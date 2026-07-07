Trang bị ngang SH Mode, xe ga 125cc của Yamaha giá 37 triệu đồng đẹp cổ điển, có phanh ABS, rẻ như Vision

Trang bị ngang SH Mode, xe ga 125cc đẹp cổ điển, có phanh ABS

AURA 125 2026

Thị trường xe tay ga 125cc Trung Quốc trong thời gian gần đây đang có những diễn biến vô cùng sôi động, với hàng loạt mẫu xe mới được nhiều thương hiệu trình làng.

Điểm mạnh cốt lõi của CFMoto AURA 125 đến từ động cơ Yamaha Blue Core 2.0, sử dụng chung nền tảng với Yamaha Xingying 125. Động cơ này có dung tích 125cc, sản sinh ra công suất tối đa 8,1 mã lực và mô-men xoắn cực đại 9,7 Nm. Theo thông tin được công bố, AURA 125 có khả năng đạt tốc độ tối đa 92 km/h. Mặc dù nhìn vào thông số, công suất động cơ của CFMoto AURA 125 không bằng Honda SH Mode và thậm chí thấp hơn chút so với Vision, nhưng thế mạnh của động cơ này không nằm ở mã lực, mà là khả năng vận hành êm ái và độ bền.

CFMoto AURA 125 còn được trang bị hệ thống hybrid nhẹ

CFMoto AURA 125 còn được trang bị hệ thống hybrid nhẹ với hệ thống khởi động và trợ lực điện SMG và công nghệ hỗ trợ lực ASST. Khi tốc độ dưới 40 km/h, động cơ điện sẽ tự động can thiệp để hỗ trợ trong khoảng 3 giây. Xe cũng được trang bị tiêu chuẩn hệ thống dừng/khởi động tự động và đánh lửa xung êm ái, giúp động cơ tự động tắt khi dừng đèn đỏ và có thể khởi động êm ái bằng cách vặn ga, không có độ rung và tiếng ồn. Nhờ những công nghệ này, khả năng tiết kiệm nhiên liệu của AURA 125 được đánh giá khá cao với mức tiêu thụ 1,8 lít/100 km, thấp hơn cả Honda SH và Vision. Xe sử dụng bình xăng đặt phía trước có dung tích 6,5 lít, nghĩa là khi đổ đầy bình nhiên liệu có thể đi được khoảng 360 km.

CFMoto luôn hào phóng với những tính năng được trang bị trên các mẫu xe của mình

CFMoto luôn hào phóng với những tính năng được trang bị trên các mẫu xe của mình, và AURA 125 cũng không ngoại lệ. Phiên bản Cao cấp của CFMoto AURA 125 được trang bị màn hình TFT 6,2 inch, hỗ trợ 4 phương thức mở khóa gồm: Bluetooth, APP, NFC và chìa khóa cơ. Hệ thống phanh ABS tích hợp ở bánh trước là trang bị tiêu chuẩn, cùng với tính năng kết nối xe thế hệ thứ hai, cập nhật qua mạng (OTA), hệ thống giám sát áp suất lốp, hỗ trợ kết nối camera hành trình và định vị toàn màn hình.

Hệ thống phanh ABS tích hợp ở bánh trước là trang bị tiêu chuẩn

Phiên bản Cơ sở đơn giản hóa với màn hình LCD và chìa khóa cơ, thiếu các tính năng thông minh, phù hợp với người dùng ưu tiên sức mạnh và các tính năng an toàn cốt lõi. Các tính năng khác bao gồm đèn pha LED tự động và đèn phanh khẩn cấp, giúp tăng cường đáng kể sự tiện lợi và bảo đảm an toàn trong quá trình sử dụng hàng ngày.

Thiết kế bình xăng đặt phía trước

Thiết kế bình xăng đặt phía trước mang lại ưu điểm lớn nhất là hoàn toàn giải phóng không gian chứa đồ dưới yên xe. Nhờ vậy CFMoto AURA 125 có dung tích cốp chứa đồ dưới yên lên tới 36 lít, có thể chứa cùng lúc một mũ bảo hiểm 3/4 và một mũ bảo hiểm nửa đầu, cùng với áo mưa, ba lô và các vật dụng nhỏ khác.

CFMoto AURA 125 có dung tích cốp chứa đồ dưới yên lên tới 36 lít

Cả bánh trước và bánh sau của xe đều có kích thước 12 inch, mang lại sự ổn định cao hơn so với nhiều mẫu xe tay ga 125cc vẫn sử dụng bánh 10 inch, đặc biệt khi đi qua các khe nứt trên đường hoặc ổ gà nhỏ. Với trọng lượng chỉ hơn 108 kg và chiều dài cơ sở 1.285 mm, chiếc xe khá nhẹ, giúp việc điều khiển và di chuyển trong các ngõ hẹp trở nên linh hoạt và dễ dàng.

Cả bánh trước và bánh sau của xe đều có kích thước 12 inch

Thiết kế bên ngoài của CFMoto AURA 125 tiếp tục theo phong cách retro tối giản của “người anh em” AURA 150, với đèn pha LED tròn kết hợp cùng dải đèn LED ban ngày liền mạch. Các đường nét thân xe gọn gàng, không có những chi tiết trang trí không cần thiết hay decal lòe loẹt. Các tùy chọn màu sắc bao gồm xanh lam ánh kim mờ, trắng ánh kim, bạc không gian và xanh lá cây ánh kim.

Giá xe ga 125cc AURA 125 2026

AURA 125 2026 với 2 phiên bản Cơ sở và Cao cấp, có giá bán lần lượt tương ứng là 9.680 nhân dân tệ và 10.680 nhân dân tệ (tương đương khoảng 37 triệu đồng và 41 triệu đồng tiền Việt).

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.