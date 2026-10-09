Bắc Ninh: Khởi tố 5 bị can trong 2 vụ mua bán người sang Trung Quốc

Ngày 9/10/2026, theo thông tin từ Bộ Công an, Công an TP Bắc Ninh vừa phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự làm rõ 2 vụ án mua bán người, trong đó có vụ mua bán người dưới 16 tuổi, khởi tố 5 bị can liên quan.

Trước đó, ngày 29/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Triệu Thị Hiền (SN 1984, trú tại phường Chũ, TP Bắc Ninh) và Hoàng Văn Quỳnh (SN 1993, trú tại xã Biên Sơn, TP Bắc Ninh) về tội "Mua bán người dưới 16 tuổi".

Theo kết quả điều tra, tháng 3/2016, Hiền quen biết và nhận Quỳnh làm con nuôi. Do không có công việc ổn định, cần tiền tiêu xài, hai người bàn bạc, tìm cách tiếp cận, làm quen với các cô gái trẻ rồi lừa đưa sang Trung Quốc bán làm vợ.

Tháng 7/2016, Quỳnh tiếp cận cháu V.T.L, khi đó hơn 15 tuổi, sử dụng thông tin gian dối để dụ dỗ, lôi kéo cháu xuất cảnh. Theo sự sắp xếp của Hiền, Quỳnh đưa cháu L từ Bắc Ninh ra Hà Nội, qua Lào Cai rồi đưa sang Trung Quốc bán cho người khác.

Đối tượng Triệu Thị Hiền và Hoàng Văn Quỳnh tại cơ quan công an - (ảnh Bộ Công an).

Các đối tượng nhận 15.000 nhân dân tệ, sau đó chia nhau số tiền và bỏ trốn khỏi địa phương. Sau khi bị bán làm vợ cho một người đàn ông tại Trung Quốc, nạn nhân đã tìm cách trốn thoát. Nhờ sự phối hợp của lực lượng chức năng hai nước, nạn nhân được giải cứu và trao trả về Việt Nam.

Tiếp đó, ngày 1/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lý Hoài Nam, Nguyễn Thị Huệ (cùng SN 1972, trú tại xã Kiên Lao, TP Bắc Ninh) và Trần Hoa Vịnh (SN 1990, trú tại phường Chũ, TP Bắc Ninh) về tội "Mua bán người".

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 4 đến tháng 6/2023, Vịnh tiếp cận chị D.T.M.T, khi đó 23 tuổi, nhiều lần đưa ra thông tin gian dối về công việc tại Trung Quốc với mức lương hấp dẫn. Tin lời, chị T đồng ý đi cùng Vịnh xuất cảnh.

Khi sang đến nơi, Vịnh bán chị T cho vợ chồng Nam và Huệ với giá 5,5 triệu đồng rồi bỏ trốn.

Lợi dụng sơ hở của các đối tượng, chị T tìm cách liên lạc, báo tin cho cơ quan công an. Sau đó, nạn nhân được lực lượng chức năng hai nước phối hợp giải cứu, đưa về địa phương an toàn.

Các đối tượng Lý Hoài Nam, Nguyễn Thị Huệ, Trần Hoa Vịnh - (ảnh Bộ Công an).

Hiện Công an TP Bắc Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra 2 vụ án, làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua các vụ việc, lực lượng công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước những lời mời gọi "việc nhẹ, lương cao", tuyển dụng lao động ở nước ngoài nhưng không rõ thông tin về công việc, đơn vị tuyển dụng và nơi làm việc.

Người dân cần thận trọng trước những lời hứa hẹn về hôn nhân, thu nhập hoặc cơ hội đổi đời gắn với việc xuất cảnh; chủ động kiểm tra thông tin và thông báo cho gia đình khi có kế hoạch đi làm việc ở nước ngoài.

Các gia đình cần quan tâm, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của con em, nhất là người chưa thành niên, để kịp thời phát hiện dấu hiệu bất thường. Khi phát hiện hành vi dụ dỗ, lôi kéo hoặc đưa người ra nước ngoài có dấu hiệu mua bán người, cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ xử lý.