Lực lượng chức năng xuất hiện tại thẩm mỹ viện Mailisa ở Hà Nội
GĐXH - Lực lượng chức năng có mặt tại thẩm mỹ Mailisa ở đường Nguyễn Khánh Toàn, TP Hà Nội và nhiều cơ sở khác.
Ghi nhận của PV, ngày 13/11, lực lượng chức năng có mặt tại thẩm mỹ viện Mailisa, số 6 đường Nguyễn Khánh Toàn, phường Nghĩa Đô, TP Hà Nội.
Theo đó, trưa cùng ngày, lực lượng cảnh sát cơ động túc trực tại cửa ra vào, đồng thời yêu cầu một số khách hàng đến đây rời khỏi khu vực. Nhiều người dân hiếu kỳ đứng theo dõi sự việc.
Lực lượng chức năng có mặt tại thẩm mỹ viện Mailisa ở Hà Nội.
Người dân xung quanh cho biết, lực lượng chức năng có mặt từ khoảng 9h sáng.
Cùng thời điểm, nhiều cơ quan báo chí cũng đồng loạt thông tin tại nhiều cơ sở thuộc hệ thống thẩm mỹ Mailisa ở các tỉnh, thành khác, lực lượng chức năng cũng có mặt để làm việc.
Theo tim hiểu của PV, Công ty TNHH MTV Mailisa có trụ sở chính tại số 6 đường Nguyễn Khánh Toàn, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy cũ, nay là phường Nghĩa Đô, Hà Nội.
Dự báo thời điểm miền Bắc rét đậm do ảnh hưởng không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùaThời sự - 2 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng 2 - 3 ngày nữa, khu vực miền Bắc khả năng xảy ra rét đậm do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến dưới 16 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ.
Hà Nội và miền Bắc nắng mạnh trong ngày, sau đó có sự thay đổi hình thái thời tiếtThời sự - 11 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, ban ngày, Hà Nội và miền Bắc nắng nhiều và hanh khô, mức nhiệt cao nhất từ 28-29 độ. Đến chiều tối và đêm nhiệt độ giảm còn 17-19 độ, trời lạnh.
Tin sáng 13/11: Bền bỉ mua 1 dãy số Vietlott, nam thanh niên trúng gần 134 tỷ đồng; thuốc ung thư của Nga vừa được cấp phép tại Việt Nam có tên là gì?Thời sự - 11 giờ trước
GĐXH - Bộ Y tế đã cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam cho một loại thuốc chống ung thư có tên Pembroria do Nga sản xuất; Người đàn ông ở Khánh Hòa vừa trúng giải Jackpot Mega 6/45 trị giá gần 134 tỷ đồng của Vietlott.
Không khí lạnh sắp tràn xuống miền Bắc, nơi nào sẽ là tâm điểm rét đậm, rét hại?Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ đầu tuần sau 16/11, miền Bắc khả năng đón một đợt không khí lạnh mạnh, có thể gây rét trên diện rộng, vùng núi có rét đậm.
Hà Nội: Xây dựng khẩn cấp công trình bổ cập nước sông Tô Lịch, giảm ngập úng, cải thiện môi trường khu Tây Hà NộiThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp đối với dự án "Cải tạo tuyến kênh Thụy Phương xử lý khẩn cấp bổ cập nước sông Tô Lịch và tăng cường giải quyết úng ngập cục bộ khu vực Resco, Ecohome, Đoàn Ngoại giao, Tây Hồ Tây, Ciputra và lân cận".
Tin mới nhất về hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tục tràn xuống miền BắcThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, hôm nay không khí lạnh sẽ tràn về nước ta. Đến khoảng ngày 15-16/11 không khí lạnh tiếp tục tăng cường. Thời tiết miền Bắc có sự thay đổi rõ rệt.
Tin sáng 12/11: Người lao động có thể nhận trợ cấp thất nghiệp tối đa 26,55 triệu đồng/tháng; Dùng điện thoại khi dừng đèn đỏ sẽ không bị phạtThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Từ 1/1/2026, cách tính mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa của người lao động đã có nhiều thay đổi; Cục CSGT cho biết việc dùng điện thoại khi dừng chờ đèn đỏ là không vi phạm...
Người xuất hiện trong clip nhạy cảm ở Ninh Bình không phải thầy giáo, Sở GD&ĐT đề nghị xử lý những người đưa tin saiThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Người đàn ông xuất hiện trong clip nhạy cảm ở Hải Hậu, Ninh Bình không phải thầy giáo, Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình đã đề nghị cơ quan công an vào cuộc xác minh cá nhân, tổ chức đăng tải thông tin sai sự thật.
Người xuất hiện trong clip thân mật với phụ nữ ở Ninh Bình bị buộc thôi việcThời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Hội đồng trường THPT Tô Hiến Thành (xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình) đã họp và thống nhất buộc thôi việc đối với ông Đ, Chủ tịch HĐQT trường, người xuất hiện trong clip thân mật với phụ nữ tại phòng làm việc.
Khối không khí lạnh tăng cường sắp tràn về, miền Bắc có mưa rét trở lại?Thời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, miền Bắc chuẩn bị đón không khí lạnh cường độ mạnh, trời chuyển rét, trong đó nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội có thể xuống 16°C.
Hà Nội và miền Bắc nắng mạnh trong ngày, sau đó có sự thay đổi hình thái thời tiếtThời sự
GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, ban ngày, Hà Nội và miền Bắc nắng nhiều và hanh khô, mức nhiệt cao nhất từ 28-29 độ. Đến chiều tối và đêm nhiệt độ giảm còn 17-19 độ, trời lạnh.