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Cạnh tranh Vision, xe ga 110cc của Honda giá chỉ 30 triệu đồng thiết kế thể thao, siêu tiết kiệm nhiên liệu

Thứ năm, 11:08 09/07/2026 | Giá cả thị trường
Nguyễn Ngân (th)
Nguyễn Ngân (th)
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GĐXH - Xe ga sử dụng động cơ 110cc ngang với Honda Vision, nhưng mẫu xe mới này lại có ngoại hình ấn tượng hơn ‘Tiểu SH’ khi sở hữu thiết kế đậm chất thể thao.

Giá cả thị trường xe ga 110cc 2026: Cạnh tranh và tiết kiệm nhiên liệu - Ảnh 1.Vượt tầm Honda SH, xe ga 150cc giá 49 triệu đồng phong cách retro kết hợp công nghệ hiện đại, rẻ hơn cả Air Blade

GĐXH - Xe ga 150cc phong cách retro vừa ra mắt đã gây xôn xao thị trường nhờ thiết kế cổ điển kết hợp công nghệ hiện đại, sở hữu những trang bị an toàn vượt trội cùng mức giá bán cực kỳ cạnh tranh.

Xe ga 110cc của Honda thiết kế thể thao, siêu tiết kiệm nhiên liệu

Giá cả thị trường xe ga 110cc 2026: Cạnh tranh và tiết kiệm nhiên liệu - Ảnh 2.

Honda BeAT 2026

PT Astra Honda Motor (AHM) vừa chính thức trình làng mẫu xe Honda BeAT 2026 mới tại thị trường Indonesia. 

Kiểu dáng tổng thể của Honda BeAT 2026 không thay đổi so với phiên bản tiền nhiệm. Tuy nhiên, thay vì các màu mang phong cách trầm trước đây, nhà sản xuất đã cập nhật cho mẫu xe này bảng màu mới nổi bật và tươi sáng hơn. Điều này giúp cho sức hút của Honda BeAT trong mắt khách hàng được gia tăng đáng kể.

Honda BeAT 2026 nổi bật với thiết kế thể thao nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ (khoảng 87 - 90kg) và động cơ eSP 110cc tiết kiệm xăng (khoảng 1,6 lít/100km). 

Xe được trang bị hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI, công nghệ ngắt động cơ tạm thời (ISS), cổng sạc USB tiện dụng ở hộc đồ trước.

Trang bị an toàn: Phanh đĩa trước kết hợp phanh cơ sau (CBS), cùng hệ thống khóa thông minh (Smartkey) trên phiên bản cao cấp Deluxe. Phiên bản phổ biến: Dòng xe có 3 phiên bản chính bao gồm CBS tiêu chuẩn, CBS ISS và phiên bản cá tính BeAT Street (ghi đông trần).

Thông số kỹ thuật cơ bản: Dung tích xy-lanh: 109,5 cc; Công suất tối đa: 6,6 kW (khoảng 9 mã lực) tại 7.500 vòng/phút; Mô-men xoắn cực đại: 9,2 N.m tại 6.000 vòng/phút. Hệ thống treo: Phuộc trước ống lồng, phuộc sau lò xo trụ đơnDung tích cốp xe: 12 lít

Giá xe ga 110cc Honda BeAT 2026

Xe ga 110cc Honda BeAT 2026 sẽ được phân phối với 3 phiên bản gồm CBS, CBS ISS và Deluxe Smart Key, lần lượt có giá bán tương ứng là 19,155 triệu IDR, 20,026 triệu IDR và 20,556 triệu IDR (tương đương khoảng 30,28 triệu đồng, 31,65 triệu đồng và 32,49 triệu đồng tiền Việt).

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

Giá cả thị trường xe ga 110cc 2026: Cạnh tranh và tiết kiệm nhiên liệu - Ảnh 11.

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Giá cả thị trường xe ga 110cc 2026: Cạnh tranh và tiết kiệm nhiên liệu - Ảnh 12.

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Giá cả thị trường xe ga 110cc 2026: Cạnh tranh và tiết kiệm nhiên liệu - Ảnh 13.

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Giá cả thị trường xe ga 110cc 2026: Cạnh tranh và tiết kiệm nhiên liệu - Ảnh 14.

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Giá cả thị trường xe ga 110cc 2026: Cạnh tranh và tiết kiệm nhiên liệu - Ảnh 15.

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.

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