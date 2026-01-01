Việt Nam và các quốc gia trên thế giới tưng bừng đón năm mới 2026
GĐXH - Bầu không khí đón chào năm mới 2026 tràn ngập tại nhiều quốc gia trên thế giới. Nhiều màn pháo hoa đón năm mới 2026 với ước vọng hòa bình, no ấm và hạnh phúc.
Nhiều thành phố lớn trên thế giới hân hoan chào đón năm mới 2026 bằng pháo hoa, ánh sáng, âm nhạc và các nghi thức truyền thống. Từ châu Á, châu Âu đến châu Mỹ và châu Đại Dương, mỗi quốc gia lựa chọn một cách riêng để đánh dấu thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới.
Tại các thành phố lớn ở Việt Nam, chương trình Countdown, bắn pháo hoa mừng năm mới sẵn sàng chào đón người dân và du khách.
Tại Thủ đô Hà Nội, hàng vạn người dân đã tập trung về khu vực Hồ Hoàn Kiếm, sân vận động Mỹ Đình... để đón chờ khoảnh khắc đặc biệt này.
Các khu vực như phố đi bộ Nguyễn Huệ, đường Lê Lợi, phía trước Công viên Lam Sơn (phường Sài Gòn) của TPHCM trở thành tâm điểm thu hút người dân và du khách trong khoảnh khắc chào đón năm mới 2026.
Bước vào năm mới 2026, người dân ở nhiều quốc gia trên thế giới đặt nhiều ước vọng hòa bình, no ấm và hạnh phúc.
Dưới đây hình ảnh Việt Nam và các quốc gia trên thế giới chào đón năm mới 2026:
New Zealand nằm trong số những quốc gia đầu tiên trên thế giới chào đón năm 2026. Vào ngày 1/1, tại thành phố Auckland đã diễn ra màn bắn pháo hoa đẹp mắt. Số giây đếm ngược được chiếu lên tháp Sky Tower cao 328 mét, sau đó là những chùm pháo hoa đồng loạt bùng nổ thắp sáng bầu trời đêm (nguồn: TTXVN).
Nguồn ảnh: Hà Nội Mới, VTV News, VOV, CAND, VTC News
Ô tô lao lên vỉa hè, hàng loạt xe máy bị đâm hỏngThời sự - 3 giờ trước
Chiều 1/1, một ô tô bất ngờ lao lên vỉa hè phố Võ Thị Sáu (Hà Nội), đâm hỏng hàng loạt xe máy đang đỗ, may mắn không ai bị thương.
Hai thanh niên lao xe máy như tên bắn tông thẳng vào taxiThời sự - 3 giờ trước
Hai thanh niên đi xe máy với tốc độ rất cao và tông thẳng vào taxi đang di chuyển trên đường Đội Cung - Lê Lợi (TP Huế).
Cảng Chân Mây đón chuyến tàu du lịch quốc tế đầu nămThời sự - 8 giờ trước
GĐXH - Những du khách trên chuyến tàu du lịch đến cảng Chân Mây (thôn Bình An, xã Chân Mây - Lăng Cô) được lãnh đạo UBND TP Huế tặng hoa, quà và thưởng thức các tiết mục nghệ thuật múa lân chào mừng.
Tin không khí lạnh mới nhất: Chiều tối nay tràn về Bắc Bộ gây rét đậm rét hại, đề phòng băng giá xuất hiệnThời sự - 8 giờ trước
GĐXH - Không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực vùng núi Bắc Bộ, từ chiều tối nay bắt đầu tác động miền Bắc nước ta khiến trời chuyển mưa rét, sau đó mở rộng dần phạm vi ảnh hưởng.
Đêm giao thừa Tết Dương lịch 2026, lực lượng CSGT phát hiện hơn 1.700 'ma men'Thời sự - 10 giờ trước
GĐXH - Trong đêm chuyển giao thừa Tết Dương lịch 2026, cả nước có hơn 1.700 "ma men" lái xe bị lực lượng CSGT xử lý.
Khối không khí lạnh mạnh đang tràn xuống, miển Bắc mưa rét đậm ra sao trong 4 ngày nghỉ lễ?Thời sự - 15 giờ trước
GĐXH - Không khí lạnh tràn xuống nước ta ngay đầu năm mới, gây mưa rét trên diện rộng.
Tin sáng 1/1/2026: Lộ diện linh vật ngựa đầu tiên Tết Bính Ngọ; không khí lạnh rất mạnh ảnh hưởng toàn miền Bắc, miền Trung mưa toThời sự - 15 giờ trước
GĐXH - Linh vật “Ngựa vui vẻ” cao 4m, nặng 6 tấn do anh Bùi Văn Quân thực hiện thu hút sự chú ý trên mạng xã hội; Từ ngày 1-4/1/2026, Bắc Bộ và Trung Bộ chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, trời rét, nhiều nơi có mưa.
Bắt được "Quái ngư" dưới lòng hồ thủy điện Na Hang: Kích thước cực kỳ hiếm gặpThời sự - 16 giờ trước
Một ngư dân tại hồ thủy điện Na Hang (Tuyên Quang) bất ngờ bắt được cá mè nặng gần 50 kg. Cá thể "khổng lồ" hiếm gặp này khiến nhiều người ví như "thủy quái" dưới lòng hồ.
Vụ 'rỉ máu' ở Vườn Quốc gia Ba Bể: Hàng loạt cán bộ, tổ chức đảng bị kỷ luậtThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên vừa quyết định thi hành kỷ luật đối với nhiều tổ chức đảng và đảng viên do vi phạm nghiêm trọng trong công tác quản lý, bảo vệ rừng tại Vườn Quốc gia Ba Bể, gây hậu quả nghiêm trọng và dư luận xấu.
Người dân có mặt từ sáng sớm để có được vị trí đẹp trước thềm sự kiện Countdown 31/12Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Sáng 31/12, không khí tại nhiều tuyến đường trung tâm và khu vực quảng trường Đông kinh nghĩa thục (Hà Nội) đã trở nên nhộn nhịp hơn thường lệ. Từ rất sớm, đông đảo người dân đã đến chọn vị trí đẹp để chuẩn bị theo dõi màn trình diễn pháo hoa và sự kiện countdown chào đón năm mới.
Khối không khí lạnh mạnh tràn về Hà Nội và miền Bắc chuyển mưa to, rét đậm kéo dài?Thời sự
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ ngày 1 Tết Dương lịch 2026, Hà Nội và Bắc Bộ đón đợt không khí lạnh tràn về, thời tiết chuyển rét và có mưa rào. Dự báo đợt rét này kéo dài cả kỳ nghỉ lễ.