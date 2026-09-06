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Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm vừa chỉ đạo các sở, ngành và địa phương khẩn trương kiểm tra, chấn chỉnh các vi phạm trong quản lý, sử dụng và kinh doanh nhà ở xã hội, nhằm ngăn chặn hành vi trục lợi, mua bán, chuyển nhượng hoặc cho thuê trái quy định.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá giao Sở Xây dựng chủ trì xác minh đối tượng thụ hưởng, kiểm soát chặt chẽ việc ủy quyền hồ sơ để loại bỏ trung gian can thiệp, đồng thời tháo gỡ vướng mắc về vận hành, quỹ bảo trì và cấp giấy chứng nhận.

Kiểm tra 22 dự án nhà ở xã hội, ngăn chặn trục lợi chính sách. Ảnh: Ngọc Hưng.

Các cơ quan chuyên trách như công an, tư pháp, tài chính và thuế sẽ phối hợp chặt chẽ để kiểm tra hoạt động môi giới, công chứng, kê khai thuế và quản lý cư trú.

Những trường hợp gian lận, sử dụng sai mục đích hoặc vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý nghiêm, bao gồm thu hồi nhà ở, tước chứng chỉ hành nghề và truy cứu trách nhiệm theo quy định.

Danh sách 22 dự án nhà ở xã hội sẽ được kiểm tra trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa:



1. Khu thu nhập thấp phường Phú Sơn, TP Thanh Hóa (nay là phường Hạc Thành). 2. Khu nhà ở xã hội công nhân Khu công nghiệp Lễ Môn, phường Quảng Hưng, TP Thanh Hóa (nay là phường Quảng Phú). 3. Khu chung cư thu nhập thấp lô C5 Khu đô thị Nam TP Thanh Hóa (nay là phường Hạc Thành). 4. Khu nhà ở công nhân Công ty DELTA, xã Hoằng Đồng, huyện Hoằng Hóa (nay là xã Hoằng Hoá). 5. Khu chung cư dành cho người thu nhập thấp tại phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa (Tân Thành ECO, nay là phường Hạc Thành). 6. Khu nhà ở xã hội kết hợp trường mầm non tư thục ATHome tại Khu đô thị Đông Hương, TP Thanh Hóa (nay là phường Hạc Thành). 7. Nhà ở xã hội tại số 81 Trường Thi, TP Thanh Hóa (nay là phường Hạc Thành). 8. Chung cư thu nhập thấp tại phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa (nay là phường Hạc Thành). 9. Nhà ở xã hội cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Thanh Hóa, phường An Hưng, TP Thanh Hóa (nay là phường Đông Quang). 10. Nhà ở xã hội thuộc dự án Khu dân cư Đông Nam Khu đô thị Đông Phát, TP Thanh Hóa (Tân Thành ECO2) (nay là phường Quảng Phú). 11. Nhà ở xã hội tại phố Bào Ngoại, phường Đông Hương, TP Thanh Hóa (nay là phường Hạc Thành). 12. Nhà ở công nhân Khu công nghiệp và đô thị Hoàng Long, phường Tào Xuyên, TP Thanh - Hóa (nay là phường Nguyệt Viên). 13. Nhà ở xã hội tại phường Quảng Thắng, TP Thanh Hóa (nay là phường Đông Quang). 14. Nhà ở xã hội tại phường Quảng Thành, TP Thanh Hóa (nay là phường Quảng Phú). 15. Nhà ở xã hội tại phường Quảng Thắng, TP Thanh Hóa (Tân Thành ECO3) (nay là phường Đông Quang). 16. Khu nhà ở xã hội thuộc Dự án số 1 Khu đô thị trung tâm TP Thanh Hóa, phường Đông Hương và phường Đông Hải (nay là phường Hạc Thành). 17. Nhà ở xã hội dành cho công nhân tại khu vực phía Đông Khu công nghiệp Lễ Môn, phường Quảng Hưng, TP Thanh Hóa (nay là phường Quảng Phú). 18. Nhà ở xã hội thuộc dự án Tổ hợp thương mại Melinh Plaza Thanh Hóa, phường Đông Hải và phường Đông Hương (nay là phường Hạc Thành). 19. Nhà ở xã hội thuộc khu ở và dịch vụ thuộc Khu đô thị Bắc Cầu Hạc, phường Nam Ngạn, TP Thanh Hóa (nay là phường Hàm Rồng). 20. Nhà ở xã hội tại phường Quảng Thắng, TP Thanh Hóa (nay là phường Đông Quang). 21. Nhà ở xã hội thuộc Khu dân cư và thương mại dịch vụ xã Quảng Phú, TP Thanh Hóa (nay là phường Quảng Phú). 22. Khu nhà ở xã hội AMCI, phường Quảng Thành, TP Thanh Hóa (nay là phường Quảng Phú).



