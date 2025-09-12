Vụ người phụ nữ đồng bào dân tộc bị 'ép' trả 2,5 triệu tiền taxi: Lái xe taxi đến nhà trả lại tiền

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một người phụ nữ lớn tuổi, gương mặt khắc khổ, bật khóc nức nở khi kể lại việc bản thân bị tài xế taxi ép trả 2,5 triệu đồng cho quãng đường từ Hà Nội về Phú Thọ, khiến dư luận không khỏi bức xúc, phẫn nộ.

Theo tìm hiểu của Gia đình và Xã hội, người phụ nữ trong vụ việc là bà Bùi Thị Ly (60 tuổi, dân tộc Mường, quê tại xã Mường Động, tỉnh Phú Thọ).

Xác minh vụ người phụ nữ nghèo bị ép trả 2,5 triệu đồng cho cuốc xe 70km. Video: Ly Gà

Sáng 12/9, trao đổi với PV Gia đình và Xã hội, bà Ly vẫn chưa hết bàng hoàng, vừa kể lại sự việc, người phụ nữ 60 tuổi vừa bật khóc. Theo bà, ngày 11/9, bà có đi xe ôm từ nơi làm việc trên đường Trần Khát Chân ra Bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) để bắt xe khách về quê.

Khi vừa vào cổng bến xe, bà có hỏi một nam thanh niên để tìm xe đi tuyến Hòa Bình (Phú Thọ). Người này sau đó đã chỉ bà đến một người đàn ông khác và nói "đây lái xe đây". Người đàn ông này sau đó liền tiến đến, kéo ba lô và thúc giục bà đi theo với lý do xe đi Hòa Bình đã rời bến hết rồi.

"Ông ấy bảo cứ lên xe để chở ra bắt xe giúp. Thấy tôi chần chừ, người này nói chắc nịch cứ đi đi tôi không lấy tiền đâu", bà Ly thuật lại.

Sau khi vào bến xe Hòa Bình, những người dân chứng kiến tỏ ra phẫn nộ và hướng dẫn bà đến trình báo cơ quan công an.

Tin lời người này, bà Ly đã lên chiếc xe ô tô con màu trắng của người đàn ông. Sau khi lên xe, tài xế không chở bà đi bắt xe khách mà đi một mạch từ Mỹ Đình về gần khu vực gần Bến xe Hòa Bình (Phú Thọ) với quãng đường khoảng 70km.

Khi gần đến nơi, tài xế bất ngờ khóa chặt cửa rồi trắng trợn đòi 3,5 triệu đồng tiền cước. "Nghe tài xế đòi số tiền đó, tôi hoảng loạn, bật khóc van xin. Tôi bảo có đồng nào đều gửi về cho chồng ở nhà lấy thuốc chữa bệnh hết rồi. Nhưng người đàn ông đó không chịu mở cửa, còn dọa sẽ quay xe chở về", bà Ly nức nở kể.

Sau một hồi van xin trong tuyệt vọng, tài xế "giảm giá" xuống còn 2,5 triệu đồng, bà Ly sau đó ngậm ngùi "vét sạch túi" đưa tiền cho tài xế, rồi mới được mở cửa cho xuống xe. "Tôi khóc hết nước mắt, chỉ còn biết chạy vào bến xe cầu cứu mọi người", bà nhớ lại.

Được biết, trưa 12/9, lái xe taxi đã tới nhà bà Ly để "giải thích" rõ sự việc cũng như hoàn trả lại số tiền cho gia đình.

Sáng cùng ngày, thông tin từ Công an phường Hòa Bình (tỉnh Phú Thọ) xác nhận đơn vị đã tiếp nhận đơn trình báo của bà Bùi Thị Ly và đang khẩn trương xác minh, làm rõ. Lãnh đạo bến xe Mỹ Đình cũng đã liên hệ với gia đình để phối hợp, xác minh, xử lý vụ việc.