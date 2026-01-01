Việt Nam và các quốc gia trên thế giới tưng bừng đón năm mới 2026

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Nhiều thành phố lớn trên thế giới hân hoan chào đón năm mới 2026 bằng pháo hoa, ánh sáng, âm nhạc và các nghi thức truyền thống. Từ châu Á, châu Âu đến châu Mỹ và châu Đại Dương, mỗi quốc gia lựa chọn một cách riêng để đánh dấu thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới.

Tại các thành phố lớn ở Việt Nam, chương trình Countdown, bắn pháo hoa mừng năm mới sẵn sàng chào đón người dân và du khách.

Tại Thủ đô Hà Nội, hàng vạn người dân đã tập trung về khu vực Hồ Hoàn Kiếm, sân vận động Mỹ Đình... để đón chờ khoảnh khắc đặc biệt này.

Các khu vực như phố đi bộ Nguyễn Huệ, đường Lê Lợi, phía trước Công viên Lam Sơn (phường Sài Gòn) của TPHCM trở thành tâm điểm thu hút người dân và du khách trong khoảnh khắc chào đón năm mới 2026.

Bước vào năm mới 2026, người dân ở nhiều quốc gia trên thế giới đặt nhiều ước vọng hòa bình, no ấm và hạnh phúc.

Dưới đây hình ảnh Việt Nam và các quốc gia trên thế giới chào đón năm mới 2026:

Pháo hoa rực sáng trên bầu trời Hà Nội. Ảnh: Đắc Huy

Khung cảnh tại Vịnh Marina, Singapore, nơi pháo hoa rực rỡ trên bầu trời khi đất nước chào đón năm 2026. (Ảnh: Reuters)

New Zealand nằm trong số những quốc gia đầu tiên trên thế giới chào đón năm 2026. Vào ngày 1/1, tại thành phố Auckland đã diễn ra màn bắn pháo hoa đẹp mắt. Số giây đếm ngược được chiếu lên tháp Sky Tower cao 328 mét, sau đó là những chùm pháo hoa đồng loạt bùng nổ thắp sáng bầu trời đêm (nguồn: TTXVN).

Pháo hoa thắp sáng bầu trời đêm phía trên cầu cảng Sydney và nhà hát Opera Sydney (Ảnh: AFP/Getty Images).

Thành phố Auckland, New Zealand đã đón chào năm mới bằng màn trình diễn pháo hoa rực rỡ trên đỉnh tháp Sky Tower.

Người dân chiêm ngưỡng những chiếc đèn lồng trang trí tại khu thắng cảnh đền Khổng Tử ở Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc, ngày 30/12/2025. Những chiếc đèn lồng được trưng bày ở đây để chào đón năm mới sắp đến. (Ảnh: Xinhua)

Quả cầu pha lê tại Quảng trường Thời đại trước thềm năm mới 2026. Ảnh: Times square

Biểu tượng chào đón năm mới 2026 tại Hà Nội được bạn trẻ ghi lại.

Tại Hàn Quốc, bữa tiệc ánh sáng lung linh dự kiến sẽ thắp sáng quảng trường Gwanghwamun ở thủ đô Seoul trong sự kiện đếm ngược đón mừng năm mới. Đây là một phần của lễ hội nghệ thuật truyền thống "Seoul Light Gwanghwamun".

Thành phố Rio de Janeiro của Brazil vừa chính thức nhận kỷ lục Guinness cho "Lễ đón Năm mới lớn nhất thế giới" nhờ sự kiện tại bãi biển Copacabana năm ngoái, với 2,5 triệu người tham dự. Năm nay, Rio tiếp tục duy trì vị thế với kế hoạch bắn pháo hoa kéo dài 12 phút kết hợp cùng màn trình diễn của 1.200 máy bay không người lái (drone) trên bầu trời.

Các nhà sư đánh chuông chào mừng năm mới tại chùa Zojo-ji ở Tokyo, vài phút sau nửa đêm ngày 1/1/2026. (Ảnh: AP)

Người dân tập trung tại Vạn Lý Trường Thành ở Bắc Kinh, Trung Quốc để cùng nhau chứng chiến thời khắc đếm ngược trong lễ đón năm mới. (Ảnh: Getty)

Đại lộ Champs‑Élysées rực rỡ đón năm mới. Ảnh: Francebleu

Nguồn ảnh: Hà Nội Mới, VTV News, VOV, CAND, VTC News