Chi tiết phối cảnh phương án Quy hoạch phân khu đô thị khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận đang được người dân đặt biệt quan tâm

Thứ hai, 16:01 07/09/2026 | Thời sự
Bảo Loan
Bảo Loan
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GĐXH - UBND phường Hoàn Kiếm phối hợp cùng UBND phường Cửa Nam (Hà Nội) tổ chức đợt lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với phương án Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận. Đợt lấy ý kiến kéo dài đến hết ngày 26/9/2026.

Phạm vi nghiên cứu thuộc phường Hoàn Kiếm và phường Cửa Nam, có quy mô khoảng 65,89ha, bao gồm: Toàn bộ phạm vi ranh giới Quy hoạch phân khu đô thị H1-1B, tỷ lệ 1/2.000 (diện tích khoảng 63,72ha) và một phần Quy hoạch phân khu đô thị H1-1C, tỷ lệ 1/2.000.

Phạm vi ranh giới, quy mô diện tích đất nghiên cứu lập quy hoạch cụ thể sẽ được xác định chính xác trong giai đoạn lập điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị H1-1B và H1-1C, tỷ lệ 1/2.000 và quy hoạch chi tiết có liên quan.

Phía Bắc giáp các phố Hàng Gai, Cầu Gỗ; phía Nam giáp phố Hai Bà Trưng, Đặng Thái Thân; phía Tây giáp phố Hàng Trống, Nhà Thờ, Ấu Triệu, khu vực Nhà thờ Lớn và phố Nhà Chung, Quang Trung; phía Đông giáp phố Nguyễn Hữu Huân, Lý Thái Tổ, Lê Lai, khu vực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và phố Lý Đạo Thành, Tông Đản, Tràng Tiền, Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư.

Việc lấy ý kiến được tổ chức kết hợp cả hình thức trực tiếp và trực tuyến, tạo điều kiện thuận lợi nhất để bà con nhân dân tiếp cận thông tin, tham gia đóng góp ý kiến vào công tác quy hoạch chung của Thủ đô.

Ngày 7/9, ghi nhận của phóng viên cho thấy, ngay trong ngày đầu tổ chức lấy ý kiến rộng rãi đã nhận được sự quan tâm từ phía người dân. 

Sau đây là phối cảnh không gian khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận sau tái thiết đang được lấy ý kiến nhân dân.

Chi tiết Quy hoạch phân khu đô thị hồ Hoàn Kiếm thu hút sự quan tâm tại Hà Nội 2026 - Ảnh 3.

Ngày 7/9, ghi nhận của phóng viên cho thấy, ngay trong ngày đầu tổ chức lấy ý kiến rộng rãi đã nhận được sự quan tâm từ phía người dân. Ảnh: Đinh Hiệp

Chi tiết Quy hoạch phân khu đô thị hồ Hoàn Kiếm thu hút sự quan tâm tại Hà Nội 2026 - Ảnh 2.

Ngay trong ngày đầu tổ chức lấy ý kiến nhân dân, nhiều người dân có có mặt tại Trung tâm Thông tin Triển lãm Hà Nội (số 93 Đinh Tiên Hoàng) cùng các địa điểm niêm yết để trực tiếp nghiên cứu hồ sơ. Ảnh: Đinh Hiệp

Chi tiết Quy hoạch phân khu đô thị hồ Hoàn Kiếm thu hút sự quan tâm tại Hà Nội 2026 - Ảnh 4.

Việc lấy ý kiến được thực hiện theo từng nhóm đối tượng và giai đoạn. Trong giai đoạn lập quy hoạch, UBND phường Hoàn Kiếm chủ trì phối hợp UBND phường Cửa Nam tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư. Ảnh: Đinh Hiệp

Chi tiết Quy hoạch phân khu đô thị hồ Hoàn Kiếm thu hút sự quan tâm tại Hà Nội 2026 - Ảnh 1.

Phối cảnh phương án Quy hoạch phân khu đô thị khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận. 

Chi tiết Quy hoạch phân khu đô thị hồ Hoàn Kiếm thu hút sự quan tâm tại Hà Nội 2026 - Ảnh 5.

Ý tưởng tổng thể nghiên cứu tổ chức không gian hồ Hoàn Kiếm như một quảng trường lớn - biểu tượng của Thủ đô, kết hợp với Quảng trường Cách mạng Tháng Tám và Nhà hát Lớn để hình thành không gian “Lịch sử - Văn hóa - Nghệ thuật”. Trọng tâm là mở rộng kết nối xung quanh hồ, đặc biệt ở phía Bắc và phía Đông; tái thiết, tái cấu trúc các không gian sinh hoạt cộng đồng, quảng trường và công viên cây xanh; cải tạo, chỉnh trang các công trình kiến trúc điểm nhấn; tạo sự gắn kết hài hòa giữa kiến trúc cũ và kiến trúc mới; tổ chức không gian đa dạng, linh hoạt, phục vụ các hoạt động, sự kiện của Thủ đô.

Chi tiết Quy hoạch phân khu đô thị hồ Hoàn Kiếm thu hút sự quan tâm tại Hà Nội 2026 - Ảnh 6.

Khu vực phía Bắc hồ Hoàn Kiếm: Dự kiến mở rộng Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, hình thành quảng trường lớn, tăng cường kết nối với hồ Hoàn Kiếm và công viên - quảng trường phía Đông. 

Chi tiết phối cảnh phương án Quy hoạch phân khu đô thị khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận đang được người dân đặt biệt quan tâm - Ảnh 1.

Phương án nghiên cứu bố trí công trình biểu tượng “Khải hoàn môn”, lấy cảm hứng từ đôi cánh chim hạc đang vươn lên, tạo điểm nhấn kết thúc trục đô thị khu phố cổ và mở ra trục không gian mới về phía Nam. (Ảnh: Phối cảnh Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục - Quảng trường Hòa Bình).

Chi tiết Quy hoạch phân khu đô thị hồ Hoàn Kiếm thu hút sự quan tâm tại Hà Nội 2026 - Ảnh 7.

Khu vực phía Đông hồ Hoàn Kiếm: Nghiên cứu hình thành hệ thống quảng trường, công viên tại khu vực UBND thành phố, Vườn hoa Lý Thái Tổ, Bưu điện Hà Nội và tháp Hòa Phong; tổ chức lại không gian quanh đền Bà Kiệu; bố trí công trình tưởng niệm Liệt sĩ Thủ đô; tăng cường kết nối với khu vực Đinh Lễ - Tràng Tiền và các không gian thương mại, dịch vụ phù hợp.. (Ảnh: Phối cảnh Khu vực Bưu điện Hà Nội, chùa Báo Ân, khách sạn Tràng Tiền)

Chi tiết Quy hoạch phân khu đô thị hồ Hoàn Kiếm thu hút sự quan tâm tại Hà Nội 2026 - Ảnh 8.

Đối với khu vực trụ sở UBND thành phố, phương án dự kiến bố trí công trình mới 9 tầng nổi, 4 tầng hầm trên cơ sở tái cấu trúc khu đất; nghiên cứu hạ giải trụ sở HĐND, UBND thành phố, Rạp Khăn quàng đỏ và khối nhà Cung Thiếu nhi...(ảnh: Dự kiến phối cảnh tòa nhà trụ sở HĐND-UBND TP Hà Nội cao 9 tầng).

Chi tiết phối cảnh phương án Quy hoạch phân khu đô thị khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận đang được người dân đặt biệt quan tâm - Ảnh 2.

...dự kiến giữ lại ba khối kiến trúc Pháp gồm: Ấu trĩ viện, Kho bạc Đông Dương và Tòa Đốc lý. Không gian được nghiên cứu tổ chức theo các trục Bắc - Nam, Đông - Tây, kết nối với công viên - quảng trường phía Bắc và phía Đông, Vườn hoa Lý Thái Tổ và hồ Hoàn Kiếm.

Chi tiết phối cảnh phương án Quy hoạch phân khu đô thị khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận đang được người dân đặt biệt quan tâm - Ảnh 3.

Khu vực đền Bà Kiệu và công trình tưởng niệm liệt sĩ Hà Nội.

Chi tiết phối cảnh phương án Quy hoạch phân khu đô thị khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận đang được người dân đặt biệt quan tâm - Ảnh 4.

Phố Tràng Tiền nhìn từ hướng bờ hồ Hoàn Kiếm về Nhà hát Lớn.

Chi tiết phối cảnh phương án Quy hoạch phân khu đô thị khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận đang được người dân đặt biệt quan tâm - Ảnh 5.

Phối cảnh đề xuất phố Cầu Gỗ.

Chi tiết phối cảnh phương án Quy hoạch phân khu đô thị khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận đang được người dân đặt biệt quan tâm - Ảnh 6.

Phối cảnh khu vực các công trình ven đường Đinh Tiên Hoàng, Công viên - Quảng trường Thời Đại.

Chi tiết Quy hoạch phân khu đô thị hồ Hoàn Kiếm thu hút sự quan tâm tại Hà Nội 2026 - Ảnh 9.

Theo quy hoạch, khu vực phía Đông Nam hồ Hoàn Kiếm: Nghiên cứu tổ chức không gian thương mại nhỏ kết hợp cà phê, ki-ốt; nhấn mạnh trục Tràng Tiền kết nối từ hồ Hoàn Kiếm đến Nhà hát Lớn; tổ chức tuyến Nguyễn Khắc Cần - ngõ Tràng Tiền thành không gian đi bộ; bổ sung, mở rộng hướng tiếp cận cụm di tích Đình - Đền - Chùa Vũ Thạch từ các phố Hàng Khay, Bà Triệu và Hai Bà Trưng.

Chi tiết Quy hoạch phân khu đô thị hồ Hoàn Kiếm thu hút sự quan tâm tại Hà Nội 2026 - Ảnh 10.

Khu vực phía Tây hồ Hoàn Kiếm: Nghiên cứu nối dài phố Nhà Thờ ra hồ Hoàn Kiếm, kết nối với phố Lê Thái Tổ, tạo không gian mở và phố đi bộ; nghiên cứu bố trí công trình khách sạn cao cấp trên cơ sở tái cấu trúc khu vực trụ sở Báo và Nhà in Báo Hà Nội Mới, trụ sở Cơ quan Cảnh sát điều tra thành phố tại số 2 Tràng Thi và khu vực lân cận để phục vụ du lịch, phát triển kinh tế - xã hội.

Chi tiết Quy hoạch phân khu đô thị hồ Hoàn Kiếm thu hút sự quan tâm tại Hà Nội 2026 - Ảnh 11.

Khu vực Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, Nhà hát Lớn, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia và phụ cận: Nghiên cứu gắn kết hệ thống quảng trường, vườn hoa, bảo tàng và không gian kiến trúc cảnh quan phía Đông hồ Hoàn Kiếm; kết nối trục Tràng Tiền và Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng; phát triển không gian văn hóa, nghệ thuật mở phía sau Nhà hát Lớn, hình thành không gian biểu diễn ngoài trời kết hợp với công trình hiện hữu. (Ảnh: Phối cảnh Công viên - Quảng trường Thời Đại).

Hồ Hoàn Kiếm và khu vực phụ cận là không gian có giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa, kiến trúc, cảnh quan của Thủ đô.

Việc nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch hướng tới tạo lập chỉnh thể không gian lấy hồ Hoàn Kiếm làm trung tâm; mở rộng không gian kết nối, tái thiết và tái cấu trúc hệ thống quảng trường, công viên, không gian sinh hoạt cộng đồng; cải tạo, chỉnh trang các công trình kiến trúc điểm nhấn; nâng cao chất lượng hạ tầng, môi trường và tiện ích phục vụ người dân, du khách.

Phạm vi nghiên cứu thuộc phường Hoàn Kiếm và phường Cửa Nam, có quy mô khoảng 65,89ha, bao gồm: Toàn bộ phạm vi ranh giới Quy hoạch phân khu đô thị H1-1B, tỷ lệ 1/2.000 (diện tích khoảng 63,72ha) và một phần Quy hoạch phân khu đô thị H1-1C, tỷ lệ 1/2.000.

Phạm vi ranh giới, quy mô diện tích đất nghiên cứu lập quy hoạch cụ thể sẽ được xác định chính xác trong giai đoạn lập điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị H1-1B và H1-1C, tỷ lệ 1/2.000 và quy hoạch chi tiết có liên quan.

Phía Bắc giáp các phố Hàng Gai, Cầu Gỗ; phía Nam giáp phố Hai Bà Trưng, Đặng Thái Thân; phía Tây giáp phố Hàng Trống, Nhà Thờ, Ấu Triệu, khu vực Nhà thờ Lớn và phố Nhà Chung, Quang Trung; phía Đông giáp phố Nguyễn Hữu Huân, Lý Thái Tổ, Lê Lai, khu vực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và phố Lý Đạo Thành, Tông Đản, Tràng Tiền, Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư.

Theo định hướng Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, khu vực nội đô lịch sử, trong đó có hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, được nghiên cứu bảo tồn và tái thiết nhằm phát huy giá trị không gian kiến trúc đô thị hiện có; kiểm soát quy mô phát triển mới; nâng cao chất lượng cảnh quan, hạ tầng và môi trường; bổ sung tiện ích phục vụ người dân, du khách; tăng cường kết nối hồ Hoàn Kiếm với hệ thống quảng trường công cộng trong khu vực.

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