Đêm giao thừa Tết Dương lịch 2026, lực lượng CSGT phát hiện hơn 1.700 'ma men'

Sáng ngày 1/1/2026, Cục CSGT (Bộ Công an) thông tin, trong dịp Tết Dương lịch lực lượng CSGT Công an các đơn vị, địa phương đã tích cực đồng loạt ra quân xử lý chuyên đề nồng độ cồn trên các tuyến giao thông trong 1 khung giờ nhất định theo mệnh lệnh chỉ đạo của Cục trưởng Cục CSGT.

Theo đó, lực lượng CSGT Công an 34/34 địa phương tiếp tục đồng loạt kiểm soát nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông từ từ 20h00-24h00 ngày 31/12/2025.

Kết quả, lực lượng CSGT đã kiểm soát 42.572 lượt phương tiện, trong đó 1.476 xe khách, 2.763 xe tải, 8.006 xe con, 28.809 xe mô tô, 03 xe ô tô chuyên dùng, 1.065 xe thô sơ và phương tiện khác. Lực lượng CSGT phát hiện và lập biên bản xử lý 1.735 t/h vi phạm nồng độ cồn. Gồm: 02 xe ô tô khách, 05 xe tải, 22 xe con, 1.662 xe mô tô, 44 xe thô sơ và phương tiện khác.

Đồng thời xử lý một số hành vi khác liên quan như: không có GPLX: 729; không có ĐKX 482; liên quan đến độ, chế xe :07; không có gương chiếu hậu 106; tạm giữ 1.735 phương tiện; tước 211 GPLX.

Độ tuổi vi phạm dưới 18 tuổi: 12 trường hợp (chiếm 0,69%); từ 18 – 35 tuổi: 527 (chiếm 30,37%); từ 36-55 tuổi 1.020 (chiếm 58,79%); trên 55 tuổi 176 (chiếm 10,14%). Trong đó, có 07 phụ nữ điều khiển xe vi phạm nồng độ cồn (01 ô tô, 06 mô tô).

Cục CSGT đã chỉ đạo lực lượng CSGT toàn quốc ngay sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ, sẽ đồng loạt kiểm tra nồng độ cồn".

Việc CSGT toàn quốc thực hiện mệnh lệnh của đồng chí Cục trưởng Cục CSGT cùng ra quân kiểm soát một chuyên đề vi phạm trong cùng một thời điểm trên toàn quốc sẽ là việc làm thường xuyên, liên tục không ngừng nghỉ, kể cả vào dịp nghỉ lễ, tết, cho đến khi thiết lập được thói quen "đã uống rượu bia thì không lái xe".