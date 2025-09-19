Vụ nhân viên quán cà phê ở Hà Nội bị hành hung: Công an làm việc với ‘tổng tài’
Liên quan đến vụ hành hung con trai chủ quán cà phê tại Khu đô thị Times City, Hà Nội, lãnh đạo Công an phường Vĩnh Tuy xác nhận đã mời các bên liên quan đến làm việc.
Chiều 19/9, Trung tá Phan Văn Bốn – Trưởng Công an phường Vĩnh Tuy (Hà Nội) - cho biết, đơn vị đã mời các bên đến làm việc, lấy lời khai liên quan đến vụ con trai chủ quán cà phê bị hành hung tại Khu đô thị Times City.
Trong clip, anh T. bày tỏ sự hối lỗi, mong được tha thứ. Tuy nhiên, người phụ nữ được cho là mẹ của anh N.M.Đ. (nhân viên quán), đã kiên quyết từ chối. Bà gay gắt nói: “Có gì thì làm việc với công an. Muộn rồi, em đã chỉ đạo người đánh con chị rồi. Chị không tiếp em nữa, mời em ra ngoài”.
Trước đó, trao đổi với phóng viên VietNamNet, anh Nguyễn Văn T. xác nhận mình chính là nhân vật được cộng đồng mạng gọi là “tổng tài” trong đoạn clip gây xôn xao cư dân mạng. Anh phân trần, khoảng 14h20 ngày 17/9, anh cùng bạn bè đến quán, mang theo một chiếc tẩu thuốc mới được tặng và thử sử dụng.
“Tôi không hút thuốc, chỉ xử lý tẩu. Còn việc người khác có hút hay không, tôi không để ý”, anh T. nói. Theo lời anh, khi nhân viên quán nhắc nhở, anh nghĩ là nhắc người khác. Sau đó, "một người em" của anh T. phản ứng, dẫn đến xô xát.
Trong khi đó, nạn nhân N.M.Đ. kể lại: khoảng 14h30 ngày 17/9, một nhóm 5-6 người bước vào quán, trong đó có 2 người hút thuốc dù biển “Cấm hút thuốc” treo ngay trước mắt. “Tôi nhiều lần nhắc nhở nhưng họ tỏ thái độ khó chịu. Sau đó, một người ra hiệu cho kẻ khác xông tới hành hung tôi”, anh Đ. bức xúc.
Anh Đ. bị đánh mạnh, ngã xuống sàn, choáng váng, ù tai. Một nhân viên khác phải lao tới can ngăn. Ngay sau đó, anh được bố đưa đến bệnh viện kiểm tra sức khoẻ nhưng do không còn giường bệnh nên phải về nhà tự theo dõi. “Từ hôm qua đến nay tôi vẫn đau đầu, sưng má, chưa thể ăn uống bình thường”, anh chia sẻ.
Ông N.Đ.M. - bố của anh Đ., đồng thời là chủ quán – cho biết con trai ông nhiều lần nhắc khách với thái độ lịch sự nhưng họ không chấp hành.
“Đến lần thứ ba, con tôi kiên quyết thì bị đánh bất ngờ. Gia đình rất bức xúc và mong cơ quan công an xử lý nghiêm minh”, ông M. nói.
Công an phường Vĩnh Tuy đã tiếp nhận đơn trình báo của gia đình nạn nhân và đang khẩn trương điều tra, làm rõ.
Cháy căn hộ chung cư ở TP HCM, nhiều người hoảng loạnThời sự - 6 giờ trước
Một căn hộ ở tầng 11 chung cư Golden Maison (phường Đức Nhuận, TP HCM) bất ngờ bốc cháy khiến nhiều người lo sợ, tìm cách thoát xuống bên dưới
CSGT Hà Nội mạnh tay dẹp loạn xe ‘khủng’ phá đường Vân TrìThời sự - 10 giờ trước
GĐXH - Dù tuyến đường Vân Trì (xã Phúc Thịnh, TP Hà Nội) đã được cắm biển giới hạn tải trọng 10 tấn, hàng loạt xe tải, xe đầu kéo, xe bồn bê tông vẫn ngang nhiên đi vào mỗi ngày. Sự coi thường quy định này khiến mặt đường bong chóc, bụi bặm phủ trắng, đe dọa an toàn giao thông và sức khỏe người dân.
Lợi dụng thời tiết sau mưa bão, người đàn ông khai thác trái phép 6,893m3 gỗThời sự - 17 giờ trước
GĐXH – Sau khi tiến hành xác minh, Hạt Kiểm lâm Lang Chánh (Thanh Hóa) đã xử phạt hơn 66 triệu đồng đối với ông Cao Văn Duyên vì hành vi khai thác rừng trái pháp luật.
Tin sáng 20/9: Dự báo 1 cơn bão rất mạnh có nguy cơ ảnh hưởng tới nước ta; Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa nói gì sau khi người tố cô bị khởi tố?Thời sự - 22 giờ trước
GĐXH - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong những ngày tới, một cơn bão rất mạnh có thể ảnh hưởng tới nước ta; Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa sau thời gian im lặng đã chính thức lên tiếng.
Va chạm với ô tô dưới cầu vượt, đôi vợ chồng tử vong tại chỗThời sự - 1 ngày trước
Trên đường từ Vĩnh Long trở lại TP Cần Thơ sau khi đi khám bệnh, đôi vợ chồng không may va chạm với xe ben dưới gầm cầu vượt Chà Và, tử vong tại chỗ.
Tin bão mới nhất: Bão Ragasa tiến vào Biển Đông với cường độ cấp siêu bão giật trên cấp 17, khu vực nào nước ta có thể bị ảnh hưởng?Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo của cơ quan khí tượng, đầu tuần tới, bão Ragasa tiến vào Biển Đông. Cơn bão này được nhận định là rất mạnh, có thể đạt cấp siêu bão (cấp 17).
Thông tin mới vụ xe tải đâm vào chợ chuối khiến 12 người thương vong ở Quảng TrịThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo thông tin từ Cục Đăng kiểm VIệt Nam, xe tải biển kiểm soát 37C-587.63 vẫn còn hạn đăng kiểm.
Người dân miền Bắc lại sắp hứng chịu những đợt mưa như trút nước do ảnh hưởng của siêu bão?Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo của cơ quan khí tượng, trong thời gian tới, Biển Đông có thể đón thêm cơn bão cường độ mạnh, khả năng ảnh hưởng đến đất liền nước ta.
Tin sáng 19/9: Phim 'Mưa đỏ' đạt kỷ lục doanh thu hơn 670 tỷ đồng; diễn biến mới vụ nam nhân viên bị 'tổng tài' sai người hành hung khi nhắc không hút thuốc trong quánThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Phim "Mưa đỏ" đã vượt mốc doanh thu hơn 670 tỷ đồng sau gần 1 tháng công chiếu; Công an phường Vĩnh Tuy (Hà Nội) mời những người liên quan trong clip đánh nhân viên quán cà phê nghi do bị nhắc hút thuốc lên làm việc.
Bão số 8 chưa qua, Biển Đông lại sắp đón bão số 9 cường độ mạnh, khả năng ảnh hưởng đất liền nước taThời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Theo cơ quan khí tượng, bão số 8 đang trên vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông có sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Dự báo trong thời gian tới, Biển Đông có thể đón thêm cơn bão cường độ mạnh, khả năng ảnh hưởng đến đất liền nước ta.
Tin sáng 19/9: Phim 'Mưa đỏ' đạt kỷ lục doanh thu hơn 670 tỷ đồng; diễn biến mới vụ nam nhân viên bị 'tổng tài' sai người hành hung khi nhắc không hút thuốc trong quánThời sự
GĐXH - Phim "Mưa đỏ" đã vượt mốc doanh thu hơn 670 tỷ đồng sau gần 1 tháng công chiếu; Công an phường Vĩnh Tuy (Hà Nội) mời những người liên quan trong clip đánh nhân viên quán cà phê nghi do bị nhắc hút thuốc lên làm việc.