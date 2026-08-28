Tin sáng 28/8: Ghép 8.100 lá cờ Tổ quốc tạo hình bản đồ, lập kỷ lục Việt Nam; Hủy kết quả thi tốt nghiệp THPT thủ khoa khối D01 ở Bắc Ninh

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Ghép 8.100 lá cờ Tổ quốc tạo hình bản đồ, lập kỷ lục Việt Nam

Đông đảo người dân tham gia lắp ghép lá cờ Tổ quốc để hoàn thiện mô hình bản đồ Việt Nam cao 8m, rộng 4m.

Theo Báo Xây dựng, mô hình bản đồ Việt Nam cao 8m, rộng 4m do các tầng lớp nhân dân ở Quảng Ngãi ghép từ 8.100 lá cờ Tổ quốc được đăng ký xác lập kỷ lục Việt Nam.

Hoạt động này được tổ chức tại Công viên Ba Tơ mang ý nghĩa, giáo dục tinh thần yêu nước hướng đến kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9.

UBND phường Nghĩa Lộ (Quảng Ngãi) cho biết, địa phương đã thực hiện thủ tục đăng ký xác lập kỷ lục Việt Nam đối với mô hình này.

Nâng mức trợ cấp đối với sĩ quan quân đội nghỉ hưu trước hạn

Theo Nghị định số 338/2026/NĐ-CP, sĩ quan quân đội nghỉ hưu trước hạn tuổi được trợ cấp 5 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước hạn. Ảnh minh họa: TL

Nghị định số 338/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 26/8/2026 sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 2 Nghị định số 21/2009/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 52/2025/NĐ-CP quy định về chế độ trợ cấp một lần đối với sĩ quan nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc quân hàm bằng 05 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước hạn tuổi.

Ngoài ra, sĩ quan có từ đủ 20 năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên thì 20 năm đầu công tác được trợ cấp bằng 05 tháng tiền lương; đối với số năm còn lại (từ năm thứ 21 trở đi), mỗi năm được trợ cấp bằng 0,5 tháng tiền lương;

Sĩ quan có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thì được trợ cấp bằng 05 tháng tiền lương.

Hủy kết quả thi tốt nghiệp THPT thủ khoa khối D01 ở Bắc Ninh

Trường THPT Lương Tài (tỉnh Bắc Ninh). Ảnh: TPO

TPO đưa tin, Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Ninh đã quyết định hủy kết quả thi tốt nghiệp THPT của thí sinh H.P.N tại điểm thi Trường THPT Lương Tài do vi phạm quy chế thi. Đây là thủ khoa khối D01 của tỉnh Bắc Ninh.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện phản ánh về kết quả thi tốt nghiệp THPT của thí sinh H.P.N (điểm thi Trường THPT Lương Tài, Bắc Ninh). N là con gái ông H.Đ.L - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lương Tài.

Nội dung bài viết cho rằng ông L đã bố trí để giám thị hỗ trợ giải đề môn Toán và Tiếng Anh cho con gái ông L. Thông tin trên mạng xã hội còn nêu thí sinh này đạt điểm tuyệt đối môn Toán và một thí sinh ngồi cạnh chép bài của N cũng đạt 9,5 điểm. Nhờ vậy, con gái ông L trở thành thủ khoa khối D01 ở Bắc Ninh.

Sau phản ánh trên mạng xã hội, Cơ quan Công an đã vào cuộc xác minh.

Hà Nội thử nghiệm xe buýt tự hành, robotaxi, robot dọn vệ sinh và giao hàng

Hà Nội thử nghiệm xe buýt tự hành, robotaxi, robot dọn vệ sinh và giao hàng.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định cho phép triển khai dự án "Thử nghiệm hệ thống giao thông tự hành thông minh bao gồm xe buýt, robotaxi, robot dọn vệ sinh tự động, robot giao hàng" tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc và Đại học Quốc gia Hà Nội cơ sở Hòa Lạc.

Hệ thống thử nghiệm gồm 4 nhóm phương tiện: xe buýt tự hành, robotaxi, robot dọn vệ sinh tự động và robot giao hàng. Các phương tiện được tích hợp LiDAR, camera, GPS độ chính xác cao, bản đồ số 2D/3D cùng các thuật toán trí tuệ nhân tạo, học máy và học sâu.

Mục tiêu của chương trình không chỉ là kiểm tra khả năng tự vận hành mà còn đánh giá độ an toàn, độ tin cậy, khả năng kết nối với hạ tầng giao thông và trải nghiệm người dùng. Dữ liệu thu được sẽ phục vụ nghiên cứu, hoàn thiện tiêu chuẩn, quy chuẩn và cơ chế quản lý phương tiện tự hành tại Việt Nam.

Thời gian thử nghiệm kéo dài 24 tháng trên các tuyến đường cố định đã được thiết lập bản đồ HD và hệ thống giám sát.

Mở bán vé tàu Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027

Ngành Đường sắt đã thông báo mở bán vé tàu Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027. Ảnh: TTXVN

Theo TTXVN, Ngành Đường sắt đã thông báo kế hoạch tổ chức bán vé tàu Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 trên tuyến đường sắt Hà Nội - TP Hồ Chí Minh từ ngày 30/8.

Chiến dịch bán vé tàu Tết năm nay được chia làm 2 giai đoạn nhằm giảm tải cho hệ thống và ưu tiên các tổ chức người lao động. Vé tàu Tết 2027 được mở bán rộng rãi cho hành khách cá nhân từ ngày 5/9/2026.

Người dân có thể đặt chỗ qua hệ thống website trực tuyến của Tập đoàn Đường sắt Việt Nam (dsvn.vn), các ứng dụng đặt vé tàu hỏa trên thiết bị di động hoặc mua trực tiếp tại hệ thống các nhà ga, các điểm bán vé và các đại lý chính thức của ngành đường sắt.

Mỗi khách hàng khi đặt chỗ và mua vé qua các kênh trực tuyến hoặc trực tiếp mỗi lần mua không quá 10 vé cho một chiều.



