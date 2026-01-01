Đêm giao thừa Tết Dương lịch 2026, lực lượng CSGT phát hiện hơn 1.700 'ma men'
GĐXH - Trong đêm chuyển giao thừa Tết Dương lịch 2026, cả nước có hơn 1.700 "ma men" lái xe bị lực lượng CSGT xử lý.
Sáng ngày 1/1/2026, Cục CSGT (Bộ Công an) thông tin, trong dịp Tết Dương lịch lực lượng CSGT Công an các đơn vị, địa phương đã tích cực đồng loạt ra quân xử lý chuyên đề nồng độ cồn trên các tuyến giao thông trong 1 khung giờ nhất định theo mệnh lệnh chỉ đạo của Cục trưởng Cục CSGT.
Theo đó, lực lượng CSGT Công an 34/34 địa phương tiếp tục đồng loạt kiểm soát nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông từ từ 20h00-24h00 ngày 31/12/2025.
Kết quả, lực lượng CSGT đã kiểm soát 42.572 lượt phương tiện, trong đó 1.476 xe khách, 2.763 xe tải, 8.006 xe con, 28.809 xe mô tô, 03 xe ô tô chuyên dùng, 1.065 xe thô sơ và phương tiện khác. Lực lượng CSGT phát hiện và lập biên bản xử lý 1.735 t/h vi phạm nồng độ cồn. Gồm: 02 xe ô tô khách, 05 xe tải, 22 xe con, 1.662 xe mô tô, 44 xe thô sơ và phương tiện khác.
Đồng thời xử lý một số hành vi khác liên quan như: không có GPLX: 729; không có ĐKX 482; liên quan đến độ, chế xe :07; không có gương chiếu hậu 106; tạm giữ 1.735 phương tiện; tước 211 GPLX.
Độ tuổi vi phạm dưới 18 tuổi: 12 trường hợp (chiếm 0,69%); từ 18 – 35 tuổi: 527 (chiếm 30,37%); từ 36-55 tuổi 1.020 (chiếm 58,79%); trên 55 tuổi 176 (chiếm 10,14%). Trong đó, có 07 phụ nữ điều khiển xe vi phạm nồng độ cồn (01 ô tô, 06 mô tô).
Cục CSGT đã chỉ đạo lực lượng CSGT toàn quốc ngay sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ, sẽ đồng loạt kiểm tra nồng độ cồn".
Việc CSGT toàn quốc thực hiện mệnh lệnh của đồng chí Cục trưởng Cục CSGT cùng ra quân kiểm soát một chuyên đề vi phạm trong cùng một thời điểm trên toàn quốc sẽ là việc làm thường xuyên, liên tục không ngừng nghỉ, kể cả vào dịp nghỉ lễ, tết, cho đến khi thiết lập được thói quen "đã uống rượu bia thì không lái xe".
Ô tô lao lên vỉa hè, hàng loạt xe máy bị đâm hỏngThời sự - 2 giờ trước
Chiều 1/1, một ô tô bất ngờ lao lên vỉa hè phố Võ Thị Sáu (Hà Nội), đâm hỏng hàng loạt xe máy đang đỗ, may mắn không ai bị thương.
Hai thanh niên lao xe máy như tên bắn tông thẳng vào taxiThời sự - 3 giờ trước
Hai thanh niên đi xe máy với tốc độ rất cao và tông thẳng vào taxi đang di chuyển trên đường Đội Cung - Lê Lợi (TP Huế).
Cảng Chân Mây đón chuyến tàu du lịch quốc tế đầu nămThời sự - 7 giờ trước
GĐXH - Những du khách trên chuyến tàu du lịch đến cảng Chân Mây (thôn Bình An, xã Chân Mây - Lăng Cô) được lãnh đạo UBND TP Huế tặng hoa, quà và thưởng thức các tiết mục nghệ thuật múa lân chào mừng.
Tin không khí lạnh mới nhất: Chiều tối nay tràn về Bắc Bộ gây rét đậm rét hại, đề phòng băng giá xuất hiệnThời sự - 7 giờ trước
GĐXH - Không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực vùng núi Bắc Bộ, từ chiều tối nay bắt đầu tác động miền Bắc nước ta khiến trời chuyển mưa rét, sau đó mở rộng dần phạm vi ảnh hưởng.
Khối không khí lạnh mạnh đang tràn xuống, miển Bắc mưa rét đậm ra sao trong 4 ngày nghỉ lễ?Thời sự - 15 giờ trước
GĐXH - Không khí lạnh tràn xuống nước ta ngay đầu năm mới, gây mưa rét trên diện rộng.
Tin sáng 1/1/2026: Lộ diện linh vật ngựa đầu tiên Tết Bính Ngọ; không khí lạnh rất mạnh ảnh hưởng toàn miền Bắc, miền Trung mưa toThời sự - 15 giờ trước
GĐXH - Linh vật “Ngựa vui vẻ” cao 4m, nặng 6 tấn do anh Bùi Văn Quân thực hiện thu hút sự chú ý trên mạng xã hội; Từ ngày 1-4/1/2026, Bắc Bộ và Trung Bộ chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, trời rét, nhiều nơi có mưa.
Bắt được "Quái ngư" dưới lòng hồ thủy điện Na Hang: Kích thước cực kỳ hiếm gặpThời sự - 16 giờ trước
Một ngư dân tại hồ thủy điện Na Hang (Tuyên Quang) bất ngờ bắt được cá mè nặng gần 50 kg. Cá thể "khổng lồ" hiếm gặp này khiến nhiều người ví như "thủy quái" dưới lòng hồ.
Việt Nam và các quốc gia trên thế giới tưng bừng đón năm mới 2026Thời sự - 23 giờ trước
GĐXH - Bầu không khí đón chào năm mới 2026 tràn ngập tại nhiều quốc gia trên thế giới. Nhiều màn pháo hoa đón năm mới 2026 với ước vọng hòa bình, no ấm và hạnh phúc.
Vụ 'rỉ máu' ở Vườn Quốc gia Ba Bể: Hàng loạt cán bộ, tổ chức đảng bị kỷ luậtThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên vừa quyết định thi hành kỷ luật đối với nhiều tổ chức đảng và đảng viên do vi phạm nghiêm trọng trong công tác quản lý, bảo vệ rừng tại Vườn Quốc gia Ba Bể, gây hậu quả nghiêm trọng và dư luận xấu.
Người dân có mặt từ sáng sớm để có được vị trí đẹp trước thềm sự kiện Countdown 31/12Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Sáng 31/12, không khí tại nhiều tuyến đường trung tâm và khu vực quảng trường Đông kinh nghĩa thục (Hà Nội) đã trở nên nhộn nhịp hơn thường lệ. Từ rất sớm, đông đảo người dân đã đến chọn vị trí đẹp để chuẩn bị theo dõi màn trình diễn pháo hoa và sự kiện countdown chào đón năm mới.
Khối không khí lạnh mạnh tràn về Hà Nội và miền Bắc chuyển mưa to, rét đậm kéo dài?Thời sự
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ ngày 1 Tết Dương lịch 2026, Hà Nội và Bắc Bộ đón đợt không khí lạnh tràn về, thời tiết chuyển rét và có mưa rào. Dự báo đợt rét này kéo dài cả kỳ nghỉ lễ.