Cảng Chân Mây đón chuyến tàu du lịch quốc tế đầu năm

Thứ năm, 15:55 01/01/2026 | Thời sự
Hoàng Dũng
Hoàng Dũng
GĐXH - Những du khách trên chuyến tàu du lịch đến cảng Chân Mây (thôn Bình An, xã Chân Mây - Lăng Cô) được lãnh đạo UBND TP Huế tặng hoa, quà và thưởng thức các tiết mục nghệ thuật múa lân chào mừng.

Ngày 1/1, Sở Du lịch TP Huế phối hợp với Công ty Cổ phần cảng Chân Mây tổ chức chương trình chào mừng chuyến tàu du lịch và những du khách đầu tiên đến Huế bằng đường hàng hải.

Đón những du khách đầu tiên đến Huế năm 2026 bằng đường hàng hải - Ảnh 1.

Ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND TP Huế tặng quà cho các du khách.

Theo đó, những du khách trên chuyến tàu du lịch ADORA MEDITERRANEA xuống sân khấu tại khu vực cảng Chân Mây (xã Chân Mây - Lăng Cô) được lãnh đạo UBND TP Huế tặng hoa, quà và thưởng thức các tiết mục nghệ thuật múa lân chào mừng.

Đón những du khách đầu tiên đến Huế năm 2026 bằng đường hàng hải - Ảnh 2.

Tàu du lịch đưa du khách cập cảng Chân Mây.

Tàu du lịch có tên ADORA MEDITERRANEA (Quốc tịch: BAHAMAS) thuộc hãng tàu Adora cruises, cập cảng vào lúc 12h và rời cảng vào lúc 22h cùng ngày. Chuyến tàu này mang theo 2.680 hành khách và 920 thuyền viên, chủ yếu là khách đến từ Trung Quốc, Hongkong… Trên chuyến tàu có hơn 1.000 khách mua tour tham quan Huế và Đà Nẵng.

Trước đó, lúc 7h cùng ngày, hơn 180 hành khách trên chuyến bay VN1541 từ Hà Nội đến Huế đặt chân xuống Cảng Hàng không Quốc tế Phú Bài. Nhóm hành khách đầu tiên cùng Cơ trưởng và Tiếp viên trưởng của chuyến bay được lãnh đạo UBND TP Huế và các đơn vị phối hợp đón tiếp, trao hoa và tặng quà lưu niệm chúc mừng năm mới.

Đón những du khách đầu tiên đến Huế năm 2026 bằng đường hàng hải - Ảnh 3.

Lãnh đạo Sở Du lịch TP Huế và Cảng hàng không quốc tế Phú Bài tặng quà cho du khách trên chuyến bay VN1541.

Bà Trần Thị Hoài Trâm, Giám đốc Sở Du lịch TP Huế cho biết, thông qua 2 sự kiện này kỳ vọng sẽ tạo động lực tích cực cho ngành du lịch trong năm mới, góp phần thu hút ngày càng nhiều du khách trong nước và quốc tế, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đồng thời lan tỏa hình ảnh Huế là điểm đến di sản, văn hóa, lễ hội và trải nghiệm đặc sắc.

Năm 2025, lượng khách đến Huế ước đạt 6,3 triệu lượt, tăng 61,5% so với cùng kì năm trước. Trong đó khách quốc tế ước đạt 1,9 triệu lượt, tăng 40,6% so với cùng kì năm trước, khách nội địa ước đạt 4,4 triệu lượt, tăng 78% so cùng kì năm trước. Khách lưu trú ước đạt 2,41 triệu lượt, tăng 15,7% so với cùng kì năm trước. Doanh thu từ du lịch ước đạt hơn 13.000 tỷ đồng, tăng 64,4% so với cùng kì năm trước.

Đón những du khách đầu tiên đến Huế năm 2026 bằng đường hàng hải - Ảnh 4.Việt Nam và các quốc gia trên thế giới tưng bừng đón năm mới 2026

GĐXH - Bầu không khí đón chào năm mới 2026 tràn ngập tại nhiều quốc gia trên thế giới. Nhiều màn pháo hoa đón năm mới 2026 với ước vọng hòa bình, no ấm và hạnh phúc.



