Vụ gian lận thi tốt nghiệp ở Bắc Ninh: Thí sinh chép bài của 'thủ khoa' bị trừ 50% điểm Toán, còn 4,75 điểm

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Trung Sơn
Trung Sơn
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GĐXH - Liên quan đến vụ gian lận tại điểm thi Trường THPT Lương Tài (Bắc Ninh), Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh này vừa chính thức ban hành quyết định xử lý kỷ luật đối với thí sinh ngồi cạnh đã lợi dụng sự việc để chép bài. Theo đó, nữ sinh chép bài đạt 9,5 điểm Toán nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo và bị trừ một nửa số điểm.

Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh, kết quả xác minh tại điểm thi Trường THPT Lương Tài cho thấy thí sinh H.P.N. đã được giám thị số 2 hỗ trợ làm bài môn Toán trong phòng thi. Lợi dụng sơ hở này, một thí sinh ngồi gần là N.T.T.N. đã thực hiện hành vi chép bài của H.P.N. và đạt số điểm 9,5 môn Toán.

Sau khi làm rõ hành vi vi phạm của N.T.T.N., Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh đã gửi văn bản xin ý kiến chỉ đạo từ Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đến ngày 28/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo có văn bản trả lời chính thức, làm căn cứ để ngày 30/8, Sở ban hành quyết định xử lý kỷ luật đối với thí sinh này.

Vụ gian lận thi tốt nghiệp ở Bắc Ninh: Thí sinh chép bài của 'thủ khoa' bị trừ 50% điểm Toán, còn 4,75 điểm - Ảnh 1.

Trường THPT Lương Tài tỉnh Bắc Ninh nơi xảy ra sự việc.

Cụ thể, thí sinh N.T.T.N. nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo và bị trừ 50% tổng số điểm bài thi môn Toán. Với mức điểm ban đầu là 9,5, sau khi áp dụng hình thức trừ điểm, điểm bài thi môn Toán của thí sinh này còn lại 4,75 điểm

Phía Sở Giáo dục và Đào tạo cũng lưu ý rằng các bài thi môn khác của thí sinh không bị ảnh hưởng bởi mức trừ điểm này. Đại diện Phòng Quản lý chất lượng giáo dục khẳng định việc xử lý được thực hiện hoàn toàn đúng quy chế và dựa trên kết quả điều tra, xác minh khách quan từ cơ quan chức năng.

Trước khi vụ việc bị lật tẩy và đưa ra ánh sáng, thí sinh H.P.N. từng được xướng tên là thủ khoa tổ hợp D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) của tỉnh Bắc Ninh, thu hút sự chú ý lớn từ dư luận.

Tuy nhiên, căn cứ vào kết quả xác minh sai phạm và các quy định của Quy chế thi tốt nghiệp THPT, ngày 25/8, Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh đã ban hành quyết định hủy kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đối với H.P.N. Đồng thời, Phòng Quản lý chất lượng giáo dục (cơ quan thường trực Hội đồng thi) được giao nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị liên quan để cập nhật, điều chỉnh kết quả thi và thông báo rộng rãi theo đúng quy định.

Dù bị hủy kết quả thi năm 2026, quy chế hiện hành không tước đi vĩnh viễn quyền dự thi của H.P.N. Thí sinh này vẫn hoàn toàn có quyền đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT trong những năm tiếp theo, cụ thể là kỳ thi năm 2027 nếu đáp ứng đủ điều kiện.

Vụ bê bối gian lận thi cử này chính thức lộ diện sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ngay sau đó, trên các nền tảng mạng xã hội xuất hiện nhiều bài viết phản ánh nghi vấn thí sinh H.P.N. được giám thị "nâng đỡ", trực tiếp hỗ trợ làm bài thi tại điểm thi Trường THPT Lương Tài, đồng thời tố cáo một thí sinh khác ngồi cùng bàn đã tranh thủ chép bài để đạt điểm 9,5 môn Toán.

Tiếp nhận thông tin phản ánh từ dư luận, các cơ quan chức năng đã lập tức vào cuộc xác minh, làm rõ. Kết quả điều tra thực tế đã khẳng định toàn bộ các nội dung tố cáo là có cơ sở, trở thành căn cứ pháp lý cốt lõi để ngành giáo dục Bắc Ninh đưa ra các quyết định kỷ luật nghiêm khắc đối với những cá nhân vi phạm.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh cho biết, trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường công tác quán triệt, siết chặt kỷ luật phòng thi, yêu cầu toàn thể cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ coi thi phải thực hiện nghiêm ngặt quy chế và quy trình tổ chức, kiên quyết ngăn ngừa và không để xảy ra bất kỳ trường hợp sai phạm tương tự nào trong các kỳ thi tiếp theo.

Vụ gian lận thi tốt nghiệp ở Bắc Ninh: Thí sinh chép bài của 'thủ khoa' bị trừ 50% điểm Toán, còn 4,75 điểm - Ảnh 2.Bắc Ninh hủy kết quả thi của thủ khoa khối D01

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh đã quyết định hủy kết quả thi tốt nghiệp THPT của thí sinh H.P.N tại điểm thi Trường THPT Lương Tài. Đây là thủ khoa khối D01 của tỉnh Bắc Ninh.



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