Vụ người phụ nữ đồng bào dân tộc bị 'ép' trả 2,5 triệu tiền taxi: Lái xe taxi đến nhà trả lại tiền
GĐXH - Ngày 12/9, bà Bùi Thị Ly (quê tại xã Mường Động, tỉnh Phú Thọ) - người bị lái xe taxi thu 2,5 triệu đồng cho quãng đường từ bến xe Mỹ Đình về Phú Thọ cho biết, tài xế taxi đã đến gặp gia đình bà và trả lại tiền...
Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một người phụ nữ lớn tuổi, gương mặt khắc khổ, bật khóc nức nở khi kể lại việc bản thân bị tài xế taxi ép trả 2,5 triệu đồng cho quãng đường từ Hà Nội về Phú Thọ, khiến dư luận không khỏi bức xúc, phẫn nộ.
Theo tìm hiểu của Gia đình và Xã hội, người phụ nữ trong vụ việc là bà Bùi Thị Ly (60 tuổi, dân tộc Mường, quê tại xã Mường Động, tỉnh Phú Thọ).
Xác minh vụ người phụ nữ nghèo bị ép trả 2,5 triệu đồng cho cuốc xe 70km. Video: Ly Gà
Sáng 12/9, trao đổi với PV Gia đình và Xã hội, bà Ly vẫn chưa hết bàng hoàng, vừa kể lại sự việc, người phụ nữ 60 tuổi vừa bật khóc. Theo bà, ngày 11/9, bà có đi xe ôm từ nơi làm việc trên đường Trần Khát Chân ra Bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) để bắt xe khách về quê.
Khi vừa vào cổng bến xe, bà có hỏi một nam thanh niên để tìm xe đi tuyến Hòa Bình (Phú Thọ). Người này sau đó đã chỉ bà đến một người đàn ông khác và nói "đây lái xe đây". Người đàn ông này sau đó liền tiến đến, kéo ba lô và thúc giục bà đi theo với lý do xe đi Hòa Bình đã rời bến hết rồi.
"Ông ấy bảo cứ lên xe để chở ra bắt xe giúp. Thấy tôi chần chừ, người này nói chắc nịch cứ đi đi tôi không lấy tiền đâu", bà Ly thuật lại.
Tin lời người này, bà Ly đã lên chiếc xe ô tô con màu trắng của người đàn ông. Sau khi lên xe, tài xế không chở bà đi bắt xe khách mà đi một mạch từ Mỹ Đình về gần khu vực gần Bến xe Hòa Bình (Phú Thọ) với quãng đường khoảng 70km.
Khi gần đến nơi, tài xế bất ngờ khóa chặt cửa rồi trắng trợn đòi 3,5 triệu đồng tiền cước. "Nghe tài xế đòi số tiền đó, tôi hoảng loạn, bật khóc van xin. Tôi bảo có đồng nào đều gửi về cho chồng ở nhà lấy thuốc chữa bệnh hết rồi. Nhưng người đàn ông đó không chịu mở cửa, còn dọa sẽ quay xe chở về", bà Ly nức nở kể.
Sau một hồi van xin trong tuyệt vọng, tài xế "giảm giá" xuống còn 2,5 triệu đồng, bà Ly sau đó ngậm ngùi "vét sạch túi" đưa tiền cho tài xế, rồi mới được mở cửa cho xuống xe. "Tôi khóc hết nước mắt, chỉ còn biết chạy vào bến xe cầu cứu mọi người", bà nhớ lại.
Được biết, trưa 12/9, lái xe taxi đã tới nhà bà Ly để "giải thích" rõ sự việc cũng như hoàn trả lại số tiền cho gia đình.
Sáng cùng ngày, thông tin từ Công an phường Hòa Bình (tỉnh Phú Thọ) xác nhận đơn vị đã tiếp nhận đơn trình báo của bà Bùi Thị Ly và đang khẩn trương xác minh, làm rõ. Lãnh đạo bến xe Mỹ Đình cũng đã liên hệ với gia đình để phối hợp, xác minh, xử lý vụ việc.
4 con giáp giỏi giữ tiền, càng già càng giàuĐời sống - 21 phút trước
GĐXH - Có những con giáp đặc biệt giỏi giữ tiền, biết tiết kiệm và chuẩn bị cho tương lai. Đến lúc đối diện biến cố, bạn mới thấy thật quý giá khi bên cạnh mình có những người này.
Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 sẽ dài 9 ngày?Đời sống - 8 giờ trước
GĐXH - Lịch nghỉ Tết Nguyên đán cụ thể sẽ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ thông báo, đảm bảo 5 ngày nghỉ cho người lao động nói chung, không tính cuối tuần.
Ngày sinh Âm lịch của người chăm chỉ tích cóp của cảiĐời sống - 10 giờ trước
GĐXH - Người sinh ngày Âm lịch này chăm chỉ làm việc, tích cóp ngay từ khi bước chân vào công việc để có thể tận hưởng tuổi già sung túc.
Những con giáp hay hứa suông, nói nhiều nhưng làm chẳng bao nhiêuĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Một số con giáp thường rơi vào tình trạng hứa nhưng không giữ lời, dễ khiến người khác mất lòng tin vì khoảng cách quá lớn giữa lời nói và hành động.
Vụ người phụ nữ dân tộc bị 'ép' trả 2,5 triệu tiền taxi: Hé lộ danh tính tài xếĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Ngày 12/9, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính tài xế trong vụ người phụ nữ bị "ép" nộp 2,5 triệu tiền taxi là Nguyễn Trường Giang (ở Hùng Cường, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên cũ).
Ngày sinh Âm lịch của người sắc sảoĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tử vi, ngày sinh Âm lịch không chỉ phản ánh vận mệnh mà còn tiết lộ trí tuệ, sự khôn ngoan và con đường thành công của mỗi người.
Tin sáng 12/9: Cuối tháng 9, miền Bắc có khả năng xuất hiện không khí lạnh; hàng loạt trường đại học tuyển bổ sungĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Từ cuối tháng 9, không khí lạnh có khả năng bắt đầu xuất hiện, song cường độ còn yếu nên chưa gây biến đổi đáng kể về chế độ nhiệt độ tại các tỉnh miền Bắc...
Đề xuất quy định mới về mức thu, sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe ô tôĐời sống - 1 ngày trước
Bộ Tài chính đang Nghị định quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ thu qua đầu phương tiện đối với xe ô tô.
Hiện trường 8 ô tô tông liên hoàn trên quốc lộ: Xe lật, bánh văng, khách hoảng loạnĐời sống - 2 ngày trước
Một vụ tai nạn liên hoàn xảy ra trên Quốc lộ 51 đoạn qua tỉnh Đồng Nai khiến 8 ô tô hư hỏng. Tại hiện trường, xe bán tải lật, bánh văng ra, hành khách hoảng loạn.
4 con giáp không ngồi chờ vận may, tự mình nỗ lực thay đổi số phậnĐời sống - 2 ngày trước
GĐXH - Trong khi nhiều người chỉ mong một ngày trúng số, được thừa kế hay gặp may bất ngờ để đổi đời, thì có những con giáp lại tự nỗ lực, kiên trì và quyết tâm để làm nên thành công.
4 con giáp sở hữu ngoại hình thu hút: Càng chăm chút càng giàu cóĐời sống
GĐXH - Có những con giáp vốn sở hữu ngoại hình thu hút hoặc thần thái nổi bật, biết cách chăm chút bản thân và tận dụng ưu thế này để mở ra nhiều cơ hội trong cả sự nghiệp lẫn tình duyên.