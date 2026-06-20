Vòng tránh thai có an toàn không? Các tác dụng phụ và biến chứng hiếm gặp
Vòng tránh thai là phương pháp ngừa thai có hiệu quả bảo vệ từ 95% đến 97%. Tuy nhiên, liệu biện pháp này có thực sự an toàn tuyệt đối cho sức khỏe sinh sản của phụ nữ?
Vòng tránh thai hay dụng cụ đặt trong tử cung (IUD) là một phương pháp tránh thai được bác sĩ đặt vào tử cung của phụ nữ.
Sau khi được đặt vào, IUD có thể ngăn ngừa mang thai trong tối đa 10 năm hoặc hơn, tùy thuộc vào loại cụ thể. Bác sĩ có thể tháo IUD bất cứ lúc nào nếu người đặt vòng có kế hoạch mang thai.
1. Hiệu quả tránh thai vượt trội của vòng tránh thai
Trong số các phương pháp tránh thai tạm thời hiện nay, vòng tránh thai (IUD) luôn được các chuyên gia sản phụ khoa đánh giá rất cao nhờ sở hữu hồ sơ an toàn tuyệt vời. Với tỷ lệ ngăn ngừa mang thai thành công lên đến trên 99%, IUD mang lại hiệu quả tương đương với phương pháp triệt sản nhưng lại có điểm cộng lớn là có thể tháo bỏ bất cứ lúc nào phụ nữ muốn sinh con trở lại.
Mặc dù nhìn chung an toàn đối với hầu hết mọi người, cơ thể chúng ta vẫn cần một khoảng thời gian nhất định để thích nghi với vật thể lạ này, dẫn đến một số phản ứng tự nhiên của cơ thể.
2. Các tác dụng phụ thường gặp khi mới đặt vòng tránh thai
Khi cơ thể bắt đầu làm quen với sự xuất hiện của chiếc vòng nhỏ trong tử cung, phụ nữ có thể gặp phải một vài tác dụng phụ nhẹ. Đừng quá lo lắng, bởi những biểu hiện này thường có xu hướng giảm dần và biến mất hoàn toàn trong vòng vài tháng:
Tình trạng chuột rút: Cảm giác đau âm ỉ nhẹ đến trung bình ở vùng bụng dưới, thường xảy ra trong lúc bác sĩ thao tác đặt vòng và kéo dài vài ngày ngay sau đó.
Ra máu bất thường: Hiện tượng xuất huyết nhẹ, không đều giữa các kỳ kinh nguyệt trong giai đoạn đầu.
Thay đổi chu kỳ kinh nguyệt tùy loại vòng: Nếu chọn IUD nội tiết tố, lượng máu kinh sẽ ít hơn đáng kể, thậm chí chu kỳ kinh nguyệt có thể gần như biến mất hoàn toàn. Ngược lại, nếu sử dụng IUD đồng, tình trạng kinh nguyệt nhiều hơn và kéo dài hơn có thể xảy ra trong vài tháng đầu tiên.
3. Cảnh báo những rủi ro hiếm gặp nhưng nghiêm trọng
Mặc dù các sự cố y khoa nghiêm trọng liên quan đến vòng tránh thai là cực kỳ hiếm gặp nhưng y học vẫn ghi nhận một số rủi ro tiềm ẩn mà chị em cần lưu ý trước khi thực hiện:
Hiện tượng vòng tránh thai bị tuột
Trong một số ít trường hợp, tử cung có thể co bóp mạnh và đẩy IUD tuột ra ngoài một phần hoặc hoàn toàn. Khi vòng bị lệch vị trí, hiệu quả ngừa thai sẽ không còn được đảm bảo.
Thủng thành tử cung
Đây là tai biến y khoa tuy rất hiếm nhưng nguy hiểm. Thiết bị tránh thai có thể vô tình đâm thủng một phần hoặc toàn bộ thành tử cung trong quá trình bác sĩ thao tác đặt vòng. Rủi ro này phụ thuộc rất lớn vào tay nghề của người thực hiện.
Nhiễm trùng vùng chậu
Vi khuẩn có thể lợi dụng quá trình thủ thuật để xâm nhập sâu vào lòng tử cung. Nguy cơ nhiễm trùng nhiễm độc này sẽ tăng cao hơn rõ rệt nếu bạn đang mắc các bệnh nhiễm trùng phụ khoa hoặc bệnh lây truyền qua đường tình dục chưa được điều trị dứt điểm trước khi đặt vòng.
4. Những lưu ý khi đặt vòng tránh thai
Phương pháp đặt vòng tránh thai không phải là phù hợp cho tất cả mọi người. Các bác sĩ sản khoa khuyến cáo chống chỉ định IUD đối với những phụ nữ có cấu trúc tử cung bất thường bẩm sinh, hoặc đang trong giai đoạn viêm nhiễm vùng chậu tiến triển chưa được chẩn đoán rõ nguyên nhân.
Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tính mạng và sức khỏe, hãy đến gặp bác sĩ sản phụ khoa ngay lập tức nếu sau khi đặt vòng xuất hiện các dấu hiệu:
- Cơn đau vùng chậu xuất hiện dữ dội, liên tục hoặc kéo dài không thuyên giảm.
- Chảy máu âm đạo nhiều bất thường, máu cục, kéo dài nhiều ngày.
- Tự kiểm tra thấy dây vòng tránh thai bị mất hoặc có cảm giác vòng bị tụt thấp.
- Cơ thể có các dấu hiệu nhiễm trùng rõ rệt như sốt cao, ớn lạnh, dịch tiết âm đạo (khí hư) đổi màu và có mùi hôi thối.
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