Vụ YouTube 24.TV đăng video bạo lực: Thêm 5 người bị khởi tố

| Pháp luật
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Liên quan vụ kênh YouTube 24.TV đăng tải các video đánh nhau, bạo lực, cờ bạc thu hút hàng triệu lượt xem, Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố, bắt tạm giam thêm 5 bị can để điều tra hành vi đưa trái phép thông tin lên mạng máy tính, mạng viễn thông.

Ngày 11/10, Công an tỉnh Lào Cai thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam thêm 5 đối tượng trong vụ án liên quan hành vi đưa trái phép thông tin lên mạng máy tính, mạng viễn thông.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lào Cai phát hiện Lê Thế Hưng (SN 1985, biệt danh Hưng Lộc, trú tại phường Cam Đường), Trương Văn Nam (SN 1990, biệt danh Nam Phập, trú tại phường Cam Đường) và Trịnh Hải Nam (SN 1987, tên gọi khác Hải Nam Media, trú tại phường Lào Cai) tổ chức quay phim, ghi hình các nội dung đánh nhau, bạo lực, cờ bạc rồi đăng tải lên kênh YouTube có tên 24.TV.

Vụ YouTube 24.TV đăng video bạo lực: Thêm 5 người bị khởi tố - Ảnh 1.

Các đối tượng tại cơ quan công an (ảnh Công an Lào Cai).

Theo cơ quan công an, các nội dung này thu hút hàng triệu lượt xem, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Lào Cai nói riêng và cả nước nói chung.

Ngày 5/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố vụ án hình sự về hành vi “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”, theo khoản 2 Điều 288 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan điều tra đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Thế Hưng và Trương Văn Nam; khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trịnh Hải Nam.

Vụ YouTube 24.TV đăng video bạo lực: Thêm 5 người bị khởi tố - Ảnh 2.

Hiện trường vụ án (ảnh Công an Lào Cai).

Mở rộng điều tra vụ án, ngày 10/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng gồm: Nguyễn Minh Hiếu (SN 2000), Phạm Duy Hưng (SN 1996), Nguyễn Quốc Chiến (SN 2000), cùng trú tại phường Lào Cai; Tạ Quang Nghĩa (SN 1996), trú tại xã Phong Hải và Nguyễn Mạnh Hoan (SN 1994), trú tại phường Cam Đường.

Theo thông tin ban đầu, các đối tượng bị xác định có hành vi đưa trái phép thông tin lên mạng máy tính, mạng viễn thông trong khoảng thời gian từ tháng 9/2019 đến tháng 9/2026 tại phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Cháy lớn tại cửa hàng xe máy trong đêm, nhiều xe tay ga cao cấp bị thiêu rụi

Hà Nội: Cháy lớn tại cửa hàng xe máy trong đêm, nhiều xe tay ga cao cấp bị thiêu rụi

Pháp luật -

GĐXH - Tối 8/10, một vụ hỏa hoạn dữ dội đã bất ngờ bùng phát tại một cửa hàng chuyên kinh doanh xe máy trên phố Nguyễn Khánh Toàn (phường Nghĩa Đô, Hà Nội). Ngọn lửa kèm theo nhiều tiếng nổ lớn đã thiêu rụi nhiều xe tay ga, trước khi được lực lượng Cảnh sát PCCC khống chế hoàn toàn.

Lào Cai: Khởi tố, bắt giam đối tượng chặn đường, hiếp dâm trẻ dưới 16 tuổi

Lào Cai: Khởi tố, bắt giam đối tượng chặn đường, hiếp dâm trẻ dưới 16 tuổi

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Hoàng Văn Tĩnh về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. Đối tượng này đã có hành vi dùng vũ lực khống chế một nữ sinh đi xe đạp điện giữa đêm khuya nhằm thực hiện hành vi đồi bại.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.