'Rỉ máu' ở Vườn Quốc gia Ba Bể: 41 cây nghiến bị chặt hạ 'kinh hoàng'
GĐXH - Ban Quản lý Vườn Quốc gia Ba Bể, tỉnh Thái Nguyên cho biết, tính đến ngày 5/9, tổng số 41 cây gỗ nghiến bị chặt hạ thuộc Vườn Quốc gia Ba Bể quản lý.
Ngày 8/9, thông tin với PV Báo Sức khỏe và Đời sống, ông Phạm Văn Nam (phụ trách) Ban quản lý Vườn Quốc gia Ba Bể cho biết, tính đến ngày 5/9, tổng số cây gỗ nghiến bị chặt hạ thuộc Vườn Quốc gia Ba Bể là 41 cây, tương đương 181,057m3.
"Các cây gỗ này đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên thống kê vào vụ án và Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Ba Bể thiết lập hồ sơ ban đầu, chuyển hồ sơ vụ việc đến cơ quan công an xử lý. Đa số cây bị chặt ở xã Đồng Phúc" - ông Nam thông tin thêm.
Ngày 7/9, trao đổi với PV, một lãnh đạo UBND xã Đồng Phúc, tỉnh Thái Nguyên cho biết, nằm trên địa giới của xã Đồng Phúc có 31 cây, còn lại ở các địa phương khác. Khu vực các cây bị chặt phá do Vườn Quốc gia Ba Bể quản lý.
Theo lãnh đạo xã Ba Bể, tỉnh Thái Nguyên trên địa bàn cũng phát hiện 2 cây nghiến bị chặt hạ tại khu rừng ngay đằng sau thôn Cốc Tổc.
Trước đó, ngày 8/8/2025, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thái Nguyên đã cử đoàn công tác đi kiểm tra. Qua kiểm tra xác định, tại địa phận 2 xã Đồng Phúc và Nam Cường (tỉnh Thái Nguyên), từ tháng 3/2025 đến nay đã có 22 cây gỗ nghiến bị chặt hạ, tổng khối lượng hơn 118m3.
Thực tế tại hiện trường cho thấy, nhiều cây nghiến vừa mới bị chặt hạ, gốc cây còn khá tươi mới. Một số cây đã bị chặt thành nhiều khúc, phần còn lại đã bị lâm tặc mang ra khỏi rừng, các khúc gỗ ở hiện trường có đường kính từ 24cm đến 125cm.
Thực tế tại hiện trường cho thấy, nhiều cây nghiến vừa mới bị chặt hạ, gốc cây còn khá tươi mới.
Đối chiếu bản đồ quy hoạch 3 loại rừng xã Nam Cường, xã Hoàng Trĩ và xã Quảng Khê được UBND tỉnh Bắc Kạn (trước hợp nhất tỉnh Bắc Kạn và Thái Nguyên) phê duyệt tại Quyết định số 1794/QĐ-UBND ngày 26/10/2018, xác định có 20 cây nghiến (nhóm IIA) bị chặt hạ trong rừng đặc dụng của Vườn Quốc gia Ba Bể.
Chủ quản lý rừng là Ban Quản lý Vườn Quốc gia Ba Bể, tổng khối lượng gần 113m3. Số cây nghiến bị chặt thuộc lô 13 khoảnh 1 tiểu khu 97; lô 10 khoảnh 6 tiểu khu 83; lô 4 khoảnh 10 tiểu khu 83; lô 10 khoảnh 3 tiểu khu 249.
Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng phát hiện có 2 cây nghiến khác bị chặt hạ thuộc rừng phòng hộ do UBND xã Hoàng Trĩ (nay là UBND xã Đồng Phúc, tỉnh Thái Nguyên) quản lý, tổng khối lượng hơn 5,8m3.
Đến ngày 5/9, đã có thêm 19 cây gỗ nghiến được đoàn công tác của tỉnh Thái Nguyên phát hiện bị chặt hạ trái phép.
Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thái Nguyên, tại thời điểm kiểm tra, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Ba Bể và UBND xã Đồng Phúc chưa thiết lập hồ sơ, chưa báo cáo cấp có thẩm quyền về tình trạng phá rừng để xử lý theo quy định pháp luật.
Theo đánh giá, đây là vụ phá rừng đặc dụng quy mô lớn, tuy nhiên Vườn Quốc gia Ba Bể chưa thiết lập hồ sơ vụ việc, chưa thực hiện chế độ báo cáo kịp thời theo quy định Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Lâm nghiệp và Nghị định số 01/2019/NĐ-CP của Chính phủ.
Như vậy, đến ngày 5/9, đã có thêm 19 cây gỗ nghiến được đoàn công tác của tỉnh Thái Nguyên phát hiện bị chặt hạ trái phép. Tổng đã có 41 cây gỗ nghiến nhóm 2A, với khối lượng gần 200m2 bị chặt hạ.
Trước đó, ngày 9/8/2025, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ra Quyết định số 494/QĐ-UBND tạm đình chỉ công tác đối với ông Triệu Thế Khôi, Giám đốc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Ba Bể.
