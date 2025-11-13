Lực lượng chức năng xuất hiện tại thẩm mỹ viện Mailisa ở Hà Nội

Ghi nhận của PV, ngày 13/11, lực lượng chức năng có mặt tại thẩm mỹ viện Mailisa, số 6 đường Nguyễn Khánh Toàn, phường Nghĩa Đô, TP Hà Nội.

Theo đó, trưa cùng ngày, lực lượng cảnh sát cơ động túc trực tại cửa ra vào, đồng thời yêu cầu một số khách hàng đến đây rời khỏi khu vực. Nhiều người dân hiếu kỳ đứng theo dõi sự việc.

Lực lượng chức năng có mặt tại thẩm mỹ viện Mailisa ở Hà Nội.

Người dân xung quanh cho biết, lực lượng chức năng có mặt từ khoảng 9h sáng.

Cùng thời điểm, nhiều cơ quan báo chí cũng đồng loạt thông tin tại nhiều cơ sở thuộc hệ thống thẩm mỹ Mailisa ở các tỉnh, thành khác, lực lượng chức năng cũng có mặt để làm việc.

Theo tim hiểu của PV, Công ty TNHH MTV Mailisa có trụ sở chính tại số 6 đường Nguyễn Khánh Toàn, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy cũ, nay là phường Nghĩa Đô, Hà Nội.



