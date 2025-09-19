Vụ nhân viên quán cà phê ở Hà Nội bị hành hung: Công an làm việc với ‘tổng tài’

Chiều 19/9, Trung tá Phan Văn Bốn – Trưởng Công an phường Vĩnh Tuy (Hà Nội) - cho biết, đơn vị đã mời các bên đến làm việc, lấy lời khai liên quan đến vụ con trai chủ quán cà phê bị hành hung tại Khu đô thị Times City.

“Vụ việc vẫn trong quá trình điều tra, xác minh nên chưa thể cung cấp thêm thông tin”, Trung tá Bốn nói.

Trước đó, sáng cùng ngày, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh anh Nguyễn Văn T. (SN 1998, được cộng đồng mạng gọi là “tổng tài”) đến quán cà phê nơi xảy ra vụ việc để xin lỗi gia đình nạn nhân.

Trong clip, anh T. bày tỏ sự hối lỗi, mong được tha thứ. Tuy nhiên, người phụ nữ được cho là mẹ của anh N.M.Đ. (nhân viên quán), đã kiên quyết từ chối. Bà gay gắt nói: “Có gì thì làm việc với công an. Muộn rồi, em đã chỉ đạo người đánh con chị rồi. Chị không tiếp em nữa, mời em ra ngoài”.

Trước đó, trao đổi với phóng viên VietNamNet, anh Nguyễn Văn T. xác nhận mình chính là nhân vật được cộng đồng mạng gọi là “tổng tài” trong đoạn clip gây xôn xao cư dân mạng. Anh phân trần, khoảng 14h20 ngày 17/9, anh cùng bạn bè đến quán, mang theo một chiếc tẩu thuốc mới được tặng và thử sử dụng.

“Tôi không hút thuốc, chỉ xử lý tẩu. Còn việc người khác có hút hay không, tôi không để ý”, anh T. nói. Theo lời anh, khi nhân viên quán nhắc nhở, anh nghĩ là nhắc người khác. Sau đó, "một người em" của anh T. phản ứng, dẫn đến xô xát.

Trong khi đó, nạn nhân N.M.Đ. kể lại: khoảng 14h30 ngày 17/9, một nhóm 5-6 người bước vào quán, trong đó có 2 người hút thuốc dù biển “Cấm hút thuốc” treo ngay trước mắt. “Tôi nhiều lần nhắc nhở nhưng họ tỏ thái độ khó chịu. Sau đó, một người ra hiệu cho kẻ khác xông tới hành hung tôi”, anh Đ. bức xúc.

Anh Đ. bị đánh mạnh, ngã xuống sàn, choáng váng, ù tai. Một nhân viên khác phải lao tới can ngăn. Ngay sau đó, anh được bố đưa đến bệnh viện kiểm tra sức khoẻ nhưng do không còn giường bệnh nên phải về nhà tự theo dõi. “Từ hôm qua đến nay tôi vẫn đau đầu, sưng má, chưa thể ăn uống bình thường”, anh chia sẻ.

Ông N.Đ.M. - bố của anh Đ., đồng thời là chủ quán – cho biết con trai ông nhiều lần nhắc khách với thái độ lịch sự nhưng họ không chấp hành.

“Đến lần thứ ba, con tôi kiên quyết thì bị đánh bất ngờ. Gia đình rất bức xúc và mong cơ quan công an xử lý nghiêm minh”, ông M. nói.

Công an phường Vĩnh Tuy đã tiếp nhận đơn trình báo của gia đình nạn nhân và đang khẩn trương điều tra, làm rõ.