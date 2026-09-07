Chỉ còn khoảng 4 ngày nữa, không khí lạnh tràn về miền Bắc?

Không khí lạnh sắp tràn về miền Bắc, thời tiết có sự thay đổi?

Theo bản tin dự báo thời tiết dài hạn (từ ngày 7-13/9/2026) của VTV thời tiết, Biển Đông có thể xuất hiện bão hoặc áp thấp nhiệt đới. Còn trên đất liền miền Bắc, miền Trung chuẩn bị có mưa.

Nguyên nhân gây mưa là do sự hình thành tổ hợp các hình thế thời tiết có khả năng gây mưa. Đầu tiên là dải hội tụ nhiệt đới hình thành vào khoảng thứ Ba, thứ Tư. Tiếp đó không khí lạnh từ Trung Quốc có khả năng di chuyển xuống nước ta vào đêm của ngày thứ Tư đẩy dải hội tụ nhiệt đới dịch dần xuống phía Nam.

Sau đó khoảng từ 1-2 ngày, dải hội tụ nhiệt đới này có khả năng xuất hiện một xoáy thuận nhiệt đới và không loại trừ khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới hoặc bão.

Dự báo khu vực miền Trung từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi khả năng cao sẽ xảy ra một đợt mưa lớn từ thứ Năm (10/9) đến ngày 16/9. Dù vẫn còn khá sớm để có thể dự báo lượng mưa cụ thể nhưng các chuyên gia đã chỉ ra dấu hiệu của đợt mưa lớn có thể gây ra lũ lên trên các sông ở Trung Bộ.

Ngoài ra mưa trút xuống địa hình dốc có thể gây ra lũ quét, sạt lở đất, ngập úng vùng trũng thấp. Do đó người dân cần đề phòng với các hiện tượng thời tiết nguy hiểm.

Cũng theo dự báo thời tiết, khi không khí lạnh tràn về thời tiết miền Bắc chuyển sang mưa dông rải rác trong hai ngày thứ Tư và thứ Năm. Chủ yếu là mưa nhỏ, không khí sẽ dịu mát hơn.

Theo Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, trong 3 ngày đầu tuần thời tiết Hà Nội vẫn nắng mạnh, nhiệt độ khoảng 33-35 độ, trưa chiều trời oi nóng. Từ thứ Năm mưa dông kết hợp với không khí lạnh sẽ khiến nhiệt độ giảm xuống còn 31-32 độ. Về đêm và sáng sớm nhiệt độ chỉ còn 24-25 độ.

Với Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, dự báo thời tiết cho hay mưa dông vẫn xảy ra vào buổi chiều. Từ thứ Năm đến thứ Bảy, mưa có xu hướng gia tăng, nhiều nơi có mưa vừa, mưa to đến rất to. Trong mưa dông cần đề phòng, dông lốc, sấm sét và gió giật nguy hiểm.

Theo dự báo thời tiết, Hà Nội nắng mạnh trước khi có không khí lạnh tràn về. Ảnh: T.H

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết từ đêm 7/9 đến ngày 8/9:

- Bắc Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

- Khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông tỉnh Quảng Ngãi, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

- Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối 08/9, Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 8/9 đến ngày 16/9:

- Bắc Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng thời kỳ từ khoảng 9-10/9 có mưa rào và dông rải rác.

- Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ: Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối). Từ ngày 10-16/9 có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

- Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và đêm); riêng thời kỳ từ khoảng ngày 10-12/9 có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khi nào miền Bắc xuất hiện đợt không khí lạnh đầu tiên của mùa Đông? GĐXH - Không khí lạnh có thể xuất hiện từ cuối tháng 9, đầu tháng 10, mùa đông 2026-2027 ấm hơn, rét đậm, rét hại xuất hiện muộn và số ngày rét buốt thấp hơn trung bình nhiều năm.