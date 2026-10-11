Vụ YouTube 24.TV đăng video bạo lực: Thêm 5 người bị khởi tố

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Ngày 11/10, Công an tỉnh Lào Cai thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam thêm 5 đối tượng trong vụ án liên quan hành vi đưa trái phép thông tin lên mạng máy tính, mạng viễn thông.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lào Cai phát hiện Lê Thế Hưng (SN 1985, biệt danh Hưng Lộc, trú tại phường Cam Đường), Trương Văn Nam (SN 1990, biệt danh Nam Phập, trú tại phường Cam Đường) và Trịnh Hải Nam (SN 1987, tên gọi khác Hải Nam Media, trú tại phường Lào Cai) tổ chức quay phim, ghi hình các nội dung đánh nhau, bạo lực, cờ bạc rồi đăng tải lên kênh YouTube có tên 24.TV.

Các đối tượng tại cơ quan công an (ảnh Công an Lào Cai).

Theo cơ quan công an, các nội dung này thu hút hàng triệu lượt xem, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Lào Cai nói riêng và cả nước nói chung.

Ngày 5/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố vụ án hình sự về hành vi “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”, theo khoản 2 Điều 288 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan điều tra đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Thế Hưng và Trương Văn Nam; khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trịnh Hải Nam.

Hiện trường vụ án (ảnh Công an Lào Cai).

Mở rộng điều tra vụ án, ngày 10/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng gồm: Nguyễn Minh Hiếu (SN 2000), Phạm Duy Hưng (SN 1996), Nguyễn Quốc Chiến (SN 2000), cùng trú tại phường Lào Cai; Tạ Quang Nghĩa (SN 1996), trú tại xã Phong Hải và Nguyễn Mạnh Hoan (SN 1994), trú tại phường Cam Đường.

Theo thông tin ban đầu, các đối tượng bị xác định có hành vi đưa trái phép thông tin lên mạng máy tính, mạng viễn thông trong khoảng thời gian từ tháng 9/2019 đến tháng 9/2026 tại phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục điều tra, làm rõ.

