hợp nước ấm và xà phòng. Chà nhiều lần đến khi sạch hết các vết bẩn thì giặt sạch lại bằng nước.
Bàn chải đánh răng có kích thước nhỏ, dễ dàng làm sạch vết bẩn ở mọi ngóc ngách nhỏ. Bên cạnh đó, bàn chải đánh răng khá mềm nên không gây sờn, rách vải khi chà. Sau khi giặt xong, nếu các vết bẩn vẫn còn thì bạn dùng kem đánh răng để tẩy sạch lại.
Lấy một ít kem đánh răng, dùng bàn chải chà trực tiếp lên vết bẩn. Sau đó, bạn dùng nước sạch để giặt lại giày. Đợi ráo nước, bạn quấn khăn giấy kín hết đôi giày để vết ố thấm vào khăn. Để giày khô tự nhiên rồi tháo bỏ lớp khăn giấy ra. Nếu bạn giặt giày trắng, bạn không nên giặt chung chúng với loại giày dễ phai màu.
Phơi giày đúng cách để không bị ố vàng
Để bảo quản giày vải bền đẹp, bạn không nên phơi dưới nắng mặt trời. Ánh nắng trực tiếp sẽ khiến vải bị bay màu và ố vàng. Đôi giày thường xuyên phơi nắng trông sẽ cũ kĩ và xỉn màu nhanh hơn. Nếu bạn muốn đôi giày khô nhanh hơn, hãy sử dụng máy sấy để làm khô giày.
Để giày vải giữ được màu bền đẹp, bạn cần phơi nơi khô thoáng. Tốt nhất là nên phơi ở trên cao để giày nhanh khô hơn. Bạn cũng lưu ý không nên phơi giày ướt qua đêm, giày sẽ lâu khô và dễ để lại mùi.
Bảo quản giày vải đúng cách
Nếu bạn không sử dụng giày thường xuyên thì nên bảo quản đúng cách để giày không bị mốc, ố màu. Và bạn cần giặt sạch, phơi khô giày trước khi bảo quản. Sau đó, đem giày để vào hộp hoặc túi nilon và bảo quản trong tủ.
Bạn cũng có thể thêm túi hút ẩm vào bên trong để giữ cho giày vải luôn khô ráo. Tuyệt đối không để giày nơi ẩm thấp, hơi ẩm xâm nhập cũng khiến cho giày ố màu.
Vệ sinh giày vải thường xuyên
Làm sao để giày vải hết ố vàng đúng cách là điều rất quan trọng. Nếu sử dụng giày thường xuyên, bạn cần phải vệ sinh giày hàng ngày. Các vết bẩn bám lâu trên giày cũng khiến giày vải dễ dàng đổi màu.
Cách vệ sinh giày với vết bẩn nhẹ là dùng vải mềm lau sạch. Vết bẩn cứng đầu khó sạch, bạn nên đem giặt hoặc dùng mẹo tẩy trắng cho giày vải. Bạn cũng có thể dùng các sản phẩm chuyên dụng để vệ sinh giày hàng ngày. Đây là cách đơn giản, dễ thực hiện để giày vải không bị ố màu.
Khi sử dụng vải lau giày, bạn nên dùng loại vải mềm, như vải cotton. Không nên dùng vải khô, cứng vì dễ làm vết bẩn bám lại chắc hơn, khó tẩy sạch.
Cách chữa ố vàng trên giày vải
Dùng chanh tươi để giảm ố vàng: Cắt lát chanh tươi chà trực tiếp lên bề mặt giày. Nên chà nhiều lần và để 5 phút trước khi lau sạch. Axit trong chanh giúp loại sạch nhanh các vết ố trên vải.
Dùng cồn để chà sạch vết ố bẩn: Sử dụng cồn giảm ố vàng là cách thường được sử dụng. Hòa tan cồn và bột giặt vào nước, dùng bàn chải chà lên bề mặt giày. Để khoảng 20 phút cho các chất tẩy từ cồn và bột giặt phát huy hết công dụng. Giặt lại giày bằng nước sạch, đôi giày của bạn sẽ trông như mới.
Dùng bột tẩy trắng: Hòa bột tẩy trắng với nước, sau đó dùng để ngâm giày bị ố vàng. Ngâm trong khoảng 5 phút, để bột tẩy làm sạch vết bẩn. Có thể dùng bàn chải để làm sạch các vết bẩn cứng đầu.
Cầm gừng tươi vào đám cưới và 'phép màu' phong thủy khi để củ gừng trong ô tô, nhà ởỞ - 53 phút trước
GĐXH - Có những quan niệm phong thủy tốt khi đặt củ gừng nhỏ xíu vào ô tô, nhà ở... trong tháng 7 âm để gia tăng dương khí, kích hoạt tài lộc, sức khỏe.
Tại sao cần đặt vật phong thủy phù hợp trên xe ô tô người tuổi Dần?Ở - 4 giờ trước
GĐXH - Người tuổi Dần để gì trong xe ô tô sẽ đem lại nhiều tài lộc, may mắn và sự bình an trên mọi nẻo đường? Tất cả có trong bài viết sau.
Vật phẩm phong thủy cho phòng lãnh đạo giải tam tai, chiêu tài hút lộcỞ - 6 giờ trước
GĐXH - Lãnh đạo là người đưa ra các chiến lược thực thi để chèo lái cơ quan. Ngoài tài năng và năng lực của bản thân, thì phong thủy cho rằng, yếu tố phong thủy trong phòng làm việc cũng đóng vai trò không nhỏ quyết định đến sự thuận lợi và phát triển của cơ quan.
Khi khấn tổ tiên, thần linh, chúng ta nên khấn thành tiếng hay chỉ đọc thầm trong lòng?Ở - 9 giờ trước
GĐXH - Trong văn hóa thờ cúng người Việt, cách khấn không chỉ là hình thức. Đó là nhịp cầu kết nối giữa tâm ý người sống và cõi vô hình, nơi mà lời nói nếu phát ra đúng cách có thể trở thành lời thỉnh, lời nguyện, lời thưa trình thiêng liêng.
Những kiêng kỵ trong tháng 7 âm theo quan niệm dân gian nên tránh phạm phảiỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Theo quan niệm dân gian, tháng 7 âm lịch còn được gọi là tháng cô hồn và được mọi người coi là tháng “xui xẻo” nhất năm. Vậy những kiêng kỵ tháng 7 âm lịch nào bạn cần chú ý khi mà tháng 7 âm đang cận kề.
3 việc cần làm ngay để ngôi nhà thêm trường khí tốt, hút tài lộc trước khi vào tháng 7 âm lịch – tháng ‘cô hồn’Ở - 1 ngày trước
GĐXH – Theo chuyên gia phong thủy, tháng 7 âm lịch – tháng ‘cô hồn’ được quan niệm là dễ đem tới những điều xui. Để ngôi nhà thêm trường khí tốt, nâng cao năng lượng cát lành, giúp công việc hanh thông và thuận lợi, mọi người nên làm ngay 3 việc này trước khi tháng ‘cô hồn’ bắt đầu.
Bài trí bàn ăn theo mệnh để thu hút tài lộc, may mắnỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Bàn ăn không chỉ là nơi sum họp của gia đình mà còn là yếu tố quan trọng trong phong thủy nhà ở. Việc bài trí bàn ăn đúng cách có thể giúp gia đình hòa thuận, yêu thương nhau hơn, đồng thời còn thu hút tài lộc, may mắn vào nhà.
Nữ MC VTV gây bùng nổ khi dẫn 2 đại nhạc hội vừa qua, có bố mẹ đều làm ngành công an, hiện sống trong căn nhà thế nào?Ở - 1 ngày trước
GĐXH - Sau khi kết hôn, MC Phí Linh cùng với ông xã Hoàng Linh đã dọn về căn hộ chung cư nhỏ nhắn và xinh xắn. Nơi đây cũng chứng kiến sự ra đời và lớn lên của bé Linkon, con gái đầu lòng của cặp đôi nổi tiếng.
‘Bỏ túi' cách bảo quản giày trắng đơn giản và hiệu quảỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Những ai đi giày trắng nếu không biết cách vệ sinh và bảo quản, giày trắng sẽ dễ bị bẩn và nhanh hỏng. Để các bạn có thể yên tâm sử dụng, bài viết dưới đây sẽ bật mí cách bảo quản giày trắng đơn giản và hiệu quả nhất.
Cây cảnh phong thủy phòng lãnh đạo mệnh Thổ giúp bình an, thăng tiếnỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Bày trí cây xanh sẽ góp phần trong việc bảo vệ sức khỏe của lãnh đạo. Theo nghiên cứu cho thấy, việc nhìn ngắm cây xanh cũng có tác dụng giúp đầu óc thư giãn hơn. Nhất là sau những khoảng thời gian làm việc, họp hành mệt mỏi và căng thẳng.
3 khung giờ trong ngày đại kỵ không thắp hươngỞ
GĐXH - Theo phong thủy dân gian, dưới đây là 3 khung giờ kiêng kỵ, các gia đình tránh việc thắp hương bàn thờ để không làm ảnh hưởng đến vận khí gia đình.