Việt Nam và các quốc gia trên thế giới tưng bừng đón năm mới 2026

Thứ năm, 00:24 01/01/2026 | Thời sự
L.Vũ (th)
L.Vũ (th)
GĐXH - Bầu không khí đón chào năm mới 2026 tràn ngập tại nhiều quốc gia trên thế giới. Nhiều màn pháo hoa đón năm mới 2026 với ước vọng hòa bình, no ấm và hạnh phúc.

Nhiều thành phố lớn trên thế giới hân hoan chào đón năm mới 2026 bằng pháo hoa, ánh sáng, âm nhạc và các nghi thức truyền thống. Từ châu Á, châu Âu đến châu Mỹ và châu Đại Dương, mỗi quốc gia lựa chọn một cách riêng để đánh dấu thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới.

Tại các thành phố lớn ở Việt Nam, chương trình Countdown, bắn pháo hoa mừng năm mới sẵn sàng chào đón người dân và du khách.

Tại Thủ đô Hà Nội, hàng vạn người dân đã tập trung về khu vực Hồ Hoàn Kiếm, sân vận động Mỹ Đình... để đón chờ khoảnh khắc đặc biệt này.

Các khu vực như phố đi bộ Nguyễn Huệ, đường Lê Lợi, phía trước Công viên Lam Sơn (phường Sài Gòn) của TPHCM trở thành tâm điểm thu hút người dân và du khách trong khoảnh khắc chào đón năm mới 2026.

Bước vào năm mới 2026, người dân ở nhiều quốc gia trên thế giới đặt nhiều ước vọng hòa bình, no ấm và hạnh phúc.

Dưới đây hình ảnh Việt Nam và các quốc gia trên thế giới chào đón năm mới 2026:

Việt Nam và các quốc gia trên thế giới tưng bừng đón năm mới 2026 - Ảnh 1.

Pháo hoa rực sáng trên bầu trời Hà Nội. Ảnh: Đắc Huy

Việt Nam và các quốc gia trên thế giới tưng bừng đón năm mới 2026 - Ảnh 2.

Khung cảnh tại Vịnh Marina, Singapore, nơi pháo hoa rực rỡ trên bầu trời khi đất nước chào đón năm 2026. (Ảnh: Reuters)

New Zealand nằm trong số những quốc gia đầu tiên trên thế giới chào đón năm 2026. Vào ngày 1/1, tại thành phố Auckland đã diễn ra màn bắn pháo hoa đẹp mắt. Số giây đếm ngược được chiếu lên tháp Sky Tower cao 328 mét, sau đó là những chùm pháo hoa đồng loạt bùng nổ thắp sáng bầu trời đêm (nguồn: TTXVN).

Việt Nam và các quốc gia trên thế giới tưng bừng đón năm mới 2026 - Ảnh 1.

Pháo hoa thắp sáng bầu trời đêm phía trên cầu cảng Sydney và nhà hát Opera Sydney (Ảnh: AFP/Getty Images).

Việt Nam và các quốc gia trên thế giới tưng bừng đón năm mới 2026 - Ảnh 2.

Thành phố Auckland, New Zealand đã đón chào năm mới bằng màn trình diễn pháo hoa rực rỡ trên đỉnh tháp Sky Tower.

Việt Nam và các quốc gia trên thế giới tưng bừng đón năm mới 2026 - Ảnh 3.

Người dân chiêm ngưỡng những chiếc đèn lồng trang trí tại khu thắng cảnh đền Khổng Tử ở Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc, ngày 30/12/2025. Những chiếc đèn lồng được trưng bày ở đây để chào đón năm mới sắp đến. (Ảnh: Xinhua)

Việt Nam và các quốc gia trên thế giới tưng bừng đón năm mới 2026 - Ảnh 4.

Quả cầu pha lê tại Quảng trường Thời đại trước thềm năm mới 2026. Ảnh: Times square

Việt Nam và các quốc gia trên thế giới tưng bừng đón năm mới 2026 - Ảnh 5.

Biểu tượng chào đón năm mới 2026 tại Hà Nội được bạn trẻ ghi lại.

Việt Nam và các quốc gia trên thế giới tưng bừng đón năm mới 2026 - Ảnh 6.

Tại Hàn Quốc, bữa tiệc ánh sáng lung linh dự kiến sẽ thắp sáng quảng trường Gwanghwamun ở thủ đô Seoul trong sự kiện đếm ngược đón mừng năm mới. Đây là một phần của lễ hội nghệ thuật truyền thống "Seoul Light Gwanghwamun".

Việt Nam và các quốc gia trên thế giới tưng bừng đón năm mới 2026 - Ảnh 7.

Thành phố Rio de Janeiro của Brazil vừa chính thức nhận kỷ lục Guinness cho "Lễ đón Năm mới lớn nhất thế giới" nhờ sự kiện tại bãi biển Copacabana năm ngoái, với 2,5 triệu người tham dự. Năm nay, Rio tiếp tục duy trì vị thế với kế hoạch bắn pháo hoa kéo dài 12 phút kết hợp cùng màn trình diễn của 1.200 máy bay không người lái (drone) trên bầu trời.

Việt Nam và các quốc gia trên thế giới tưng bừng đón năm mới 2026 - Ảnh 11.

Các nhà sư đánh chuông chào mừng năm mới tại chùa Zojo-ji ở Tokyo, vài phút sau nửa đêm ngày 1/1/2026. (Ảnh: AP)

Việt Nam và các quốc gia trên thế giới tưng bừng đón năm mới 2026 - Ảnh 12.

Người dân tập trung tại Vạn Lý Trường Thành ở Bắc Kinh, Trung Quốc để cùng nhau chứng chiến thời khắc đếm ngược trong lễ đón năm mới. (Ảnh: Getty)

Việt Nam và các quốc gia trên thế giới tưng bừng đón năm mới 2026 - Ảnh 13.

Đại lộ Champs‑Élysées rực rỡ đón năm mới. Ảnh: Francebleu

 Nguồn ảnh: Hà Nội Mới, VTV News, VOV, CAND, VTC News

Tags:

Ô tô lao lên vỉa hè, hàng loạt xe máy bị đâm hỏng

Ô tô lao lên vỉa hè, hàng loạt xe máy bị đâm hỏng

Thời sự - 3 giờ trước

Chiều 1/1, một ô tô bất ngờ lao lên vỉa hè phố Võ Thị Sáu (Hà Nội), đâm hỏng hàng loạt xe máy đang đỗ, may mắn không ai bị thương.

Hai thanh niên lao xe máy như tên bắn tông thẳng vào taxi

Hai thanh niên lao xe máy như tên bắn tông thẳng vào taxi

Thời sự - 3 giờ trước

Hai thanh niên đi xe máy với tốc độ rất cao và tông thẳng vào taxi đang di chuyển trên đường Đội Cung - Lê Lợi (TP Huế).

Cảng Chân Mây đón chuyến tàu du lịch quốc tế đầu năm

Cảng Chân Mây đón chuyến tàu du lịch quốc tế đầu năm

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Những du khách trên chuyến tàu du lịch đến cảng Chân Mây (thôn Bình An, xã Chân Mây - Lăng Cô) được lãnh đạo UBND TP Huế tặng hoa, quà và thưởng thức các tiết mục nghệ thuật múa lân chào mừng.

Tin không khí lạnh mới nhất: Chiều tối nay tràn về Bắc Bộ gây rét đậm rét hại, đề phòng băng giá xuất hiện

Tin không khí lạnh mới nhất: Chiều tối nay tràn về Bắc Bộ gây rét đậm rét hại, đề phòng băng giá xuất hiện

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực vùng núi Bắc Bộ, từ chiều tối nay bắt đầu tác động miền Bắc nước ta khiến trời chuyển mưa rét, sau đó mở rộng dần phạm vi ảnh hưởng.

Đêm giao thừa Tết Dương lịch 2026, lực lượng CSGT phát hiện hơn 1.700 'ma men'

Đêm giao thừa Tết Dương lịch 2026, lực lượng CSGT phát hiện hơn 1.700 'ma men'

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Trong đêm chuyển giao thừa Tết Dương lịch 2026, cả nước có hơn 1.700 "ma men" lái xe bị lực lượng CSGT xử lý.

Khối không khí lạnh mạnh đang tràn xuống, miển Bắc mưa rét đậm ra sao trong 4 ngày nghỉ lễ?

Khối không khí lạnh mạnh đang tràn xuống, miển Bắc mưa rét đậm ra sao trong 4 ngày nghỉ lễ?

Thời sự - 15 giờ trước

GĐXH - Không khí lạnh tràn xuống nước ta ngay đầu năm mới, gây mưa rét trên diện rộng.

Tin sáng 1/1/2026: Lộ diện linh vật ngựa đầu tiên Tết Bính Ngọ; không khí lạnh rất mạnh ảnh hưởng toàn miền Bắc, miền Trung mưa to

Tin sáng 1/1/2026: Lộ diện linh vật ngựa đầu tiên Tết Bính Ngọ; không khí lạnh rất mạnh ảnh hưởng toàn miền Bắc, miền Trung mưa to

Thời sự - 15 giờ trước

GĐXH - Linh vật “Ngựa vui vẻ” cao 4m, nặng 6 tấn do anh Bùi Văn Quân thực hiện thu hút sự chú ý trên mạng xã hội; Từ ngày 1-4/1/2026, Bắc Bộ và Trung Bộ chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, trời rét, nhiều nơi có mưa.

Bắt được "Quái ngư" dưới lòng hồ thủy điện Na Hang: Kích thước cực kỳ hiếm gặp

Bắt được "Quái ngư" dưới lòng hồ thủy điện Na Hang: Kích thước cực kỳ hiếm gặp

Thời sự - 16 giờ trước

Một ngư dân tại hồ thủy điện Na Hang (Tuyên Quang) bất ngờ bắt được cá mè nặng gần 50 kg. Cá thể "khổng lồ" hiếm gặp này khiến nhiều người ví như "thủy quái" dưới lòng hồ.

Vụ 'rỉ máu' ở Vườn Quốc gia Ba Bể: Hàng loạt cán bộ, tổ chức đảng bị kỷ luật

Vụ 'rỉ máu' ở Vườn Quốc gia Ba Bể: Hàng loạt cán bộ, tổ chức đảng bị kỷ luật

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên vừa quyết định thi hành kỷ luật đối với nhiều tổ chức đảng và đảng viên do vi phạm nghiêm trọng trong công tác quản lý, bảo vệ rừng tại Vườn Quốc gia Ba Bể, gây hậu quả nghiêm trọng và dư luận xấu.

Người dân có mặt từ sáng sớm để có được vị trí đẹp trước thềm sự kiện Countdown 31/12

Người dân có mặt từ sáng sớm để có được vị trí đẹp trước thềm sự kiện Countdown 31/12

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Sáng 31/12, không khí tại nhiều tuyến đường trung tâm và khu vực quảng trường Đông kinh nghĩa thục (Hà Nội) đã trở nên nhộn nhịp hơn thường lệ. Từ rất sớm, đông đảo người dân đã đến chọn vị trí đẹp để chuẩn bị theo dõi màn trình diễn pháo hoa và sự kiện countdown chào đón năm mới.

Khối không khí lạnh mạnh tràn về Hà Nội và miền Bắc chuyển mưa to, rét đậm kéo dài?

Khối không khí lạnh mạnh tràn về Hà Nội và miền Bắc chuyển mưa to, rét đậm kéo dài?

Thời sự

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ ngày 1 Tết Dương lịch 2026, Hà Nội và Bắc Bộ đón đợt không khí lạnh tràn về, thời tiết chuyển rét và có mưa rào. Dự báo đợt rét này kéo dài cả kỳ nghỉ lễ.

Tin không khí lạnh mới nhất: Chiều tối nay tràn về Bắc Bộ gây rét đậm rét hại, đề phòng băng giá xuất hiện

Tin không khí lạnh mới nhất: Chiều tối nay tràn về Bắc Bộ gây rét đậm rét hại, đề phòng băng giá xuất hiện

Thời sự
Vụ 'rỉ máu' ở Vườn Quốc gia Ba Bể: Hàng loạt cán bộ, tổ chức đảng bị kỷ luật

Vụ 'rỉ máu' ở Vườn Quốc gia Ba Bể: Hàng loạt cán bộ, tổ chức đảng bị kỷ luật

Thời sự
Hà Nội: Cháy nhà trên phố Hàng Mã, một người trèo ra mái hiên tầng 3 ngã xuống đường

Hà Nội: Cháy nhà trên phố Hàng Mã, một người trèo ra mái hiên tầng 3 ngã xuống đường

Thời sự
Cảng Chân Mây đón chuyến tàu du lịch quốc tế đầu năm

Cảng Chân Mây đón chuyến tàu du lịch quốc tế đầu năm

Thời sự

