Chi tiết phối cảnh phương án Quy hoạch phân khu đô thị khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận đang được người dân đặt biệt quan tâm
GĐXH - UBND phường Hoàn Kiếm phối hợp cùng UBND phường Cửa Nam (Hà Nội) tổ chức đợt lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với phương án Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận. Đợt lấy ý kiến kéo dài đến hết ngày 26/9/2026.
Phạm vi nghiên cứu thuộc phường Hoàn Kiếm và phường Cửa Nam, có quy mô khoảng 65,89ha, bao gồm: Toàn bộ phạm vi ranh giới Quy hoạch phân khu đô thị H1-1B, tỷ lệ 1/2.000 (diện tích khoảng 63,72ha) và một phần Quy hoạch phân khu đô thị H1-1C, tỷ lệ 1/2.000.
Phạm vi ranh giới, quy mô diện tích đất nghiên cứu lập quy hoạch cụ thể sẽ được xác định chính xác trong giai đoạn lập điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị H1-1B và H1-1C, tỷ lệ 1/2.000 và quy hoạch chi tiết có liên quan.
Phía Bắc giáp các phố Hàng Gai, Cầu Gỗ; phía Nam giáp phố Hai Bà Trưng, Đặng Thái Thân; phía Tây giáp phố Hàng Trống, Nhà Thờ, Ấu Triệu, khu vực Nhà thờ Lớn và phố Nhà Chung, Quang Trung; phía Đông giáp phố Nguyễn Hữu Huân, Lý Thái Tổ, Lê Lai, khu vực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và phố Lý Đạo Thành, Tông Đản, Tràng Tiền, Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư.
Việc lấy ý kiến được tổ chức kết hợp cả hình thức trực tiếp và trực tuyến, tạo điều kiện thuận lợi nhất để bà con nhân dân tiếp cận thông tin, tham gia đóng góp ý kiến vào công tác quy hoạch chung của Thủ đô.
Ngày 7/9, ghi nhận của phóng viên cho thấy, ngay trong ngày đầu tổ chức lấy ý kiến rộng rãi đã nhận được sự quan tâm từ phía người dân.
Sau đây là phối cảnh không gian khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận sau tái thiết đang được lấy ý kiến nhân dân.
Hồ Hoàn Kiếm và khu vực phụ cận là không gian có giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa, kiến trúc, cảnh quan của Thủ đô.
Việc nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch hướng tới tạo lập chỉnh thể không gian lấy hồ Hoàn Kiếm làm trung tâm; mở rộng không gian kết nối, tái thiết và tái cấu trúc hệ thống quảng trường, công viên, không gian sinh hoạt cộng đồng; cải tạo, chỉnh trang các công trình kiến trúc điểm nhấn; nâng cao chất lượng hạ tầng, môi trường và tiện ích phục vụ người dân, du khách.
Phạm vi nghiên cứu thuộc phường Hoàn Kiếm và phường Cửa Nam, có quy mô khoảng 65,89ha, bao gồm: Toàn bộ phạm vi ranh giới Quy hoạch phân khu đô thị H1-1B, tỷ lệ 1/2.000 (diện tích khoảng 63,72ha) và một phần Quy hoạch phân khu đô thị H1-1C, tỷ lệ 1/2.000.
Phạm vi ranh giới, quy mô diện tích đất nghiên cứu lập quy hoạch cụ thể sẽ được xác định chính xác trong giai đoạn lập điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị H1-1B và H1-1C, tỷ lệ 1/2.000 và quy hoạch chi tiết có liên quan.
Phía Bắc giáp các phố Hàng Gai, Cầu Gỗ; phía Nam giáp phố Hai Bà Trưng, Đặng Thái Thân; phía Tây giáp phố Hàng Trống, Nhà Thờ, Ấu Triệu, khu vực Nhà thờ Lớn và phố Nhà Chung, Quang Trung; phía Đông giáp phố Nguyễn Hữu Huân, Lý Thái Tổ, Lê Lai, khu vực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và phố Lý Đạo Thành, Tông Đản, Tràng Tiền, Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư.
Theo định hướng Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, khu vực nội đô lịch sử, trong đó có hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, được nghiên cứu bảo tồn và tái thiết nhằm phát huy giá trị không gian kiến trúc đô thị hiện có; kiểm soát quy mô phát triển mới; nâng cao chất lượng cảnh quan, hạ tầng và môi trường; bổ sung tiện ích phục vụ người dân, du khách; tăng cường kết nối hồ Hoàn Kiếm với hệ thống quảng trường công cộng trong khu vực.
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