Vụ cháy tầng hầm thẩm mỹ viện ở TPHCM: Ô tô 7 chỗ bị hư hại, 20 người thoát nạn

Chủ nhật, 15:05 30/11/2025 | Đời sống
Vụ cháy tại thẩm mỹ viện 6 tầng ở TPHCM được xác định bắt nguồn từ ô tô 7 chỗ đậu trong tầng hầm. May mắn, toàn bộ 20 người bên trong đã kịp thời thoát nạn.

UBND phường Bàn Cờ (TPHCM) vừa có báo cáo ban đầu về vụ hỏa hoạn khu vực tầng hầm của một thẩm mỹ viện nằm trên đường Nguyễn Đình Chiểu vào chiều qua (29/11).

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: DH

Theo đó, khoảng 15h43, Công an phường nhận được tin báo cháy tại cơ sở thẩm mỹ viện ở địa chỉ 459B Nguyễn Đình Chiểu, phường Bàn Cờ, cách ngã tư giao đường Cao Thắng khoảng 100m.

Lực lượng chức năng, bao gồm công an phường, quân sự địa phương và Cảnh sát PCCC & CNCH khu vực 3, đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Bốn xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ được huy động để xử lý đám cháy.

Đến 16h15 cùng ngày, đám cháy được khống chế hoàn toàn, ngăn chặn nguy cơ cháy lan.

Công an phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ cháy tại tầng hầm của thẩm mỹ viện. Ảnh: MT

Theo UBND phường Bàn Cờ, thẩm mỹ viện xảy ra hỏa hoạn có tổng diện tích khoảng 392m2, với kết cấu 6 tầng và 1 tầng hầm giữ xe.

Khu vực cháy là tầng hầm giữ xe với diện tích cháy khoảng 2/131,12m2. Nguyên nhân ban đầu được xác định do cháy ô tô 7 chỗ, biển số TP Cần Thơ. Đây là tài sản duy nhất bị thiệt hại trong vụ việc.

Thời điểm xảy ra cháy, bên trong cơ sở có 20 người, gồm 5 khách hàng và nhân viên. Tất cả đã được lực lượng chức năng kịp thời sơ tán ra ngoài an toàn.

Lực lượng chức năng đang củng cố hồ sơ, điều tra nguyên nhân vụ cháy để xử lý theo quy định.

Tuấn Kiệt
